Деньги не присылали: на заработки калужские крестьяне уходили с 12 лет

Мальчики начинали пить. а девочки становились проститутками.

сегодня расскажем, как крестяьне уходили на заработки.

Про деревни, входящие Калужский уезд сотрудники этнографического бюро князя Тенишева в конце ХХ- начале ХХ вв. писали:

«Уход подростков, начиная с 12-летнеего возраста на заработки настолько распространенное явление, что, пожалуй, не найдётся ни одного мужчины, который в период между этим возрастом и солдатчиной не находился на сторонних заработках в Москве, Одессе, Николаеве, Екатеринославле и других больших населенных пунктах России.

Так что каждый мальчик сродняется с мыслью, что ему придется покинуть родной дом и идти на сторону.

Несмотря на то, что эти заработки бывают довольно значительны, тем не менее они редко поступают в семью.

Мальчики, попав на чужую сторону, чувствуют, что никакая родительская власть не стесняет, приучаются курить табак, пить водку, играть в денежные азартные игры и пр.

А про то, что в доме на родине заела нужда, и на него, отправляя сюда, возлагали большие надежды, он и не думает.

Редко ушедший присылает 15-30 рублей в год. А обычно ограничивается пятёркой, а чаще – ничем».

Возвращаются изувеченными

«Среди местного населения исключительным явлением бывает уход девушек на заработки в Москву, чтобы избежать трудных полевых работ, например, пашни.

Там они обыкновенно нанимаются в няньки или кухарки для приготовления стола рабочим артелям. Конечно, они никогда не присылают ничего их своих скудных заработков.

А если и присылают, это верный признак того, что девушка сошлась с достаточным человеком.

Участь подобных девушек такова: они после этого поступают в ряды проституток, где совершенно изнашиваются и выходят из употребления, после чего возвращаются на родину уже изувеченными и состарившимися раньше времени.

В осеннее время, когда все работы у крестьян заканчиваются, женщины и девушки идут на поденную работу: собирать картофель у соседних земледельцев. Почти полный заработок поступает в распоряжение заработавших. Выручку за работы в праздничное или в свободное время сыновья в большинстве случаев оставляют у себя».

Одеты по моде

«Всех возвращающихся с заработков парней можно разделить на два вида.

Первую категорию составляют те, кто возвратился на родину с деньгами.

Обыкновенно они приезжают одетые по последней моде, которую ведут городские мещане, и обязательно с часами с массивной цепочкой.

Повидавшись с родными, парень тут же посылает за водкой, чтобы выпить и поздравить друг друга со свиданьицем.

Посылая за водкой, он, обыкновенно, даёт самую большую монету или кредитку, чтобы в трактире знали, что такой-то приехал и привез с собой кучу денег.

Выпивши изрядно дома, возвратившийся идет на улицу, чтобы повидаться с приятелями. Те поздравляют его с приездом, отсыпают много лестных комплиментов.

Он, конечно же приходит в восторг и ведет всех поздравителей в кабак.

Там он принимает величественную позу, надменно требует большое количество водки, выпивает и рассказывает свои бывалые и небывалые похождения в столице или еще где, откуда он приехал.

Все эти повести для него – гордость. Все слушают его с наслаждением и одобрением.

В конце концов он не идет домой, пьет с друзьями-приятелями, которые невесть откуда появляются.

По возвращении домой он принимает самый отвратительный образ жизни: тиранит жены и детей, ругает отца и мать, колотит посуду и прочее.

По тому же расписанию проводит все дни до истощения последней копейки. После этого совершенно преобразуется: делается тихим, приниженным.

Другой тип возвращающихся составляют пришедшие домой разутыми-раздетыми, без гроша в кармане или даже пригнанные этапным порядком.

Эти даже некоторое время не показываются на народ. Пока не приобретут себе какой-либо мало-мальски приличной одежды.

Такой человек долго не выдерживает скуку деревенской жизни и опять порывается идти в город».