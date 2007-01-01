Афиша Обнинск
Калужское Минцифры: проблемы со звонками через WhatsApp и Telegram - это надолго
Статьи, аналитика, репортажи

Калужское Минцифры: проблемы со звонками через WhatsApp и Telegram - это надолго

Министерство цифрового развития Калужской области объяснило, почему так и что будет дальше.
Михаил Тырин
15.08, 12:20
0 1350
Фото сгенерировано нейросетью qwen
В среду, 13 августа, несколько читателей нашего сайта сообщили о проблеме со звонками через мессенджеры.

Один читатель сообщил, что не смог позвонить через нацмессенджер Max. Другой испытал проблемы с WhatsApp и Telegram.

- Через ватсап перестал дозваниваться, - рассказывает подробности Сергей. – И через телеграм сегодня (13 августа, - прим. ред.) звонить тоже было проблемно. Сначала думал, что это последствия блокировок интернета, но из дома через вайфай тоже не смог позвонить. А вот текстовые сообщения нормально доходят. Получается, звонки через мессенджеры уже тоже блокируют?

Действительно, на этой неделе Роскомнадзор официально заявил, что звонки через Телеграм и Ватсап в России будут ограничиваться.

Причина – именно на эти мессенджеры завязано более 90 процентов мошеннических схем. С использованием телефонии в WhatsApp и Telegram подростков и стариков украинские спецслужбы вынуждают совершать теракты.

Пользуясь случаем, мы попросили минцифры прокомментировать последние события вокруг этой темы.

На наши вопросы ответил заместитель министра цифрового развития Калужской области – начальник управления информации и связи  Андрей ПРОСКУРНИН.

Забегая вперед – звонки через WhatsApp и Telegram, действительно, начали блокировать, а вот проблемы c Max’ом связаны с чем-то другим.

- Сейчас целый ряд организаций имеет право запрашивать блокировку мобильного интернета, но забывают ее отменять, и после отбоя тревоги люди так и остаются без связи. Стоит ли ожидать «единого диспетчера» подобных запросов, вопрос о котором уже обсуждается в СМИ.

- Блокировка мобильного интернета является вынужденной мерой, направленной на снижение угроз жителям и инфраструктуре в сложившихся на текущий момент условиях.

На территории Калужской области решение о блокировке мобильного интернета принимается централизованно одной из структур, обеспечивающих безопасность населения, по согласованию с иными заинтересованными организациями. Непосредственно блокировку осуществляют не региональные операторы сотовой связи, а их центры управления сетями (ЦУС), находящиеся даже не в нашем регионе. У каждого оператора связи имеется свой ЦУС, один на всю сеть оператора по стране.

Решение об отмене блокировки будет приниматься по аналогичной схеме, и это решение не связано со снятием непосредственной угрозы атаки БЛА. Такие угрозы могут возникать постоянно, а на отключение мобильного интернета требуется некоторое время. Чтобы в этот промежуток не допустить негативных последствий, блокировка мобильного интернета и не отменяется.

- Говорят, что обсуждается некий «белый список» - перечень социально значимых служб, на которых блокировка не будет распространяться, например, такси, новостные сайты, приложения магазинов. Насколько это реалистично?

- Это не просто реалистично. Министерством цифрового развития Российской Федерации проработана схема организации доступа к ряду важных сервисов, например, банковским, при блокировке мобильного интернета.

Схема предполагает использование так называемой «капчи». Такое решение уже тестируется в одном из южных регионов России. При успешном завершении схема будет внедрена по всей стране.

- Ограничение голосовых и видеозвонков через мессенджеры – это вынужденная временная мера или принципиальное постоянное решение?

- Ограничение голосовых и видеозвонков введено именно для иностранных мессенджеров (WhatsApp, Telegram). И это решение обусловлено необходимостью уменьшить количество и тяжесть последствий при мошеннических звонках.

Если бы руководители иностранных мессенджеров выполнили требования Российского законодательства, в том числе о размещении серверов с персональными данными наших граждан на территории России, думаю, что блокировки звонков не произошло бы

Так что мера эта вынужденная и на достаточно длительный срок, не ранее выполнения требований наших законов.

- Будет ли такое ограничение касаться отечественных мессенджеров, в частности Max’а?

- Звонки в Мах, в том числе видеозвонки, полностью доступны, причем в хорошем качестве, они не заблокированы.

В этом нет необходимости, ведь Мах -  отечественный мессенджер, который изначально создавался с учетом безусловного исполнения требований Российского законодательства.

