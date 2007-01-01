Под Калугой гремели выстрелы и взрывы

В Перемышльском районе нашему корреспонденту вручили автомат, рацию и научили спасать раненых.

Фото автора

Наш корреспондент принял участие в тактических учениях, которые прошли на минувших выходных, 16-17 августа, в Перемышльском районе.

Организатором сбора выступил военно-патриотический центр «Застава», к которому присоединились калужский отряд «Беркут» и обособленное подразделение «Рубеж» из Тарусы.

Главной задачей учений стала отработка эвакуации раненого из «красной зоны» в условиях огневого контакта и применение навыков первичной медицинской помощи.

Также в программу обучения вошли элементы тактической подготовки, боевого перемещения и рукопашного боя.

Подготовка

Точка сбора – берег небольшой речушки под Андреевским. Раннее утро, над палаточным городском ползет туман, смешиваясь с дымом костра.

То и дело прибывают машины с новыми участниками, всего нас набирается несколько десятков курсантов, самому младшему из которых всего десять лет. Инструктируют же нас ветераны вооруженных сил и МВД.

Из машин выгружают оружие и экипировку. Инструкторы готовят снаряжение и имитационные боеприпасы, подгоняют бронежилеты, настраивают радиосвязь.

Дети же - мальчики и девочки - самозабвенно отрабатывают сборку-разборку автоматов и учатся снаряжать магазины учебными патронами. Они могут делать это часами, им не надоедает.

Их любимая игра.

Вижу, что организаторы подготовились к полевому выходу основательно – в лагере есть генератор, мобильный холодильник и даже настоящий самовар!

Позывной Санта

Нашего командира зовут Анна, она - майор МВД, опытный оперативник и сертифицированный инструктор по тактической медицине. Я получаю от нее бронежилет, шлем, автомат и рацию.

Мой позывной - Санта.

Объявляется общее построение, дети и взрослые, уже вооруженные и экипированные, встают в один строй.

Командир Анна и инструктор Владимир проверяют экипировку медика.

Работаем малыми группами. Короткий, но основательный инструктаж - и вот первая команда уходит в лес. Это «диверсанты», с которыми нам предстоит сражаться. В реальности же это старшеклассники, воспитанники клуба «Беркут», большинство – девчонки. Автомат им привычнее смартфона.

Меня же включают в группу эвакуации в роли замыкающего. Это значит, что большую часть пути мне придется идти задом наперед, чтобы уверенно контролировать тыл. Задачка не из легких.

По сценарию учений, мы выходим на патрулирование, получаем запрос на эвакуацию раненого с линии боестолкновения, где вступили в бой с диверсионно-разведывательной группой.

Под огнем противника нужно очень быстро оказать экстренную помощь и отойти в лагерь, где раненым займутся уже серьезно.

Инструктаж перед выходом.

В тишине

Выходим в лесной массив, где перестраиваемся в боевой порядок. Впереди двое дозорных, еще двое контролируют фланги, я же прикрываю им спины сзади.

Движемся медленно и максимально тихо, стараясь не наступать на сучки и глядя под ноги – по данным разведки, лес заминирован. В деле и глаза, и уши, а вот рот на замке.

Время от времени командир поднимает кулак – это значит, что он засек некое движение, и мы должны залечь или присесть на колено, приготовившись к возможной атаке. Моя же задача прежняя – присматривать за тылом.

Бойцы обособленного подразделения "Рубеж": боевое слаживание на маршруте.

Оживает рация, штаб передает азимут, по которому нашей помощи ждет условный раненый. Перестраиваемся на новое направление.

Еще пара километров среди молчаливых сосен – и снова голос из рации, на этот раз дает знать о себе наш раненый.

- Вижу вас!

- Обозначьте положение, - немедленно отзывается командир группы.

Впереди среди деревьев медленно расползается облако красного дыма – раненый поджег шашку.

Ускоряемся. Боец машет нам из небольшой канавы, где укрылся от лишних глаз. Приступаем к отработанному алгоритму: стрелки занимают круговую оборону, медик останавливает кровотечение, а его помощник раскладывает носилки-волокуши.

Однако, дым заметили не только мы.

Обманчивая тишина.

Грохотало не понарошку

- Контакт! – кричит передовой дозорный, и в следующую секунду тихий утренний лес наполняется треском автоматных очередей.

Падаем на землю, укрываемся за деревьями и открываем ответный огонь.

- Санта, дым! – командует старший.

Это моя прямая функция как замыкающего. Поджигаю и разбрасываю вокруг дымовые шашки. Густое белое облако накрывает нашу позицию, защищая от прицельных выстрелов.

Стрелки прикрывают действия медика.

Однако беспорядочный огонь продолжается. Даже холостой патрон хлопает внушительно, а еще громче бахают имитационные гранаты, которые летят в нас со всех сторон. Впрочем, к звуку боя быстро привыкаешь и перестаешь вздрагивать.

- Отходим! – кричит командир, перекрывая голосом канонаду.

Двое бойцов поздоровее впрягаются в стропы и тащат раненого через гребень холма, за которым мы рассчитываем укрыться от обстрела. Остальные же прикрывают их плотным автоматным огнем.

Перемешать раненого – задача не из легких, особенно в горку. Наши «лошадки» быстро выбиваются из сил, их подменяют свежие силы.

Отступаем

Тем временем бой не прекращается – ДРГ упорно преследует нас. Мы движемся медленно, поскольку вынуждены останавливаться для ответной стрельбы.

К автоматной трескотне добавляются новые звуки, мощные и гулкие – срабатывают радиоуправляемые заряды, которые добавляют происходящему особого экстрима.

Пот капает из-под шлема, заливая глаза, под бронежилетом давно уже все насквозь мокрое. Сердце стучит как отбойный молоток, и, кажется, что горячий воздух почти не дает кислорода.

Доставить любой ценой.

- Санта, на твоем секторе движение, разберись, - сообщает мне командир.

Отделяюсь от группы и быстро от укрытия к укрытию обхожу небольшую горку. И… буквально упираюсь в спины двух «диверсантов», выбирающих позицию для стрельбы.

- Привет, пацаны! - я щелкаю затвором, а они с изумлением оборачиваются.

- Что смотрите? Можете расслабиться, вы - «двухсотые», - и я с чувством выполненного долга возвращаюсь к группе.

Ветерок приносит запах тины – впереди спасительная речка, за которой начинается уже «наша» территория. Волокуша перенастраивается в режим носилок, для которых нужны четверо бойцов. Я отдаю автомат товарищу, чтобы случайно не задеть стволом раненого, и становлюсь «лошадкой».

Заходим в воду, берцы вязнут в тине, а за спиной продолжается канонада – товарищи прикрывают наши спины.

Из последних сил доставляем носилки в лагерь и передаем раненого в полевой лазарет. Здесь уже проводится подробный профессиональный осмотр, тампонирование, обезболивание и прочие штатные процедуры.

Миссия выполнена!

Когда сменил перо на автомат.

Первым делом сбрасываю с ноющих плеч броню, а затем одним махом выпиваю три большие кружки воды. Наконец-то можно упасть на траву и дать отдых гудящим ногам. Трудно представить, что нашим воинам на передовой приходится жить в таком режиме днями и неделями, да и автоматы на них направлены отнюдь не учебные.

Обработка раны в лагере: здесь безопасно.

В воздухе пахнет вкусным – пока мы воевали, дежурные набрали грибов и решили порадовать нас полевым деликатесом.

А пока мы его пробуем, на боевой выход готовится следующая группа.

Быстро подкрадывается вечер, группы возвращаются, лагерь наполняется голосами. Несмотря на усталость, настроение у всех бодрое. Впереди – ужин, песни под гитару у ночного костра, разговоры, воспоминания.

А еще обсуждение сценария новых учений, еще более масштабных, которые пройдут в сентябре.

- Ты теперь член нашего отряда, Санта,- прощаясь сказали мне ребята на следующий день. – Через месяц снова ждем тебя в нашем строю.