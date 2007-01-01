Власти Калуги объяснили, почему звезды перестали выступать на День города
В минувшую среду, 20 августа в эфире радио «Комсомольская правда – Калуга» всю подноготную подготовки к празднованию рассказала представитель управления культуры города Любовь Фрей.
О неоднозначной реакции горожан на имена фронтменов праздника, о процессе приглашения звезд, о причине отмены парада детских колясок и о специфике калужских променадов рассказываем подробно.
И то не так, и это плохо
Подготовка к любому празднику дело хлопотное. Даже приглашая друзей на свой день рождения, мы тщательно обдумываем весь процесс. Что уж говорить о торжествах городского размаха. Обычно для масштабных праздников в городах приглашают сценаристов, режиссеров, продюсеров. В Калуге почти 20 лет назад решили пойти своим тернистым путем.
- Действительно, в управлении культуры тогда создан отдел организации культурно-массовых и досуговых мероприятий, - рассказывает начальник отдела управления культуры Калуги Любовь ФРЕЙ. - Поэтому с 2006 года мы не привлекаем сторонних режиссеров, все делаем сами.
Поясним, в отделе культуры всеми праздниками заведует четыре человека.
- Вместе с нами, конечно же, большая армия работников культуры, - добавляет Любовь Фрей. — Это наши дома культуры, городской досуговый центр, детские школы искусств, наши библиотеки, без которых уже давно-давно не обходятся праздники.
С одной стороны – это существенная экономия бюджета, ведь креативная команда организаторов берет сегодня за свою работу суммы, соразмерные гонорарам звездных артистов. Однако, с другой, почти 20 лет придумывать праздники – работа совсем не из легких.
Практически перед каждым маломальским торжеством, где предполагается концерт, в социальных сетях понимается волна недовольства. А почему этого позвали, а не того. Зачем нам звезды, давайте наших исполнителей, у нас сотни певцов.
- Мы все комментарии читаем, прислушиваемся, стараемся объективно отвечать, - поясняет Любовь Фрей. - Самые главные критики у себя — это мы сами. Каждое мероприятие мы потом один-два дня обсуждаем, все записываем, чтобы на следующий год сделать лучше от чего-то. У нас есть специальная такая тетрадка.
Всегда есть такие комментарии. Вот в День России пригласили звезду, и сразу: «Почему не наши?». Сейчас мы разместили афишу: «Почему наши? Опять без звезды».
- А почему, кстати, нынче без звезды?
- Дело в том, что практически всегда приезд звезд спонсируют меценаты, за бюджетные средства мы обычно не приглашаем российских исполнителей. А сейчас, сами понимаете, ситуация иная. Средства важнее потратить на помощь нашим бойцам в зоне СВО, нежели на выступление певца или группы.
У нас 30 августа основные торжества пройдут на Театральной площади. На сцене пройдет три больших концерта, рассчитанных на разную возрастную категорию. В 19.00 начнет выступление Jazzatov Giga Band, в 20.20 – ВИА «Совок», он же ВИА «Союз» и в финале на сцену выйдет молодой коллектив, кавер-группа «Штрихи», солист Александр Рожков.
Вместо колясок – столовая
Торжества, посвященные Дню города в этот раз будут проходить в районе Театральной площади и улицы Театральная. Калужане привыкли, что в день рождения Калуги спокойно и лампово можно отдохнуть и отпраздновать и в парке культуры и отдыха. В этот раз управление культуры уступило эту площадку коллегам.
- В этом году пятая гастрономическая ярмарка «Калуга Улица. Еда» перенесена в городской парк культуры и отдыха.
- Владимир Ильич-то в сквере не обидится?
- Что от него уехали? Ну, это недалеко, буквально через пешеходный переход. Организаторы ярмарки приняли решение, согласовали эту площадку.
- То есть парк культуры и отдыха превратится в такую глобальную столовую на четыре дня?
- Ну, почему, там тоже будет культурная программа.
Не будет в этом году и полюбившийся калужанам парад колясок.
- Мы решили чуть-чуть отдохнуть, - туманно объяснила Любовь Фрей. - Чтобы люди соскучились и захотели ещё раз поучаствовать.
Как удалось выяснить, в управлении культуры проанализировали парады последних лет и пришли к выводу, что в них существенно уменьшился процент обычных калужан.
В подавляющем большинстве в этом параде стали принимать участие сотрудники учреждений культуры.
Впрочем, в управлении культуры не исключают, что через некоторое время мы снова сможем посмотреть на оригинально оформленные средства передвижения младенцев в парке культуры.
О перекрытиях дорог и мобильной связи
Традиционно во время массовых мероприятий в Калуге резко возрастает число недовольных перекрытыми для движения городскими дорогами. Как пояснили в горуправе, 30 августа во время празднования Дня города, улицу Кирова и Суворова в районе Театральной площади перекрывать не будут. Закрыты для движения будут лишь боковые проезды площади.
Актуальным в последнее время стал и вопрос доступности мобильной связи. Безусловно, решение принимает не управление культуры. Будут ли ограничения связи в День города, пока никто сказать не может.
- Мы можем предположить, что в целях безопасности это вполне возможно, - рассказывает Любовь Фрей. - Мы со своей технической стороны, учитывая эти моменты, уже прорабатываем свои технические вопросы, по возможности исключая общение по радиосвязи.
Конечно, мы все понимаем, в какое время мы живем, поэтому если вы соберетесь 30-го числа на День города, и намереваетесь там провести достаточно большое количество времени, все-таки обналичьте определенную сумму, чтобы просто не было проблем.
Полную видеоверсию интервью с Любовью Фрей смотрите ниже.