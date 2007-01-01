Полицмейстер-статистик оставил записи о Калуге XIX века
Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.
Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.
Все исторические публикации можно посмотреть в разделе История Калуги.
200 лет назад, 12 августа 1825 года, родился калужский полицмейстер Николай Александрович Ридингер, оставивший статистически данные о Калуге.
Дворянский род Ридингеров происходит из Швеции.
Дед Николая Ридингера, Карл Петрович, был тайным советником, гражданским губернатором Выборга, директором училищ Финляндской губернии, почетным членом Санкт-Петербургского общества любителей наук, словесности и художеств.
Отец, Александр Карлович, генерал-майор, участник войны 1812 года, был неоднократно ранен. Награжден орденами и золотой шпагой, которую получил в 25 лет за храбрость, проявленную в сражении под Аустерлицем.
Женат Александр Ридингер был женат дважды. Сначала на Анне Дмитриевне Бехтеевой. В этом браке родились шестеро детей.
А затем – на дочери доктора медицины Елене Матвеевне Пеккен.
В этом браке родились трое детей. Николай был самым младший. Он родился за три недели до смерти отца: Александр Ридингер скоропостижно скончался в 42 года.
Приехал в Калугу
Николай Александрович Ридингер закончил школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров и был направлен на службу. Служил на Кавказе, был ранен.
Во время Крымской войны находился в Севастополе. Отличился при захвате турецкого лагеря, получил контузию от удара «ядром в грудь».
Был награжден орденами. После лечения в госпитале переведен в Белостокский пехотный полк, расквартированный в Крыму, получил звание майора, а 13 декабря назначен на должность коменданта в Бахчисарай.
Когда он вышел отставку, был назначен полицмейстером сначала в город Малмыж Вятской губернии, а 1 июня 1857 года - в наш город.
В Калугу Николай Ридингер приехал с семьей. К тому времени он был женат второй раз. Первая его супруга Екатерина Михайловна Станокович скончалась.
У Николая Александровича от этого брака остались двое детей: дочь Елена и сын Александр.
Второй раз он женился на дочери адмирала Александре Авиновой. Венчание состоялось в Петербурге 30 апреля 1856 года.
А 5 ноября 1857 года в Калуге у Ридингеров родилась дочь Александра. Ее крестили в церкви Жен Мироносиц.
Всего в этом браке было четверо детей: дочери Александра, Мария. Екатерина и сын Борис.
Дружил с декабристом
В обязанности полицмейстера входил не только розыск преступников, но и руководство пожарной частью.
Доктор исторических наук, профессора Елецкого университета Тропин хорошо изучил биографию Николая Ридингера.
В книге «Калужский полицмейстер Ридингер и декабрист Батеньков», он пишет: «Служба была новой и непривычной для Ридингера.
Она давалась с трудом. Предыдущий полицмейстер князь Шелепанский имел плохую репутацию. Он был отстранен и обвинен в должностных преступлениях.
Приставы частей, имевшие большой опыт работы, с недоверием относились к молодому неопытному полицмейстеру.
Спустя несколько дней вхождения в должность, 9 и 11 июня в городе произошли крупные пожары».
В Калуге в то время находился ссыльный декабрист Батеньков.
Ридингер должен был осуществлять за ним надзор. Они познакомились, много общались. Батеньков обратил внимание на аналитические способности Ридингер и посоветовал их развивать.
Николай Александрович стал писать статьи. В 1858 году выходит его материал «Сведения о состоянии Калужской губернии за 1858 год».
Из него известно, что в Калуге в то время было 32 268 жителей: 17879 мужчин и 15389 женщин. В городе насчитывалось 4084 частных дома (их них 491 – каменный), 32 храма, 23 крупных завода.
Имелся порт на Оке, откуда отправлялись 250 судов в год.ъ
Статистику Ридингер дополняет пословицами и поговорками, которые любил и собирал.
Например, он пишет: «Пьяных бывает более зимой, чем летом и, разумеется, на праздниках более, чем в будни. Пьянство обыкновенно начинается незадолго до праздника по пословице: кто празднику рад, тот до свету пьян».
Сильные пожары
Летом 1857 года в Калуге случился сильный пожар: сгорел 41 дом и 51 торговая лавка. Полицмейстер пишет статьи о пожарах. В Калуге тогда было 2 городские пожарные команды, в каждой – по 40 человек и 48 лошадей.
Из-за того, что было мало лошадей, инвентарь во время пожара подвозился в несколько приемов.
Вода в бочках с объемом в 30 ведер заканчивалась и происходила заминка в ожидании следующего привоза.
Ридингер уточнял: «Среди пожарных имеются старые, больные и вообще негодные к службе в количестве 21 человека. А среди лошадей 13 негодны к такой службе».
И говорит, что в тушении пожаров необходима и помощь калужан.
Неприятности
1 октября 1857 года губернатором Калуги стал Виктор Арцимович. У Ридингера отношения с ним не заладились.
Современники писали: «В Калужской губернии Арцимович встретил упорную оппозицию не только со стороны Казенной палаты, но и полицмейстера».
Губернатор велел проверить пожарную часть. Возникло «Дело о состоянии пожарных инструментов и пожарных лошадей».
Пожарные были одеты за казенный счет: рубашки, полушубки, овчинные тулупы.
Поставлял это купец Грудаков. Были у пожарных и квартирные деньги – 2 рубля в месяц, а также 65 коп. на каждого ребенка в семье.
Проверяющие нашли нехватку физически крепких служащих, лошадей, амуниции. Пожарное обмундирование не соответствовало единому образцу.
Грудаков предоставил некачественное обмундирование, а какие-то элементы даже не выдал, возместив его пожарным деньгами.
И Ридингеру в мае 1859 года пришлось писать объяснительную.
«Я вновь опросил всех нижних чинов, и кто получил деньгами менее, чем взято с торгов купцом Грудаковым, заплатил с полна.
И все вещи несоответственного достоинства переменил на новые за собственный счет.
И более по обмундированию за прошлый 1858 год неисправностей нет. А в будущем буду осмотрительней».
Но проверки продолжились, а с ним и неприятности у Ридингера.
Последние годы жизни
В августе 1859 года Николай Ридингер был назначен полицмейстером в Орел, там продолжил заниматься статистикой, написал книгу.
Потом он был городничим Ельца и возглавлял городское полицейское управление.
В 1867 года семья переехала в Санкт-Петербург.
Там Николай Александрович тоже занимал должность полицмейстера и должность исправника Уездного полицейского управления.
В отставку вышел 2 февраля 1883 года, получив чин генерал-майора. Продолжал писать, сочинял стихи, работал над сборником фольклора.
В последние годы жизни Николай Ридингер пережил много горя. В 1880 году умерла его жена Александра Александровна, ей был 51 год.
Через три года скончалась 18-летняя дочь Екатерина.
А еще через 4 года умер старший сын, 34-летний Александр.
Сам Николай Ридингер скончался 14 марта 1894 года «от паралича сердца» в своем имении Мерихови (ныне пос. Репино).