Минус 15 кг без ограничений в хлебе: врач проекта «SIRIUS-23» рассказала в Калуге, как экспериментировала с едой

Врач по авиационной и космической медицине, мледший научный сотрудник ИМБП РАН Ксения ОРЛОВА провела год в изоляции, в специальном комплексе, имитирующем космическую станцию.

В Калуге на «Фестивале космической еды» она поделилась своими впечатлениями.

Космический рацион давался тяжело.

Ксения честно рассказала о еде в изоляции и показала небольшие ролики о жизни экипажа.

Была секретность

- Первый изоляционный эксперимент был проведен в институте Институте медико-биологических проблем (ИБМП) РАН в 1967 году – год в звездолете, - говорит Ксения. - Но в то время была секретность.

Трое мужчин - членов экипажа - биолог, инженер и врач год находились в уникальных условиях, которые были более сложными, чем наши.

У них была и переработка урины в воду, не было отдельных кают — только один модуль, а позже добавилась оранжерея. Но они справились.

Сейчас в институте построен наземный экспериментальный комплекс с множеством отсеков.

В нем есть каюты, склад, спортзал, медицинский модуль, помещение для отдыха и посадочный модуль, через который экипаж выходит на моделируемую поверхность.

Например, в эксперименте «Марс-500» имитировалась поверхность Марса, а в проекте «SIRIUS-23» — Луны.

SIRIUS — это аббревиатура, выбранная международным жюри из 106 вариантов. Она расшифровывается как Scientific International Research In Unique Terrestrial Station («Международное научное исследование в уникальном наземном комплексе»).

В экспериментах всегда участвовали космонавты или будущие космонавты. В разные годы в них принимали участие космонавт Евгений Тарелкин и Анна Кикина, которая позже стала космонавтом.

Участник эксперимента Рустам зарипов возле хлебопечки.

Один помидор на шестерых

- Экипаж эксперимента «SIRIUS-23» провел в изоляции 366 дней (с 14 ноября 2023 года по 14 ноября 2024).

Наша команда состояла из шести человек: командир Юрий Чеботарев, я (Ксения Орлова) в роли врача, исследователи Рустам Зарипов и Ольга Мастицкая из Беларуси, Ксения Шишенина и бортинженер Анжелика Парфенова.

За этот год мы выполнили более 60 научных экспериментов — медицинских, биологических и робототехнических. Некоторые из них были по-настоящему уникальными.

Например, физикам известна клетка Фарадея, экранирующая от электромагнитных полей.

Поскольку одним из факторов космического полета является гипомагнитная среда, мы попытались воссоздать ее в наземных условиях.

Участникам эксперимента приходилось по 4 часа неподвижно находиться в этой клетке, пока ученые фиксировали изменения в организме.

Конечно, за это время мы могли проголодаться, выручало космическое питание в тубах — ассистенты передавали их через окошко, и мы могли немного подкрепиться.

Выходы на моделируемую лунную поверхность проходили с использованием современных технологий.

Если в «Марс-500» испытатели работали в тяжелых 100-килограммовых скафандрах, то теперь мы применяли VR-технологии (виртуальную реальность). И мы воспроизводим условия лунной гравитации, то есть обезвешивание, когда организм испытывает пониженное тяготение.

Важной частью эксперимента была оранжерея с искусственным субстратом, пригодным для выращивания растений.

За год нам удалось собрать 600 грамм помидоров черри (сорт «Жёлтые курносики») и 4 кг зелени. Красные помидоры росли хуже, вероятно, из-за недостатка света.

Также мы провели совместный эксперимент с беларуским институтом по выращиванию микрозелени — свеклы и редиса Все контейнеры были распредели по разным периодам времени, чтобы определить оптимальный фотопериод для изолированных условий.

Конечно, не обошлось без трудностей. Первоначально влажность в гермообъекте достигала 60%, что плохо сказывалось на растениях.

Пришлось заменить всю оранжерею и начать заново. При 40% влажности урожайность улучшилась.

Но, порой один маленький желтый помидор приходилось делить на всех шестерых, потому что он созрел только одни. И для нас это было настоящим праздником.

Свежий хлеб - счастье для экипажа.

Пекли даже торт

- Рацион у нас был 14-дневный, не совсем, как у космонавтов, но доля продуктов, которые применяется на МКС, была: и сублиматы, и консервы.

Их состав по белкам, жирам и углеводам отличался от земных норм — упор делался на повышенное содержание углеводов.

Мы соблюдали индивидуальную диету, несколько раз в день заполняя дневник питания, где отмечали съеденные продукты, их количество и свои предпочтения.

Позже мы обнаружили файл с детальным подсчетом потребленных калорий и стали корректировать свое меню, чтобы точно соответствовать нормам.

И у нас была возможность выпекать хлеб. В предыдущих экспериментах экипажи пекли хлеб лишь один-два раза за всю изоляцию, а у нас изначально была хлебопечка, а затем нам загрузили еще одну.

И мы смотрели, какая из них больше подходит. А потом стали использовать обе. Для нас это было невероятным позитивным фактором.

Потому что объект замкнутый. В него не поступает воздух, нет окон, нет никаких дополнительных источников запахов.

По условиям эксперимента нам запрещалось пользоваться парфюмами, спреями, чтобы не нарушать газовый состав среды. А, когда мы пекли хлеб, его аромат наполнял все модули, создавая уютную атмосферу. Это было здорово!

День, когда выпекался хлеб, был праздником.

Сначала мы использовали печь строго по инструкции, но потом начали экспериментировать.

Стали фантазировать, применять разные собственные рецепты: изюм замешивали, брали содержимое тюбиков питания в качестве начинки.

Например, из наггетсов испекли на 9 Мая пирог с курицей. Изготавливали торты из хлеба, разрезали на коржи.

Растапливали регламентированную нам шоколадку «Аленка», делали глазурь.

Это вносило разнообразие в наши праздники, и мы всегда ждали, когда же снова будет у кого-то день рождение, чтобы поесть тортика.

Некоторые рецепты получались не сразу. Мы с Русланом Зариповым пытались сделать рулет из бездрожжевого теста. Выглядел он не очень, потому что без дрожжей не мог подняться

Но, несмотря на внешний вид, на вкус он был хорош, и никаких проблем со здоровьем после таких кулинарных экспериментов у нас не возникало. Даже сложные комбинации, вроде хлеба с сублимированным абрикосом и миндалем, удавались на удивление вкусными.

Жить на 1000 Ккал

- Мое хобби фото, и я делала проект «Лица месяца».

Каждый месяц мы делали портреты членов экипажа в одинаковых условиях, чтобы отслеживать изменения во внешности.

Наиболее заметные трансформации произошли у двоих участников: я за год изоляции похудела на 15 кг, а мой коллега — на 17 кг.

При этом мы не ограничивали себя в хлебе, а некоторые наши коллеги даже просили испечь целую буханку, чтобы съесть ее в одиночку. И это никак не сказывалось на весе.

Конечно, у нас были регулярные тренировки — пять раз в неделю мы занимались на беговых дорожках и велоэргометрах. Н

о я считаю, что главную роль в изменении веса сыграло питание.

Во-первых, у нас был строгий график приема пищи: завтрак в 8 утра, обед в 12:30, перекус в 16:00 и ужин в 18:30. Лично я любила перекусывать «Банановым парфе» из тюбика.

Ключевым фактором стало правильное распределение и размер порций. Например, порция сублимированной каши с курицей составляла всего 40 грамм сухого продукта.

Да, ее разбавляли водой, но объем все равно был значительно меньше привычных земных порций.

Поначалу некоторые участники жаловались, что не наедаются, и брали по две-три порции, смешивая разные блюда.

Однако со временем наши организмы адаптировались. Мы поняли, что для насыщения не нужно много — достаточно подождать 20 минут, пока придет чувство сытости.

И все свелось к тому, что к концу изоляции девочки могли спокойно существовать на 1000 Ккал в день, а иногда и меньше – 800 и даже 600 Ккал.

Это реально! Нужно ограничивать себя в избыточных порциях, и тогда можно добиться хороших результатов.

Обычный обед

-Чем мы питались? Вот как выглядел, к примеру, наш обед: Рустам Зарипов выбирал на первое сублимированную «Уху «Волжскую» — после добавления кипятка ощущается рыбный аромат.

А по виду – рыбная пюрешка.

Я же взяла куриный суп с рисом, который любила обогащать консервами, например, мясом куриным с мускатным орехом, чтобы они были похожи на домашние, более насыщенные.

И у меня это и первое, и второе блюдо сразу.

У Рустама на второе - консервы «Мясо с вермишелью» в сочетании с кабачковой икрой (у нас также имелись баклажанная и «Любительская» икра).

Хотя внешний вид этих блюд мог показаться не самым аппетитным, на вкус они вполне приятные.

Особую ценность представляла свежая зелень с нашей оранжереи: различные виды салата, руккола, петрушка, немного щавеля и долгожданные помидорчики.

Щавель с его характерной кислинкой мы добавляли в супы, петрушку смешивали с сублимированным маслом и ели с ржаными хлебцами, а горчица прекрасно дополняла мясные блюда.

Напитков у нас был богатый выбор: чай, кофе и сублимированные соки (вишневый, малиновый, клубничный и даже шпинатный).

Мы экспериментировали с сочетаниями, например, смешивали вишню с малиной. Чай можно было обогатить сублимированными яблоками — содержащаяся в них лимонная кислота создавала эффект лимона.

Мне нравилось, когда при смешивании получаются сгустки сока, будто ешь настоящий фрукт. Некоторые у нас любили комбинировать, чтобы добиться вида мякоти.

К чаю у нас имелись необычные дополнения: пакетики с яблочным повидлом. Рустам, например, любил делать сладкие бутерброды — намазывал повидло на галеты и сверху клал грецкий орех.

Также можно было развести сублимированный сыр, добавить повидло и орехи или приготовить не сладкую сырную массу с грецкими орехами, кешью и зеленью.

В качестве десерта у нас были фруктовые палочки (абрикосово-сливовые и с черносливом) и питание в тубах — например, манная каша с малиной (которую можно было подогреть) или банановое парфе.

Так выглядит разведенный сублимированный сыр.

Набросились на курицу

- Конечно, мы невероятно соскучились по обычной земной еде. Конечно, мы безумно соскучились по земной еде. Когда у тебя ограниченный вариант продуктов и все они приелись, ты начинаешь фантазировать.

Мы пытались сделать хоть что-то повкуснее из того, что было. Например, создавали салаты из сублимированных продуктов, которые для этого совсем не предназначены — разводили их водой и добавляли сублимированный сыр вместо соуса.

Отмывали кильку от томатного соуса, смешивали кофе со сливками и чаем, получая порой совершенно безумные, но новые вкусы. Я лично добавляла кабачковую икру в супы, чтобы они хоть немного напоминали домашние.

К концу изоляции на ту еду, которая у нас есть, смотреть было невозможно. Доходило до того, что не хотелось ничего из того, что было.

После эксперимента мы еще некоторое время находились в обсервации (такие же меры предосторожности были и до изоляции).

Все контакты с внешним миром строго контролировались — посетители приходили только в халатах и масках.

Ослабленная иммунная система требовала защиты от возможных инфекций.

В обсервации нельзя было есть что угодно, хотя в столовой нам могли приготовить определенные продукты. И нам прислали список, чтобы выбрать.

Конечно, все хотели мяса. Очень не хватает настоящего мяса с волокнами, чтобы его пережевывать.

А мне еще хотелось овощей на гриле и запеченной картошки, потому что она была у нас только в виде сублимированного пюре.

И, когда получили, наконец, куриную ножку с овощами, извинились друг перед другом за нарушение этикета и набросились на еду руками. Сдержаться было невозможно — это казалось невероятно вкусным!

После окончания обсервации существовал реальный риск, что, зайдя в магазин, будем скупать всю вредную еду. Некоторые действительно так и сделали, а другие вводили привычные продукты в рацион постепенно.

Что удивительно, до изоляции я совсем не увлекалась кулинарией — не хватало времени. Но год в замкнутом пространстве изменил мое отношение к еде.

И что самое важное — пищевые привычки, сформированные в тех необычных условиях, остались со мной и продолжают влиять на мой рацион до сих пор.