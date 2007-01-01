Полицмейстер-статистик оставил записи о Калуге XIX века

А в конце жизни работал над сборником фольклора.

200 лет назад, 12 августа 1825 года, родился калужский полицмейстер Николай Александрович Ридингер, оставивший статистически данные о Калуге.

Дворянский род Ридингеров происходит из Швеции.

Дед Николая Ридингера, Карл Петрович, был тайным советником, гражданским губернатором Выборга, директором училищ Финляндской губернии, почетным членом Санкт-Петербургского общества любителей наук, словесности и художеств.

Отец, Александр Карлович, генерал-майор, участник войны 1812 года, был неоднократно ранен. Награжден орденами и золотой шпагой, которую получил в 25 лет за храбрость, проявленную в сражении под Аустерлицем.

Женат Александр Ридингер был женат дважды. Сначала на Анне Дмитриевне Бехтеевой. В этом браке родились шестеро детей.

А затем – на дочери доктора медицины Елене Матвеевне Пеккен.

В этом браке родились трое детей. Николай был самым младший. Он родился за три недели до смерти отца: Александр Ридингер скоропостижно скончался в 42 года.

Приехал в Калугу

Николай Александрович Ридингер закончил школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров и был направлен на службу. Служил на Кавказе, был ранен.

Во время Крымской войны находился в Севастополе. Отличился при захвате турецкого лагеря, получил контузию от удара «ядром в грудь».

Был награжден орденами. После лечения в госпитале переведен в Белостокский пехотный полк, расквартированный в Крыму, получил звание майора, а 13 декабря назначен на должность коменданта в Бахчисарай.

Когда он вышел отставку, был назначен полицмейстером сначала в город Малмыж Вятской губернии, а 1 июня 1857 года - в наш город.

В Калугу Николай Ридингер приехал с семьей. К тому времени он был женат второй раз. Первая его супруга Екатерина Михайловна Станокович скончалась.

У Николая Александровича от этого брака остались двое детей: дочь Елена и сын Александр.

Второй раз он женился на дочери адмирала Александре Авиновой. Венчание состоялось в Петербурге 30 апреля 1856 года.

А 5 ноября 1857 года в Калуге у Ридингеров родилась дочь Александра. Ее крестили в церкви Жен Мироносиц.

Всего в этом браке было четверо детей: дочери Александра, Мария. Екатерина и сын Борис.

Дружил с декабристом

В обязанности полицмейстера входил не только розыск преступников, но и руководство пожарной частью.

Доктор исторических наук, профессора Елецкого университета Тропин хорошо изучил биографию Николая Ридингера.

В книге «Калужский полицмейстер Ридингер и декабрист Батеньков», он пишет: «Служба была новой и непривычной для Ридингера.

Она давалась с трудом. Предыдущий полицмейстер князь Шелепанский имел плохую репутацию. Он был отстранен и обвинен в должностных преступлениях.

Приставы частей, имевшие большой опыт работы, с недоверием относились к молодому неопытному полицмейстеру.

Спустя несколько дней вхождения в должность, 9 и 11 июня в городе произошли крупные пожары».

В Калуге в то время находился ссыльный декабрист Батеньков.

Ридингер должен был осуществлять за ним надзор. Они познакомились, много общались. Батеньков обратил внимание на аналитические способности Ридингер и посоветовал их развивать.

Николай Александрович стал писать статьи. В 1858 году выходит его материал «Сведения о состоянии Калужской губернии за 1858 год».

Из него известно, что в Калуге в то время было 32 268 жителей: 17879 мужчин и 15389 женщин. В городе насчитывалось 4084 частных дома (их них 491 – каменный), 32 храма, 23 крупных завода.

Имелся порт на Оке, откуда отправлялись 250 судов в год.ъ

Статистику Ридингер дополняет пословицами и поговорками, которые любил и собирал.

Например, он пишет: «Пьяных бывает более зимой, чем летом и, разумеется, на праздниках более, чем в будни. Пьянство обыкновенно начинается незадолго до праздника по пословице: кто празднику рад, тот до свету пьян».

Сильные пожары

Летом 1857 года в Калуге случился сильный пожар: сгорел 41 дом и 51 торговая лавка. Полицмейстер пишет статьи о пожарах. В Калуге тогда было 2 городские пожарные команды, в каждой – по 40 человек и 48 лошадей.

Из-за того, что было мало лошадей, инвентарь во время пожара подвозился в несколько приемов.

Вода в бочках с объемом в 30 ведер заканчивалась и происходила заминка в ожидании следующего привоза.

Ридингер уточнял: «Среди пожарных имеются старые, больные и вообще негодные к службе в количестве 21 человека. А среди лошадей 13 негодны к такой службе».

И говорит, что в тушении пожаров необходима и помощь калужан.

Николай Ридингер с семьей.

Неприятности

1 октября 1857 года губернатором Калуги стал Виктор Арцимович. У Ридингера отношения с ним не заладились.

Современники писали: «В Калужской губернии Арцимович встретил упорную оппозицию не только со стороны Казенной палаты, но и полицмейстера».

Губернатор велел проверить пожарную часть. Возникло «Дело о состоянии пожарных инструментов и пожарных лошадей».

Пожарные были одеты за казенный счет: рубашки, полушубки, овчинные тулупы.

Поставлял это купец Грудаков. Были у пожарных и квартирные деньги – 2 рубля в месяц, а также 65 коп. на каждого ребенка в семье.

Проверяющие нашли нехватку физически крепких служащих, лошадей, амуниции. Пожарное обмундирование не соответствовало единому образцу.

Грудаков предоставил некачественное обмундирование, а какие-то элементы даже не выдал, возместив его пожарным деньгами.

И Ридингеру в мае 1859 года пришлось писать объяснительную.

«Я вновь опросил всех нижних чинов, и кто получил деньгами менее, чем взято с торгов купцом Грудаковым, заплатил с полна.

И все вещи несоответственного достоинства переменил на новые за собственный счет.

И более по обмундированию за прошлый 1858 год неисправностей нет. А в будущем буду осмотрительней».

Но проверки продолжились, а с ним и неприятности у Ридингера.

Последние годы жизни

В августе 1859 года Николай Ридингер был назначен полицмейстером в Орел, там продолжил заниматься статистикой, написал книгу.

Потом он был городничим Ельца и возглавлял городское полицейское управление.

В 1867 года семья переехала в Санкт-Петербург.

Там Николай Александрович тоже занимал должность полицмейстера и должность исправника Уездного полицейского управления.

В отставку вышел 2 февраля 1883 года, получив чин генерал-майора. Продолжал писать, сочинял стихи, работал над сборником фольклора.

В последние годы жизни Николай Ридингер пережил много горя. В 1880 году умерла его жена Александра Александровна, ей был 51 год.

Через три года скончалась 18-летняя дочь Екатерина.

А еще через 4 года умер старший сын, 34-летний Александр.

Сам Николай Ридингер скончался 14 марта 1894 года «от паралича сердца» в своем имении Мерихови (ныне пос. Репино).