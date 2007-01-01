Почему калужские крестьяне уезжали в Иркутск

Приходила правительственная бумага.

Сегодня расскажем о переселенцах.

Сотрудники этнографического бюро князя Тенишева писали про Жиздринский уезд:

«В нашей местности поводом к переселению служит недостаточный надел, плохое плодородие почвы…

Переселению способствуют и преувеличенные слухи о богатстве и прелестях этого края.

В Грибовской, Дулевской и Семеревской волостях переселенческое движение началось года четыре – лет пять назад.

Интересно было следить, как росли слухи о выгодах, которые получают переселенцы.

Когда в Дулевской волости собрали всех домохозяев и прочитали присланную им от правительства бумагу, писарь прибавил от себя, что урожаи там огромные, климат тёплый, земли они могут брать, сколько хотят и где хотят.

Если кто желает переселится, пусть заплатит ему 50 коп. и он устроит это дело.

Мужики, не имеющие понятия об Иркутской губернии, конечно, поверили всему, что наговорил писарь. Но первый раз никто не подписался – надо было поговорить с домашними».

Бери, сколько хочешь

«Первым сообщил мне эту новость мой работник, молодой парень:

- Слышали, Екатерина Ивановна, стариков в волость требовали, бумага пришла, зовут на вольные земли. Поезжай туда и бери. Сколько хочешь, земля, говорят, отличная.

- Где же эта земля?

- Назвали как-то мудрёно – Кургус или Рекрутск (видимо, имеются в виду Сургут или Иркутск), не помню, где-то в теплых странах, дядя Андрей скоро придет, он расскажет.

Андрей – крестьянин деревне новой, работящий, довольно зажиточный мужик, и, как говорят, себе на уме…

- А кто знает, где эти вольные земли, говорят, в тёплых странах, я до этого не домогаюсь, с нас и тут земли хватает, - сказал Андрей, когда я спросила у него.

- Ну что наши земли?.. Там, говорят, одна десятина двадцать наших стоит, пшеница выше человека растёт, - возразил дулевский мужик Петрушка Доложонок.- Тебе, известно, хватает, а ты попробуй на моем месте прожить: хата развалилась, дети малые, скотины – одна кляча, хлеба нет, одёжи нет, просто ложись, да умирай.

Нет, мне непременно надо подписаться. Там, по крайности, буду жить, как люди.

- А на каки ж деньги ты туда поедешь? – спросил его Андрей.

- Продам избушку, дворишко, ключу – рублей 30 и наберется, а где Христовым именем пройду. Нам бы только туда добраться, а там казна прокормит.

А одёжи там не нужно – тепло. Я так полагаю, барышня, - обратился он ко мне. – Ведь нельзя человека на голове место посадить, хоть хатку какую дадут, сарайчик, лошадь, коровку, - рассуждал Петрушка.

- Ну, брат, своего не нажил, на чужое не надейся, - скептически заметил Андрей.

- Тут с такой семьищей не наживёшь. А там – посеял десятину, и хватит хлебушка на целый год. И сиди барином. Работника найму».

Пять полков послали хаты строить

«Доложонок – мужик ленивый и беспечный, любит пощеголять и вставить в разговор вычурную фразу. На другой день он снова пришел ко мне.

- Допытался, барышня, как та сторона называется: Иркутск.

- Если Иркутск, то на тепло не надейся, зимы там гораздо холодней наших, и земля не везде хороша.

- Нет, барышня, нам хорошую землю дадут. А зима там только три месяца, и то почти без снегу.

Речка льдом чуть покрывается, пешехода ещё лёд выдержит, а на лошади не проедешь. А насчет хозяйственного, так уже из Брянска и Смоленска пять полков послали строить хаты для переселенцев».

Возвращаются домой

«Слухи, подобные тем, которые передавал мне Доложонок, носились по всем деревням, фантазии не было конца.

Вольная земля представлялась чем-то вроде земли обетованной: удобрения не требует, рожь и пшеница родятся, десятина луга даёт 50 возов сена, леса - сколько хочешь, в садах, которые вырастают очень быстро, растёт виноград.

И в довершение всех благ переселившаяся семья получает из казны небольшую постройку, две лошади, две коровы, соху, борону и всё необходимое в хозяйстве.

При таких условиях многие, особенно бедняки и лентяи подобные Доложонку, желали, как можно быстрей переселиться. А люди зажиточные – как можно быстрей переселить туда своих соседей, чтобы избавиться от тесноты.

Впрочем, слухи были так увлекательны, что не одни малоземельные изъявили желание покинуть родину.

Один зажиточный крестьянин деревни новой Афанасий Леутинок записался было на переселение.

Детей у него много и мотивом служило то, что здесь ему трудно прокормить большую семью, а при богатстве того края будет легче.

С Леутинком заспорила жена:

- Я с детьми не поеду по свету шляться. Какую нам вольную землю искать, коли тут не успеваем запахать.

- Дура, там, говорят, одна десятина 20 наших стоит.

- Пусть едет тот, кто это говорит, а я, хоть и дура, бабьим сказка не верю и своего гнезда разорять не дам.

Так и не сладил Афанасий с бабой, пришлось отписаться и остаться. Теперь, когда многие переселенцы возвращаются назад, и вести о той стране верные, Афанасий говорит спасибо своей жене…

А Егор Ивлев сам съездил в Иркутскую область, разыскал место и там приписался к сельскому обществу. Как устроился, не знаю.

Переселенцы возвращаются назад через два -три года».