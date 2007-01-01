После Победы: мир грезит капитуляцией Японии, а в Калужской области осваивают передовые технологии

Что в 1945 году происходило на освобожденных землях и в Калужской области

Продолжаем наш цикл публикаций к юбилею Великой Победы в рамках исторического проекта «Война и мир».

В эти дни в победном 1945-м в освобожденной Европа вовсю идет процесс денацификации, а в Калужской области продолжается провинциальная жизнь.

На прошлой неделе мы рассказали о том, что произошло с 4 по 10 августа, а сегодня – о событиях 11-17 августа.

Декларация принята

10 августа получено сообщение из Токио, что у Советского Посла в Японии Я. А. Малика состоялась встреча с министром иностранных дел Японии г-ном Того. Г-н Того от имени Японского Правительства сделал следующее заявление: - Японское Правительство готово принять условия декларации от 26 июля сего года, к которой присоединилось и Советское Правительство. Японское Правительство понимает, что эта декларация не содержит требований, ущемляющих прерогативы императора, как суверенного правителя Японии. Японское Правительство просит определенного уведомления по этому поводу. Г-н Того также сообщил, что аналогичное заявление передано правительствам Соединенных Штатов Америки, Англии и Китая через Швецию.

*** В течение 10 августа на Дальнем Востоке советские войска продолжали с боями продвигаться в глубь территории Маньчжурии. В Приморье наши войска после упорных боев штурмом овладели сильно укрепленными долговременными узлами обороны японцев — городами и железнодорожными станциями Пограничная, Дупнин, Санчагоу и, продвинувшись вперед до 30 километров, заняли на КВЖД станции Скосуйфынхз (Хобей), Силиньхз И Мацкохз.

*** За день 10 августа наши подвижные войска в Забайкалье продвинулись на 170 километров в сторону Большого Хинганского Хребта. Наша авиация продолжала наносить удары по основным железнодорожным узлам Маньчжурии.

Никаких митингов!

Представители центрального комитета ЭАМ (греческая организация сопротивления) снова посетили премьер-министра Вулгариса с просьбой разрешить массовый митинг. Однако премьер-министр не стал их слушать и выгнал из кабинета.

- Вы каждый день называете меня фашистом, — заявил премьер-министр. — Пусть я буду фашистом, но разговаривать с вами не буду».

Премьер-министр выгнал адъютанта и закончил «аудиенцию» словами:

- Убирайтесь, ибо я располагаю и другими средствами.

*** Лондонское радио передает, что близ Берхтесгадена арестован бывший главный редактор гитлеровского официоза — газеты «Фелькишер беобахтер» Вильгельм Вейс. Вейс был прежде председателем «германского союза печати» и имел в СА чин обергруппенфюрера.

Охота на крупных акул

Некоторые шведские газеты сообщали ранее, что из числа немецких гитлеровцев, находящихся в Швеции, интернированы главным образом второстепенные лица, а главные заправилы пользуются свободой.

8 августа газета «Афтонбладет» привела целый список крупных гитлеровцев, живущих свободно в Швеции. В списке первым значится зондерфюрер Шуман. До капитуляции Германии он был начальником бюро разведки и контрразведки при германской миссии в Стокгольме. Вначале он был интернирован, но потом шведские власти освободили его. Теперь он проживает свободно в Швеции. Зато интернирован сторож бюро разведки Блотко.

Страшное признание

Как передает лондонское радио, австрийский гитлеровец Эрнст Грабнер, бывший руководитель отдела допроса политических заключенных в концентрационном лагере Освенцим, арестованный недавно в Вене, признал, что в течение трех лет его «деятельности» по его вине в лагере Освенцим погибло от 800 тысяч до 1 млн. человек. Грабнер «оправдывается» тем, что он давал приказания о расстреле или сожжении людей на основании распоряжения высших нацистских властей.

Как передает югославское агентство ТАНЮГ, на заседании 13 августа президиум югославской Временной Народной Скупщины демократической Югославии отклонил просьбу о помиловании приговоренных к смертной казни 7 главарей банды Михайловича.

Преждевременные выводы

Ввиду поступающих запросов по поводу капитуляции Японии Начальник Генерального Штаба Красной Армии генерал армии Антонов разъясняет:

Сделанное японским императором 14 августа сообщение о капитуляции Японии является только общей декларацией о безоговорочной капитуляции. Приказ вооруженным силам о прекращении боевых действий еще не отдан и японские вооруженные силы по-прежнему продолжают сопротивление. Следовательно, действительной капитуляции вооруженных сил Японии еще нет.

Капитуляцию вооруженных сил Японии можно считать только с того момента, когда японским императором будет дан приказ своим вооруженным силам прекратить боевые действия и сложить оружие и когда этот приказ будет практически выполняться.

Ввиду изложенного, вооруженные силы Советского Союза на Дальнем Востоке будут продолжать свои наступательные операции против Японии.

Агония милитаризма

Главнокомандующий Советскими войсками на Дальнем Востоке Маршал Василевский 17 августа передал Командующему войсками японской Квантунской армии следующую радиограмму:

«Штаб японской Квантунской армии обратился по радио к штабу Советских войск на Дальнем Востоке с предложением прекратить военные действия, причем ни слова не сказано о капитуляции японских вооруженных сил в Маньчжурии.

В то же время японские войска перешли в контрнаступление на ряде участков советско-японского фронта.

Предлагаю Командующему войсками Квантунской армии с 12 часов 20 августа прекратить всякие боевые действия против советских войск на всем фронте, сложить оружие и сдаться в плен.

Указанный выше срок дается для того, чтобы штаб Квантунской армии мог довести приказ о прекращении сопротивления и сдаче в плен до всех своих войск.

Как только японские войска начнут сдавать оружие, советские войска прекратят боевые действия. 17 августа 1945 года.

Высокий визит и роковая ошибка

После посещения Ленинграда, Маршал Советского Союза Г. К. Жуков и генерал армии Дуайт Д. Эйзенхауэр сегодня в 19 часов 45 минут приземлились на аэродроме около Берлина, где были встречены генералами Красной Армии и Соединенных Штатов Америки. При встрече был выстроен почетный караул из американских войск и исполнены гимны Советского Союза и США.

Как передает японское агентство Домей Цусин, 15 августа в 15 часов 20 минут премьер-министр Судзуки вместе с кабинетом в «полном составе подал в отставку». Кабинет Судзуки решил уйти в отставку, говорится в сообщении агентства, потому что новая обстановка, создавшаяся в связи с принятием Японией Потсдамской Декларации, требует смены кабинета.

Как сообщило в своей вечерней передаче лондонское радио, 15 августа в воздушном бою близ Токио погибло несколько английских летчиков. Они вылетели на заре и получили приказ вернуться обратно в связи с капитуляцией Японии.

Эти летчики надеялись, что война окончена, однако, на них напали 18—20 японских истребителей. Японские самолеты атаковали также союзные корабли.

Мы полистали страницы газеты «Знамя» за 11-17 августа и собрали для вас самые интересные новости о том, чем жила Калужская область, пока Красная Армия наводила в мире послевоенный порядок.

…одобряют политику партии

С большим патриотическим подъемом прошли митинги в цехах Калужского литейно-механического завода имени Тельмана.

— Наше правительство мудро решило как можно скорее покончить с японскими агрессорами, — говорит начальник заготовительного цеха тов. Подгорный. — Это решение всего нашего народа. Под водительством товарища Сталина Советский Союз поставил на колени гитлеровскую Германию. Под его испытанным руководством наш народ придет к новой победе, к миру во всем мире.

…наказывают за злоупотребления.

В газете было опубликовано письмо, в котором говорилось о том, что директор торфопредприятия «Бережки» (Кировский район) Корнеев, злоупотребляя служебным положением, использует квалифицированных строительных рабочих в личных целях. Прокуратура Кировского района сообщает, что факты, изложенные в письме, подтвердились.

За развал трудовой дисциплины и использование служебного положения в личных целях Корнеев с работы снят.

…беспокоятся о складировании зерна.

Еще весной в Перемышле начали разговоры о подготовке склада для приема от колхозов сортового зерна. Но воз и ныне там, пишет читатель газеты.

Председатель райисполкома говорит, что склад должен ремонтировать райсемхоз. Последний отказывается, ссылаясь на то, что склад нужен всему району. Поручили дело райпо. Там дали указание колхозам о доставке к складу лесоматериала. Как выполняется указание — не проверили: в результате доски еще не доставлены.

Наступило время приемки сортового зерна, а принимать покуда негде. В Перемышле идут пока разговоры, а областная контора госсортфонд тоже стоит в стороне, как будто это ее не касается.

…осваивают технологии.

Несколько лет назад на Людиновском машиностроительном заводе, при изготовлении локомобильных котлов, пробовали применять не клепку, а электросварку.

Однако тогда удавалось сваривать только отдельные швы. Так до последнего времени локомобили выпускались с клепаными котлами.

В конце июля людиновские машиностроители освоили изготовление целиком сварного локомобильного котла. Такой котел прочнее и дешевле клепаного. Сделать его можно быстрее и при этом сэкономить значительное количество материалов.

…восстанавливают города.

Транспортная артель имени 18 партсъезда активно включилась в работу по восстановлению города Кирова.

Сейчас она занимается перевозками строительного леса, подвозят топливо.

Высоких показателей добились передовые работники Захаренков, Александрова, Балалаева и др. Артель занимается восстановлением и своего хозяйства. Строит большой конный двор, заготавливает сено, в подсобном хозяйстве созрел богатый урожай овса.

…сообщают о бесхозяйственности.

Нет стекол в окнах Калужского завода Мехштамп. В цехах гуляет ветер. На складе было 15 ящиков стекла, но половина его пошла на остекление окон кабинета директора, приемной комнаты секретаря, а для остекления производственных помещений не хватило.

…жалуются на грязь в вагонах.

Рабочие поезда, курсирующие между Калугой и Алексанным, имеют очень неприглядный вид. В вагонах грязно, окна заколочены тесом, света электрического нет. В этой беспечности присоединяются хулиганство и воровство. «Безбилетные пассажиры» ездят на крышах вагонов, в тамбурах, на подножках. И никому до этого дела нет. - Пора положить конец беспечности отдельных руководителей, пятнающих своей неповоротливостью лицо славного советского транспорта, пишет в редакцию читатель Н. Нуравлев.

…чествуют героев.

В Угодско-Заводском районе расположен прекрасный пионерский лагерь Метростроя. 250 ребят отдыхают в нем. На днях в пионерском лагере побывал Герой Советского Союза капитан С. Ф. Романов. С бурной радостью встретили ребята героя, который много интересного рассказал им о своей жизни, о боевых делах в дни Великой Отечественной войны.

…выполняют особо важное задание.

Лауреат Сталинской премии профессор Г. Ермолова получила новый лечебный и профилактический препарат Пенициллин, имеющий большое лечебное значение.

Наркомздрав СССР поручил коллективу Березичского стеклозавода освоить выпуск сосудов для нового препарата. С честью справился с ответственным заданием коллектив завода.