Стрелял в сарай, покрытый соломой: отчего в калужских деревнях начинались пожары

Порой деревни сгорали дотла.

Сегодня расскажем, по каким причинам случались в деревнях пожары.

Сотрудники этнографического бюро князя Тенишева писали про Жиздринский уезд.

«Лето 1897 года было жаркое и сухое. А потому в нашей местности случалось особенно много пожаров. При малейшей неосторожности загорались леса, жневник, торф на низменных, запашных лугах.

К лесным и торфяным пожарам крестьяне относятся довольно равнодушно. И тушили их только по принуждению.

Хотя хорошо знали, что после торфяных пожаров почва надолго делается бесплодной. А лесные пожары приносят самим же убыток.

Крестьяне вообще мало заботятся о тех владениях, которые принадлежат целому обществу.

Когда в 1897 году начались лесные пожары, два мальчика деревни Новой подожгли пень в собственном лесу для того, чтобы выгнать из него шмелей, которые устроили гнездо в его дупле.

В это время проходил мужик из той же деревни, он отлично понимал, что от пня может загореться лес.

Предупредить пожар не стоило труда – стоило только вылить ведро воды или засыпать огонь землей. Но он этого не сделал на том основании, что пень зажгли не его дети и тушить – не его дело.

Лес, действительно, загорелся, с ним погорело много хлеба. Пожар по жневнику подходил к самым постройкам. И новинцам целую ночь пришлось отстаивать свою деревню».

Мужиков дома не было

«Совсем другое отношение, когда пожар случается в деревне. Здесь каждый бежит на помощь.

Правда, тем, которым грозит опасность от пожара, стараются прежде всего согнать скот и спасти свое имущество.

Но собравшийся народ, если есть хороший руководитель, работает дружно.

Но, к сожалению, в деревнях иногда невозможно остановить пожар, так как нет ни пожарных труб, ни каких-то приспособлений…

В половине августа 1897 года мне пришлось быть на таком пожаре. Где помочь было невозможно.

Деревня Дулево загорелась днём, когда жара еще не начала падать. Когда мы с сестрой прибежали на пожар, вся деревня была уже охвачена огнём: избы, задворки, гумны, сараи – всё трещало и рушилось.

Саженях в десяти от пожара, разбившись на небольшие кучки, стояли толпы народа с полным сознанием своего бессилия.

Молча смотрели, как уничтожается крестьянское добро, собранное за несколько лет тяжелого и упорного труда.

Меня поразила страшная тишина, которая так неестественна в подобных случаях.

- Что, барышни, и вы пришли посмотреть на наше горе, - грустно обратился ко мне знакомый мужик Михаль Сипотенок.

- Неужели ничего нельзя было отстоять?

- Где тут отстаивать, когда приступить нельзя. Через четыре, пять дворов бросало. Видите, сколько народу сбежалось, думали, что сделать.

Народу, действительно, сбежалось много, и каждый захватил что-то с собой: ведра, ушаты, топоры, ломы. Видно было, что большинство не думало стоять сложа руки.

- Отчего случился пожар?

- А кто его знает! Отчего бы ни случился, тут, видно, гнев Божий.

- А теперь наша деренвя пропала. Главное дело, с поля всё убрали, - проговорил брат Михала.

- Успели ли вы что-то вытащить?

- А вот, всё тут, – Михаль указал на небольшой короб с бабьим добром и валявшийся на земле полушубок, и отвернулся, чтобы скрыть слезы.

Возле короба стояли жена и дочь Михаля и горько плакали.

Михаль был мужик зажиточный и трудолюбивый, денег у него не было, но двор был полная чаша: четыре лошади, две коровы, свиньи, овцы.

Хлеба и корма заготавливалось в достаточном количестве, одёжи тоже было в волю, и вот в один час он сделался нищим.

- А ты успел что-то вытащить? – спросила я брата Михаля.

- Никто ничего не успел вытащить, всё сравнялось. Мужиков-то дома не было, остались одни старые да малые. Пока увидели, прибежали, уже половина деревни занялась.

Слава Богу, хоть ребятишки целы. Вот, Филипп было бросился вытащить деньги. У него рублей 50 было, обгорел, едва жив, послали за батюшкой, не знаю, успеет ли.

- Очень он обгорел?

- Да так, что лику не видно, и глаза пропали.

Я не решилась подойти к обожженному, но священник говорил, что на него страшно было смотреть и удивлялся, как с такими ожогами Филипп смог прожить несколько часов.

Деревня Дулево состоит из 70 домов, из них сгорело 64 двора. Шесть домов, отделенные оврагом, уцелели.

Этот пожар, случившийся как раз после уборки хлеба и сена, вконец разорил деревню»…

Помогают погорельцам

«Обустраиваются крестьяне всегда на свои средства. Если не считать назначенного небольшого пособия, которое они получают по обязательной страховке…

Восстановление крестьянского благосостояния зависит от количества сгоревших домов и от времени года, в которое случился пожар.

Лет 10 назад во день праздника Вознесения возле нашего хутора сгорела деревня Новая. Из 30 дворов уцелело три. Время было сухое и жаркое.

Деревня сгорела так быстро, что новинцы едва успели согнать со дворов скот, всё прочее имущество погорело.

Но благодаря тому, что яровые поля в то время еще были засеяны хлебом, уборка ещё не началась, новинцы после пожара не имели такой нужды, как дуленцы.

И года через два-три совершенно оправились.

Постройки крестьян Дулевской и Грибовской волостей ставятся недорого, лес можно купить близко и дёшево, а строят они сами.

Если в деревне сгорит три-четыре двора, то им всегда помогут свои же деревенцы. Помогут перевезти лес, дадут корма для скота, снабдят одеждой, дадут взаймы, бесплатно возьмут на квартиру».

Не мстят

«Мне ни разу не приходилось слышать, чтобы крестьяне мстили тем, кто по неосторожности поджег деревню.

В Новой, например, отлично знали, что пожар произошел по неосторожности парня, который вздумал стрелять в свой сарай, покрытый соломой.

Но они не только не мстили, но даже скрыли это от урядника, который приезжал делать дознание.

- Что поделаешь, не хотел же он зажигать свой сарай, видно, гнев Божий, - рассуждали новинцы.

Дулевцы тоже не допытывались, кто виноват в их пожаре. Одни говорили, что ребятишки раскладывали костер. другие, что баба ставила самовар и уронила горячий уголь».