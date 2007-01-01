Поле битвы – история Калуги

Настоящее интеллектуальное сражение прошло в минувшую среду, 20 августа, среди лучших знатоков прошлого и настоящего Калуги.

Фото Павла Раченко.

Медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» вызвал на бой команды пяти калужских предприятий.

В конференц-зале отеля «Хилтон» за столами кипели нешуточные страсти, вопросы интеллектуальной игры «Что? Где? Когда? Калуга» удивили участников своей оригинальностью и сложностью.

О том, как калужская комсомолка икала лучших знатоков истории родного города, рассказываем подробно.

Не только спорт

Идея провести интеллектуальное шоу на знание истории любимой Калуги накануне празднования Дня города родилась в редакции «Комсомольской правды – Калуги» не случайно.

В силу своей профессии журналисты редакции внимательно проанализировали список мероприятий, приуроченных к дню рождения Калуги, и обнаружили, что там очень много спорта, развлечений и концертов. Наверное, это правильно, в день рождения принято веселиться.

Однако, нам показалось, что вспомнить в преддверии Дня города об истории Калуги было бы очень кстати. Так и родилась идея провести игру «Что? Где? Когда? Калуга».

Кстати, редакция вспоминает о прошлом родного города, отнюдь не только накануне памятных дат.

Мы любим свой город и его историю, а одна из любимых и самых читаемых рубрик на нашем сайте – «Этот день в истории». В ней мы ежедневно рассказываем о событиях прошлых лет в текущий день.

Не меньшим интересом у читателей газеты и сайта пользуется рубрика «Краеведение», где с большим удовольствием мы рассказываем об истории Калуги и области, традициях наших предков, живших в калужской губернии веками.

Помнить свою историю важно не только в интеллектуальном аспекте. Это корни, позволяющие расти дереву сегодняшнего дня. Идет ли речь о стране, регионе, городе или организации, в которой человек работает.

В этом году медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» отметил 30-летие со дня своего основания, а издание, в честь которого названо наше агентство, в мае отпраздновало свой вековой юбилей.

Этим событиям было посвящено много статей в газетах и на сайтах медиахолдинга. История помогает осмыслить прожитые годы, найти верный путь движения дальше.

Однако, ввернемся к интеллектуальной игре.

Подготовка и эмоции

Подготовка шла в очень напряженном режиме. Найти любопытные и малоизвестные факты из истории Калуги и составить интересные вопросы оказалось делом непростым.

Мы стремились уйти от банальных, общеизвестных событий, и в то же время не превратить конкурс в научный академический симпозиум, ведь принять участие в нем хотели команды обычных калужских предприятий. В результате на свет появился список из 25 вопросов разной степени сложности.

На наш призыв посоревноваться в знаниях истории Калуги откликнулось пять компаний. За круглые столики в конференц-зале «Хилтона» сели игроки команд:

· ОДСК Калуга;

· Фуяо Стекло рус;

· Завод АГР;

· «Технопром» - Остек

· Строительная компания «Стройальянс».

Как выяснилось в ходе игры, наши усилия в поиске оригинальных вопросов не пропали даром. Среди участников практически во всех командах были игроки, которые уже не раз принимали участие в интеллектуальных играх.

Опытные знатоки с легкостью «щелкали» простые вопросы, однако немало было заданий, ответить на которые команды не смогли даже после подсказок ведущего.

Да, мы немного отошли от классического варианта игры. Ведущий, если команды так и не могли дать правильный ответ, обращался к членам жюри и после их согласия давал небольшую подсказку и дополнительное время для обсуждения.

Атмосфера состязания достойна отдельных слов. То, с каким азартом шли обсуждения во время отведенной минуты, как игроки реагировали на правильный и неправильный ответы, доставляло огромное удовольствие и порцию адреналина всем присутствующим.

В том числе членам жюри и ведущему.

- Я первый раз выступил в качестве ведущего интеллектуального шоу, - признался журналист медиахолдинга Владимир Андреев. – Это было незабываемо. Ребята с такой энергией играли, что их волнение невольно передавалось и мне. Было чертовски интересно следить за самим процессом обсуждения. А в финале мне было немного жаль ребят, которые не получили главный приз. Я бы всех их наградил за упорство, знание истории родного города и игровой азарт. Поверьте, это было восхитительно!

Внимание, вопрос!

На оригинальность вопросов обратили внимание и сами участники, и члены жюри «Что? Где? Когда? Калуга».

Денис МИРОНОВ

член жюри, директор калужской Гимназии № 19 Наблюдать за игрой – одно удовольствие.

Была настоящая борьба. А что касается вопросов, то мне больше всего понравился про пушки на Московской. Дело в том, что этот памятник был установлен по инициативе первого директора нашей гимназии. Мне это близко, но сам вопрос был очень оригинален.

Кстати, уважаемые читатели, попробуйте и вы ответить на него, не заглядывая дальше в ответ. Вопрос звучал так:

«Все вы хорошо знаете архитектурную композицию памятник боевой славы русского оружия, или в просторечье «Пушки».

С одной стороны улицы Московской стоят пушки войны 1812 года, с другой – Великой Отечественной.

И если пушки ЗИС-2 времен Великой Отечественной войны – оригинальные, то пушки Отечественной войны 1812 года – это макеты, которые, несмотря на железный занавес, видели даже в странах западного блока.

Вопрос: где видели?»

Команды стали вспоминать историю войны 1812 года и называть страны, по территории которых прошли русские войска.

А нужно было обратить внимание на слово «макеты» и «железный занавес».

Дело в том, что макеты пушек, установленные на Московской улице, привезли после съемок легендарного кинофильма Сергея Бондарчука «Война и мир».

Эта кинолента с огромным успехом была показана во многих западных странах и в 1969 году получила премию «Оскар», как лучший фильм на иностранном языке.

Не смогли ответить команды и на вопрос о том, как назывался парад невест в Калуге, прошедший в 2014 году и посвященный Играм 2014 года в Сочи.

Вспомнить, что он носил название «Белая Олимпиада» не смог ни один из участников конкурса.

А вот Пашку из «Ромашки» команды отгадали сразу. После вопроса об известном памятнике вверх сразу взвились практически все пять флажков, сигнализировавших о готовности ответить.

Начитанностью, объемом знаний о Калуге с восхищением говорили и другие члены жюри.

Алла АНИКИНА

член жюри, директор Калужской областной библиотеки имени Белинского Честно скажу, я приятно удивлена, сейчас, мне кажется, что на наших заводах работают учителя истории.

Ребята отвечали на вопросы, которые меня ставили в тупик. Признаюсь, я с большим интересом наблюдала за игрой и за звучавшими вопросами. Вы – молодцы!

Слово капитанам

Команды состояли из пяти участников. Конечно, главное в игре тот самый командный дух, сыгранность, но все же самая большая ответственность лежит на капитане. Именно он принимает решение о готовности к ответу, о принятии версии. После игры мы попросили всех капитанов поделиться впечатлениями от прошедшей игры.

Юлия ПРОКУНИНА

капитан команды строительной компании «Стройальянс» Мы впервые принимаем участие в таких играх, для нас это дебют. Много было вопросов, особенно про новейшую историю Калуги, на которые мы не смогли ответить.

Мы, в силу нашей работы по реставрации старинных зданий больше, конечно, знаем историю 18−19 века, все-таки, мы реставраторы. Но, тем не менее, было интересно послушать новейшую историю, и про Олимпиаду, и про пельмени, о которых мы, оказывается, вообще не знали, что они выпускаются в Калуге.

Было интересно, спасибо. Если пригласите нас в следующий раз, мы обязательно придем, подтянув, разумеется, историю последних десятилетии Калуги.

Алексей ЕЛАГИН

капитан команды ОДСК Калуга Наша компания в Калугу зашла недавно, поэтому нам было немного сложнее отвечать на вопросы, чем нашим коллегам из других команд.

Но, мы, я считаю нисколько не ударили лицом в грязь. Само проведение игры нам очень понравилось, спасибо вам большое за то, что пригласили.

Честно скажу, мы к ней готовились. Вопросов интересных было очень много. Запомнились неожиданные, например про обезглавливание французов и калужского храма – очень интересно построенный вопрос был. Про парад невест.

Знаете, для нас «Что? Где? Когда? Калуга» стала еще и неким командообразующим элементом. К нам недавно пришел работать новый руководитель по экологии, он был в команде и ваш конкурс помог объединиться, понять лучше друг друга, способы совместной работы.

Станислав МАНИХИН

капитан команды-победителя – завода АГР Я бы отметил качественную организацию интеллектуальной игры.

Дружелюбная атмосфера. Очень все на высоком уровне большое, спасибо.

Сначала мы в некотором неведении пребывали относительно того, что будет происходить. Дальше втянулись, и как-то все пошло легко. Часть нашей команды уже принимала участие в подобных соревнованиях, так что нам было достаточно легко втянуться. С большим удовольствием вновь придем на вашу игру, если вы продолжите ее проводить.

Дмитрий МИХАЙЛОВ

капитан команды «Технопром» - Остек Впечатлений много, интересно было все, так как мы участвовали первый раз.

Что-то было знакомо, какие-то вопросы вообще не знали, пытались что-то придумать на ходу. Вообще очень рады и хотелось бы побольше таких мероприятий и участия в них.

Дарья МЕКРЮКОВА

капитан команды «Фуяо Стекло рус» Эмоции остались только положительные, очень понравилась игра, большое спасибо «Комсомольской правде» за приглашение, за организацию такой игры, это для нас такой первый опыт, и он, мне кажется, удался на славу.

Очень было интересно, познавательно. И я думаю, что мы бы еще с удовольствием бы поиграли с ребятами. Были интересные вопросы, что-то мы узнали новое. Ну, АГР, да, сегодня были сильнее, признаем, но не сдаемся. Если удастся в следующий раз сесть с ними на игру – обязательно победим. Мы всегда настроены только на победу.

Знатоки Калуги

О том, что в интеллектуальном шоу есть команда, набравшая первой пять баллов и, соответственно, ставшая победителем сообщил председатель жюри, советник губернатора Калужской области Андрей ИЛЬНИЦКИЙ.

Однако, желание поиграть еще, высказанное всеми участниками, члены жюри одобрили. «Что? Где? Когда? Калуга» продолжилась с не меньшим азартом и увлеченностью.

Эта ситуация дала нам четкий знак – идея провести шоу «Что? Где? Когда? Калуга» была востребована и пришлась по душе всем командам.

В итоге Андрей Ильницкий торжественно вручил команде-победительнице, заводу АГР, первый приз – стильную статуэтку с изображением символа мудрости – совы.

Впрочем, в нашей игре проигравших не было. Все команды на память о конкурсе получили дипломы и подарки.

Андрей ИЛЬНИЦКИЙ

председатель жюри, советник губернатора Калужской области. Отрадно, что «Комсомольская правда – Калуга» решила провести такой нужный и интересный экскурс в историю накануне Дня рождения нашей любимой Калуги.

Я думаю, что это начинание нужно поддержать. В следующем году мы будем отмечать 85-летие освобождения Калуги и я думаю, что будет правильным продолжить ваше начинание и продолжить проведение такого интеллектуального шоу.

Я думаю, что в дальнейшем неплохо бы ввести приз симпатий жюри. Например, сегодня игрок команды «Фуяо стекло рус», господин Козлов всех нас просто поразил своими энциклопедическими знаниями.

О команде, победившей сегодня хочу сказать особо. Они молодцы. Компания АГР сейчас развивает новый бренд автомобилей, который, я надеюсь, станет отличительной маркой для нашего региона. Их победа в игре – знак, что и на производстве их ждут только победы.

А всем участникам сегодняшней игры «Что? Где? Когда? Калуга» я пожелаю и дальше увлеченно интересоваться историей земли, на которой мы живем, историей нашего родного города Калуга. Я очень рад, что «Комсомолка» затеяла и провела его на высочайшем уровне. Ждем продолжения.