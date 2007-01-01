Сладкая правда: какие углеводы дают энергию, а какие — проблемы, рассказала в Калуге известный нутрициолог

Как отказаться от вкусняшек и перезагрузить рецепторы.

Фото автора.

На «Фестивале космической еды» побывала нутрициолог, пищевой технолог Нелли ЛЬВОВИЧ.

Она рассказала о том, почему мы любим сладкое.

И как правильно его есть.

- Сладкий вкус — это первое, что мы пробуем, когда рождаемся, - говорит Нелли. - В грудном молоке содержится много природного сахара, потому что это источник быстрой энергии.

Ребенок в первый год жизни растет с такой скоростью, с какой не растет больше никогда. Поэтому ему необходимо много энергии.

А откуда вообще берется сахар? Он относится к углеводам.

Глюкоза формируется в растениях — это способ сохранения солнечной энергии. Благодаря фотосинтезу энергия солнца запасается в связях внутри молекул глюкозы.

Это форма простых углеводов. Есть и сложные формы углеводов, например, крахмал.

Когда мы потребляем растения, то используем концентрированную энергию, расщепляя углеводы до глюкозы, которая питает наши клетки и служит основным источником энергии.

Медленные и быстрые

- Углеводы по скорости освобождения глюкозы условно делятся на две группы: медленные и быстрые. Чем медленнее углеводы, тем медленнее глюкоза выходит из продукта. Соответственно, тем медленнее поднимается ее уровень в крови.

К медленным углеводам относятся цельнозерновые крупы, макароны из твердых сортов пшеницы, хлеб из муки грубого помола, бобовые, овощи и фрукты — все, что богато клетчаткой.

Быстрые углеводы — это рафинированные продукты, очищенные от клетчатки и оболочек, где крахмал очень легко ферментами расщепляется до глюкозы. Сюда входят мед, белый хлеб, сладости и выпечка.

Что происходит с углеводами в организме?

Глюкоза поступает в клетки с помощью инсулина, обеспечивая энергию для биохимических процессов. Другое ее направление — запасы в виде гликогена в печени и мышцах.

Однако емкость этих запасов ограничена. Больше, чем клетка может принять глюкозы, мы не можем туда всунуть.

То же самое и с печенью: сколько она может гликогена запасти, столько и может. Предел есть.

И есть у нас одна лазейка - это мышцы. Если мы регулярно тренируемся, мышца понимает, что нам чаще нужна энергия и запасает гликогена больше.

Но это должны быть ежедневные регулярные нагрузки. Лучше полчаса пешком быстрым темпом пройти или час ежедневно двигаться в течение дня, чем оставить все на выходные и упахаться в спортзале.

В чем разница между углеводами

- Когда к нам попадают быстрые углеводы, они быстро вызывают сильное повышение уровня глюкозы.

Если мы съедаем медленные углеводы, они высвобождают тоже самое количество глюкозы, но в течение определенного времени.

В чем хитрость? С одной стороны, глюкоза — это универсальное топливо для всех процессов, и, казалось бы, чем больше, тем лучше. Но нет, все хорошо в меру.

Опасность высокого подъема уровня глюкозы в том, что организм не успевает раскидать ее по направлениям - в клетки или в запасы.

И получается, что часть свободной глюкозы гуляет по кровяному руслу.

Чем это опасно?

Глюкоза начинает вступать в реакции, и в итоге может либо связываться с белком необратимо (прикрепляется к нему), это называется гликирование.

И тогда белок выходит из строя, перестает функционировать.

Глюкоза повреждает изнутри эндотелий сосудов. Кроме того, мы эволюционно заточены запасать излишки, первобытный человек же не знал, что у него завтра в магазине все будет.

Соответственно, излишки глюкозы запасаются в жир.

Поэтому чаще всего мы толстеем от сладкого – организм перевозит его в жировые запасы, это удобная форма хранения энергии.

Если мы съедаем медленные углеводы, там крахмалы или другие сахара спрятаны внутри клетчатки.

И пока ферменты доходят и могут разрезать эту клетчатку, отделить глюкозу, проходит время, мы успеваем использовать ее по назначению. Отсюда вытекают и правила пользования сладким.

1. Есть сладкое после клетчатки или вместе с клетчаткой — например, после овощного салата. Тогда глюкоза не будет быстро подниматься в крови.

2. Соблюдать меру. Избыток сахара ведет к метаболическому синдрому: ожирению, гипертонии, инсулинорезистентности и другим заболеваниям.

3. Физическая активность после сладкого. В природе сладкое — это быстрый источник энергии, который нужно сразу использовать.

Первобытный человек не заходил в магазин и не покупал бесконечное количество сладостей.

Он мог съесть какие-то ягоды в сезон, а потом продолжать бегать, охотиться за мамонтом.

Эволюционно мы сохранил такое же отношение к глюкозе. Но современный человек двигается меньше, а на полках магазинов у нас невероятное количество соблазнов.

А что же фрукты?

- В фруктах (яблоки, слива, абрикосы) содержится пектин - это растворимая клетчатка, которая, во-первых, является пищевым волокном, во-вторых, - сорбентом (выводит токсичные металлы и даже радионуклиды).

И она же препятствует быстрому выходу глюкозы. Поэтому все природные варианты, например, пюре с небольшим добавлением сахара, оптимальны для питания.

Если тянет на сладкое

- Что делать, если хочется сладкого? Сладкое - это либо то, что имеет сладкий вкус, либо то, что имеет крахмал в составе.

Если в детстве вы долго жевали белый хлеб, во рту становилось сладко, потому что крахмал начинал расщепляться ферментами, которые есть в ротовой полости, и выделялась глюкоза.

То есть сладкий вкус вы почувствуете путем длительного пережевывания каких-то крахмалосодержащих продуктов.

Если мы говорим про глюкозу, организм может извлекать её из любых усвояемых углеводов, например, брокколи или гречки.

Более того, существует процесс глюконеогенеза — мы умеет синтезировать внутри себя глюкозу из белков и жиров. Поэтому, даже если не съедим ни грамма сладкого и углеводов, все равно получим глюкозу.

Что же нужно есть, чтобы не тянуло к сладкому?

1. Сначала нужно очистить рецепторы. На это потребуется 14 дней отказа от сладкого.

2. Полноценно питаться — белки, жиры и медленные углеводы (крупы, бобовые) дают долгое насыщение. И на сладкое тянуть не будет. У вас останется только ритуальная часть и психоэмоциональная.

3. Работать с психологическими причинами — часто мы сладким заедаем стресс. Важно находить другие способы получения удовольствия: общение с близкими, спорт, хобби.

Нелли ЛЬвович рекомендует перед экзаменом есть гречку.

Что съесть перед экзаменом

- Бытует мнение, что перед умственной нагрузкой нужно съесть сладкое, тогда мозг будет лучше работать. Это миф, состоящий из двух верных утверждений.

Мозг действительно питается глюкозой. В любой шоколадке есть глюкоза или сахароза, которая распадается в итоге до глюкозы.

Но человек бы не выжил, если бы питался только глюкозой.

Съесть что-то сладкое перед экзаменом - не рабочая история: как быстро у вас поднимается уровень глюкозы, а с ней и уровень энергии, так быстро он и упадет, причем, возможно, ниже уровня старта.

Поэтому перед экзаменом лучше съесть гречневую кашу с большим количеством сливочного или растительного масло.

И тогда крупа будет медленно выпускать глюкозу, жиры дадут сытость, и вам хватит энергии для умственной деятельности.

А вот за полчаса до конца экзамена уже можно что-то сладкое, чтобы открылось второе дыхание. Но не вначале, потому что вы захотите либо спать, либо есть, либо у вас уйдет энергия.

Ешьте с удовольствием

- Пищеварительные соки начинают вырабатываться как только мы почувствовали запах, оценили внешний вид блюда, поняли, что это аппетитно, представили вкус.

Поэтому, если мы едим на ходу, сидя в телефоне, то еду хуже перевариваем.

Она может быть идеального качества, состава но, если у вас пищеварение работает не на полную, еда не расщепляется до конца. И вы недополучаете стройматериалов и энергии.

Кроме того, недорасщепленная часть является токсином, а это дополнительная нагрузка на иммунную система.

То есть, условно, каждую аминокислоту организм узнает - ага, это мой кирпичик, я беру ее себе, везу и строю из нее белок.

А если аминокислоты соединены, вы их не смогли расщепить, потому что недостаточно было желудочного сока (вы отвлеклись на телефон), в таком виде аминокислота воспринимается, как чужой, его нужно выводить.

И это уже не стройматериал, а дополнительная нагрузка на систему выведения.

Поэтому очень важно перед едой прерывать дела, расслабляться, подышать, попить воды и с удовольствием поесть.