От доставки пиццы до помощи архитекторам: в Калуге рассказали о возможностях дронов

Сейчас происходит серьезный технологический прорыв.

Фото автора.

О возможностях беспилотников на «Фестивале космической еды», прошедшем недавно в Калуге, рассказал оператор БПЛА, инструктор на специальной военной операции Дмитрий АФАНАСЬЕВ.

— Если говорить о квадрокоптерах и дронах, то, как историк, могу сказать: сама идея не нова. Ещё в 1922 году Георгий Ботезат создал и испытал первый квадрокоптер.

Однако у конструкции оказалось несколько серьёзных недостатков: сложная трансмиссия, возможность движения только с попутным ветром и отсутствие стабилизации в ветреную погоду. Из-за этого от идеи отказались и сосредоточились на авиации — там с ветром было гораздо проще.

После катаклизмов

- Все прорывы в науке и технике осуществляются, к сожалению, после каких-то катаклизмов.

Мы знаем, как после Великой Отечественной войны мощно шагнула вперёд наша инженерная промышленность с точки зрения атомной энергетики, освоения космоса.

Сейчас специальная военная операция подтолкнула к такому же шагу. И на поле боя, и в мирной жизни наступают кардинальные изменения.

Фантастические фильмы воплощаются в реальность. Такое ощущение, что всё, что придумывают ученые, они берут из книг фантастов.

Гонка вооружений в свое время дала импульс для развития освоения космоса. Сейчас фактически происходит гонка вооружений, но по другим принципам, ключевым является передача информации.

На линии боевого соприкосновения сегодня представлены беспилотники семи крупных мировых производителей. Шесть из них - китайские компании, и лишь одна - американская.

На каждого бойца приходится порядка пяти-семи дронов, то есть дроны буквально бороздят весь театр военных действий.

Помощь в космосе

- Что такое дрон? Это некий объект, который движется. Чаще всего мы представляем себе либо беспилотный самолёт, либо аппарат мультироторного типа, который поднимается.

Так выглядят космические дроны.

Какие функции могут быть у дрона в космосе:

- Инспектирование. В гражданской сфере дроны с датчиками-анализаторами успешно обнаруживают утечки газа на крупных промышленных объектах, где человеку это сделать крайне сложно.

Та же технология применима и на орбитальной станции для поиска разгерметизации.

Контроль системы жизнеобеспечения. Дроны не устают, в отличие от людей.

В военных условиях это означает, что ночью они остаются эффективными благодаря тепловизорам и ночным камерам. По тепловым сигнатурам мы видны, как бы не укрывались.

И этот вопрос открыт на сегодняшний день. В мирной жизни это можно включить в систему жизнеобеспечения.

Выявление дефектов. С помощью заложенных шаблонов и алгоритмов дроны способны обнаруживать повреждения — например, вмятины на космической станции.

Выполнение рутинных операций. Дроны могут что-то привезти, отвезти. Если взять космонавтов, то это помогает при работе в открытом космосе, где движения ограничены.

Ассистирование космонавтам. Это 100% применение. Надо только научить космонавтов использовать дроны.

Эмоциональная разгрузка экипажа.

Я бы этот пункт даже поставил на первое место. Дроны с камерами, голосовым интерфейсом (как «Алиса») и забавным дизайном способны снижать психологическую нагрузку.

Когда стали запцускать дрон, зрители схватилсь за телефоны.

Помощь на земле

- Если спуститься на Землю, что нас ждет? Ещё в начале XX века Ильф и Петров описали извечный конфликт пешеходов и автомобилистов.

Но сейчас появились дроны, и нам нужно уже изучать правила не дорожного, воздушного движения.

Пока инфраструктура для использования беспилотников только формируется, а специалисты учатся работать с ними, дроны уже сейчас можно применять в самых разных сферах. Это:

Кадастровые работы - аэрофотосъемка с целью выявления нарушения градостроительного и земельного законодательства. Можно запустить дрон и построить 3Д модель вашего участка.

Мониторинг строительного объектов. Это здорово, с учетом того, что мы можем строить 3D-модели.

Можно проводить контроль хода работ: например, оценка объёма штукатурки, нанесённой за смену на девятиэтажном здании (процесс занимает около 40 минут).

Также можно считать любые объемы и получать результат сразу на месте.

Мониторинг лесных массивов - выявление несанкционированных вырубок, свалок и других нарушений. Дроны не устают. И есть уже док-станции: дроны садятся, заряжаются и дальше работают. Могут летать 24/7.

Сельхозработы - мониторинг состояния полей, выявление участков с низкой всхожестью или заражением, точечное внесение удобрений.

Передовики в этой части китайские партнеры, они показали дрон-комбайн, где нет человека.

И сейчас в обязательном порядке все сельхозакадемии вводят программу по беспилотным летательным аппаратам.

Мониторинг линейных объектов – обследование проводов, газовых магистралей. Выявление несанкционированных подключений, неисправностей инфраструктуры.

Мониторинг водных объектов.

Доставка грузов, до 20 кг. Когда спрашиваешь у детей, какие грузы могут доставлять дроны, они сразу говорят: пиццу. Хорошо, 20 килограмм пиццы это много, но можно.

На самом деле, я уверен, что изучать дроны надо медикам, чтобы доставлять анализы из ФАПа в лабораторию, а результаты получать по интернету.

Сохранение культурного наследия. Архитектурный, исторический объект можно выстроить в 3D-модели. Всем реставраторам, архитекторам стоит пользоваться этим инструментом.

И есть ещё одна тема. После Великой Отечественной войны была проведена оценка ущерба, нанесенного врагом нашей стране, что позволило взыскать репарации.

Сегодня, используя беспилотные технологии, мы можем фиксировать ущерб на территории Курской области, особенно в зонах, куда невозможно безопасно попасть: что-то заминировано, где-то летают вражеские дроны.

Но когда противник предъявит нам счет за причиненные разрушения, мы не должны оставаться в стороне. Дроны в этом случае становятся незаменимыми инструментами.

Такой дрон может подниматься на высоту 5 км.

Управляют им с помощью джойстика.

Мониторинг пространства

- Мне часто задают вопрос: те дроны, которые долетают до нас, откуда летят?

Это мы понимаем по размеру крыла, потому что бензобак находится у дрона в крыле.

А если крылья небольшие, а он двигается далеко, то, возможно, он с максимумом батареек и может присесть, зарядиться и дальше лететь.

Чтобы ему дольше пролететь, он должен быть легче.

Сейчас многие видят дроны, слышат характерный звук, напоминающий работу триммера или мопеда.

Раньше они летели по национальным паркам, заповедникам, чтобы не было видно. Теперь они летят по населенным пунктам, чтобы было видно и слышно.

Для чего это делается? Для того, чтобы не сбивали.

Потому что все, что висит в воздухе, сбивается элементарно. А над населенным пунктом работа ПВО ограничена. И дрон может кружить, маневрировать. Хорошо, когда дождь и туман. При такой погоде ничего не прилетит.

Существуют приложения, где каждый может указать, что летит дрон, но сделать это сложно: бытовые квадрокоптеры развивают скорость до 50 км/ч, аппараты самолетного типа - до 150 км/ч.

Пока вы откроете приложение, он улетит. Но, даже если предупредить не удалось, фиксация факта пролета помогает анализировать маршруты движения.

А, чтобы эффективно работать против беспилотников, должны быть глаза.

Сейчас вдоль дорог устанавливают специализированные вышки с датчиками, которые круглосуточно мониторят пространство.