После Победы: в Европе казнят нацистов, а в Калужской области соревнуются и побеждают

Что в 1945 году происходило на освобожденных землях и в Калужской области

В эти дни в победном 1945-м в освобожденной Европа вовсю идет процесс денацификации, а в Калужской области продолжается провинциальная жизнь.

Черное и белое

Как передает нью-йоркский корреспондент агентства Рейтер, ссылаясь на сообщение японского агентства, новый премьер-министр Японии принц Хигасикуни закончил формирование своего кабинета, в котором все портфели, за исключением портфелей военного и морского министров, получили гражданские лица.

*** Комментируя сообщение об обмене посланниками между СССР и Румынией, газета «Скъинтейн» в передовой статье «Посланцы прочной дружбы» пишет, что это «открывает самые светлые перспективы для румынского народа. Ничто не отделяет теперь румынский народ от советского». Взаимное доверие, устроченное в общей борьбе против гитлеровской Германии, еще более укрепится вследствие восстановления дипломатических отношений между обеими странами».

По сообщению газеты «Ферман», представители бывшего польского эмигрантского правительства распродают в Тегеране имущество польской миссии и польских военных лагерей. Они также препятствуют полякам возвращаться на родину и высылают в Палестину и другие страны тех, кто хочет сделать это.

От Советского Информбюро

В течение 18 августа на Дальнем Востоке наши войска на ряде участков фронта встречали еще сопротивление противника. Количество японских войск, сдающихся в плен, несколько увеличилось. Войска 1-го дальневосточного фронта продвинулись к западу от города Муданыцзян и к юго-западу от города Нингута на 30-40 километров. Перед войсками фронта начали складывать оружие и сдаваться в плен части 3-ей японской армии. Войска 2-го дальневосточного фронта овладели городами Таньюань и Суньу. На острове Сахалин войска фронта заняли укрепленные пункты противника Котон и Китон. Войска Забайкальского Фронта овладели городом Чанлин. В районе Хайлара войскам фронта сдался в плен ранее окруженный гарнизон укрепленного района японцев в составе 5 тысяч солдат и офицеров, во главе с японским генерал-майором Номура.

Как передает агентство Франс пресс, французское министерство юстиции опубликовало сегодня сообщение, в котором говорится: «Верховный суд 15 августа 1945 года приговорил Филиппа Петэна к смертной казни с поражением в гражданских правах и конфискацией имущества. Верховный суд одновременно рекомендовал, чтобы в связи с престарелым возрастом осужденного вынесенный ему смертный приговор не был приведен в исполнение. Декретом от 17 августа 1945 года глава французского Временного Правительства генерал до Голль заменил вынесенный Филиппу Петэну смертный приговор пожизненным заключением».

Американцы несут потери

Как сообщает корреспондент агентства Ассоциатора Пресс из Вашингтона, военное министерство США объявило, что общие потери Соединенных Штатов в войне до 14 августа этого года соста- тили 922757 человек; из них 199183 убитых, 570997 раненых, 33653 пропав- ших без вести и 11892:1 взятыми в плен.

17 августа венский народный суд вынес приговор четырем военным преступникам— участникам массовых убийств в немецком концентрационном лагере Энгерау. Трое обвиняемых — Рудольф Кронбергер, Алопс Франк и Вильгельм Мейн-тельфель приговорены к смертной казни. Подсудимый Конрад Полиновский осужден на 8 лет каторжных работ. Австрийская общественность с большим удовлетворением встретила решение народного суда.

Военные заказы сокращаются

По сообщению вашингтонского корреспондента агентства Юнайтел Пресс, Управление по мобилизации трудовых резервов ожидает резкого сокращения числа занятых рабочих на предприятиях, производящих вооружение, и других предприятиях тяжелой промышленности в связи с аннулированием военных заказов. Управление считает, что число рабочих, занятых в авиационной промышленности к декабрю сократится до 200 тысяч, на верфях—с 1100 тысяч до 500 тысяч, на предприятиях металлургической, химической и каучуковой промышленности с 7900 тысяч до 4100 тысяч человек, на артиллерийских заводах — с 1100 тысяч до 100 тысяч, в правительственных военных организациях — с 1600 тысяч до 1200 тысяч.

Запрет на форму

Очередное третье заседание Контрольного Совета в Германии состоялось 20 августа под председательством генерала армии Д. Эйзенхауэра. Маршал Жуков, фельдмаршал Монтгомери и генерал Кениг представляли Советский Союз, Соединенное Королевство и Францию. Соответствующие заместители, представители и политические советники также присутствовали на заседании.

Контрольный Совет рассмотрел вопрос о запрещении, ношения военной формы одежды распущенным персоналом бывшей немецкой армии.

Среди других вопросов, которые были рассмотрены на этом заседании, был вопрос о перемещенных гражданах, о железнодорожном сообщении между Берлином и Западом, об одежде военнопленных и о представительстве других союзных стран при Контрольном Совете.

На войне как на войне

Как передает радио Сан-Франциско, 18 августа над районом Токио американские разведывательные самолеты были вторично атакованы японскими истребителями. На два самолета «Б-32» напало 14 японских истребителей «Зиг». Убит один американский фотограф и ранено два члена экипажа.

Как сообщает корреспондент агентства Рей-тер из Цюриха, бывший комендант гилеровского концентрационного лагеря в Дахау был найден в швейцарском лагере для интернированных в Геон-стау, где он скрывался под видом художника. Вместе с ним скрывался бывший охранник СС из Бухенвальда, который утверждал, что он является датчанином. Оба гитлеровца были переданы французским военным властям.

Наступаем

В южной части острова Сахалин наши войска заняли города Синига, Найоро, Усийоро (Унари), Маона.

За 20 августа нашими войсками в Маньчжурии взято в плен 52 тысячи японских солдат и офицеров, в том числе командующий 1-м фронтом Ивантунской армии генерал Кита Оэйти, командующий 3-м фронтом Ивантунской армии генерал Усирову Дзю, командующий 3-ей армией Ивантунской армии генерал - лейтенант Муромами Нейсаку, командующий 5-ой армией Ивантунской армии генерал-лейтенант Симидзу Норицуне.

Прием капитулирующих частей и соединений Ивантунской армии продолжается.

В ожидании капитуляции

Как передает лондонское радио, в Маниле (Филиппины) официально объявлено, что акт о капитуляции Японии будет подписан 31 августа на американском линкоре «Миссури» в Токийской бухте.

Если погода будет благоприятной, 28 августа, на аэродроме в районе Токио высадятся союзные парашютные войска. Одновременно военно-морские и воздушные силы высадятся в порту у входа в Токийскую бухту.

Мы полистали страницы газеты «Знамя» за 18-24 августа и собрали для вас самые интересные новости о том, чем жила Калужская область, пока Красная Армия наводила в мире послевоенный порядок.

...соревнуются и побеждают.

Рассмотрев итоги внутриобластного социалистического соревнования предприятий Московско-Юггекской ж. д. за июль, бюро обкома ВКШ(б) признало победителем коллектив паровозного депо Малоярославец.

Бюро обкома ВКШ(б) постановило вручить переходящее Красное знамя обкома ВКШ(б) коллективу депо Малоярославец, передав его от Калужского отделения службы движения.

...становятся лучшими.

В Угодско-Заводском районе развернулось социалистическое соревнование колхозной молодежи по профессиям на уборке и заготовках хлеба. Выбирают лучшего жнеца, лучшего житчика, вязальщика, лучшую молодежную транспортную бригаду.

...выступают на сцене.

Калужский театр кукол при областном концертно-эстрадном бюро в ближайшие дни выпускает новую постановку С. Маршака «Терем-теремок» (художественное оформление и куклы работы М. А. Викторовой).

В августе юные зрители области увидят пьесу Г. Матвеева «Волшебная калоша», в двух действиях, семи картинах, в постановке режиссера И. Н. Берензона.

По заявкам организаций театр кукол выезжает для обслуживания детсадов, пионерлагерей.

Герой Советского Союза у земляков

В родное село Григорово Мосальского района на днях приехал Герой Советского Союза полковник Михаил Матвеевич Родичев.

Односельчане с огромным подъемом встретили и приветствовали прославленного земляка. На колхозном митинге, а также в дружеских беседах тоже Родичев рассказал о своем участии в Великой Отечественной войне и пожелал землякам с честью справиться с ответственнейшей государственной задачей уборки урожая Победы.