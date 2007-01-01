«Бабынинский хлеб» пытается очистить бизнес грязным ребрендингом

После визита силовиков в цеха хлебопеков, вскрылись нелицеприятные факты.

На прошлой неделе правоохранители сообщили о результатах рейда в один из цехов производителя хлебобулочных изделий.

Совместную спецоперацию в середине июня 2025 года провели сотрудники УФСБ и УМВД России по Калужской области.

Нелегальные мигранты

Сотрудники правоохранительных органов пришли с профилактической проверкой в один из цехов контрагента торговой марки в разгар рабочего дня.

Кроме цеха, правоохранители провели проверку и в кафе-пекарне «Бабынинский хлеб», расположенной в Калуге.

Его целью были в основном вопросы нелегальной миграции.

- В результате рейда были выявлены 13 иностранных граждан, незаконно осуществляющих трудовую деятельность в Российской Федерации, - сообщили нам в пресс-службе УМВД по Калужской области. - Иностранцы осуществляли выпечку и розничную продажу хлебобулочных изделий.

По итогам рейда, иностранцев привлекли к административной ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности в стране.

- В отношении индивидуального предпринимателя, незаконно использующего иностранную рабочую силу, проводится проверка, - сообщает пресс-служба ведомства.

Антисанитария в цеху налицо – воробьи спокойно разгуливали по тесту.

Смена бренда

Новость о рейде оказалась спусковым крючком, нажатие на который вызвало волну негатива в сторону бренда «Бабынинский хлеб». Оказалось, претензий у покупателей к нему накопилось достаточно, и они не преминули воспользоваться поводом его высказать.

Но и это еще не все. Выяснилось, что «Бабынинский хлеб» попадал в поле зрения не только силовиков, но и городских властей.

В сентябре 2024 года сотрудники управления экономики Калуги выявили три незаконно установленных палатки с вывеской «Бабынинский хлеб». Расположены они были в Шопино, на Терепце и в Турынино.

- Самовольная установка торговых объектов нарушает порядок и правила благоустройства в городе, - сказали в управлении экономики Калуги. - И самое главное - может повлиять на здоровье людей, ведь за качество продуктов, приобретенных в случайных местах, никто ответственности не несет.

Тогда нарушителя привлекли к административной ответственности.

Но, судя по тому, как развиваются события, производителю хорошо известно о своих недостатках, и он уже начал работать над их устранением.

Правда, весьма экстравагантным способом – сменой вывески.

Основание так полагать у нас появились в начале августа, когда наш читатель из Сухиничей прислал чек на хлеб и фотографии павильона, где он его купил.

- У нас на улице Железнодорожная, 35 открылся новый павильон, торгующий хлебом под вывеской «Калуга хлеб», - пишет он. – А в чеке написано «Бабынинский хлеб». Так калужский или бабынинский?

Кстати, как мы уже писали в мае 2022 года, к населенному пункту Бабынино бабынинский хлеб имеет весьма опосредованное отношение. В этом райцентре всего лишь зарегистрировано юридическое лицо ООО «Бабынинский хлеб», а сам он выпекается в Калуге.

Это нам подтвердил и руководитель указанного ООО Петросян Карен Вазгенович, который после той публикации прислал нам на почту официальное письмо, в котором подтвердил, что мы все написали правильно, и он, действительно, печет хлеб в Калуге, а не Бабынино.

Но вернемся к смене вывесок.

Судя по чеку, который прислал наш читатель из Сухиничей, покупка была совершена 30 июля. А рейд ФСБ и полицейских на производство «Бабынинского хлеба» состоялся, напомним, в июне.

Мало того, и в Калуге вывеска «Калуга хлеб» начала появляться на палатках.

Мы заметили такие на улицах Плеханова и Гурьянова.

Резюмируя сказанное выше, все указывает на то, что «Бабынинский хлеб» пытается спасти свой бизнес сменой бренда, который стал привлекать к себе повышенное внимание контролирующих органов.

Штрафы за труд нелегалов нынче немаленькие – для организаций они доходят до 800 тысяч рублей за нелегала, на должностное лицо до 250 тысяч. А во время рейда в хлебопекарню таковых, напомним, набралось 13 человек.

В таких условиях, единственный вариант для работодателя избежать огромного штрафа - попытаться соскочить на физлицо и отделаться пятью тысячами за одного нелегала. А если повезет, то двумя – таков минимальный штраф, установленный законом для физических лиц. Либо закрыть предприятие и сменить вывеску.

Все говорит о том, что «Бабынинский хлеб» пошел именно по этому пути.

Но и эту работу он умудрился провести не совсем чисто.

А права?! Какие права?

Все дело в новой вывеске «Калуга хлеб».

Сложно не заметить, что в новый бренд «Бабынинского хлеба» его создатели вписали юбилейный логотип Калуги.

Увидев это, мы, честно говоря, изумились. В силу профессии, каждый журналист обязан знать основы законодательства об авторских правах. И в данном случае главный вопрос – а давал ли правообладатель, которым являются городские власти, разрешение на использование логотипа?

И если вдруг окажется, что давал, то чем руководствовались чиновники, позволяя использовать один из символов города людям, которые строят бизнес не чураясь нарушать закон?

За ответами мы обратились в городскую управу.

Там нам ответили, что логотип зарегистрирован в 2018 году. Юбилейный символ Калуги представляет собой окружность, в центре которой изображены космический спутник, надпись: «Калуга» - и дата: «650», а также городские достопримечательности.

- В городскую управу никто не обращался с письмом об использовании измененного логотипа, более того, этот знак нельзя изменять и тем более использовать в рекламе конкретной продукции, - пояснили нам в городской управе.

На вопрос будут ли городские власти что-то предпринимать в отношении бизнеса, который использует лого без разрешения, мы услышали неловкое молчание.

Тем и живут?