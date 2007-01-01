Домашку пока не отменят, а краеведению быть: что нового ждет школьников Калуги

Слухи о грядущих нововведениях в школах Калужской области будоражили умы педагогов, школьников и их родителей все нынешнее лето.

В среду, 13 августа, в эфире радио «Комсомольская правда – Калуга» ведущий специалист министерства образования и науки региона Михаил Морозов расставил все по своим местам.

О том, что действительно изменится, а что является фейком гость радиостанции рассказал подробно.

В текстовой вариант радиоэфира вошли самые распространенные вопросы, касающиеся изменений в сфере школьного образования Калужской области.

Про фейки

- Михаил Сергеевич, чаще всего сейчас говорят о, якобы, предоставляемых родителям школьников 17 тысячах рублей на подготовку ребенка к школе. Это так?

- Нет, это не так. Такой фейковый вброс действительно был, он в основном распространялся в регионах Сибири. Таких мер в Калужской области нет.

Здесь я хочу уточнить, что если семья многодетная, то ей полагается помощь по линии коллег из Министерства труда и социальной защиты.

Подробности лучше уточнить у коллег по телефону в Калуге 719−104 или задать вопрос на их страницах в социальных сетях.

- Еще один частый вопрос: будет ли вводиться в школах Калужской области обязательная школьная форма?

- Я понимаю, откуда возникло такое предположение. Дело в том, Росстандарт опубликовал ГОСТ, в котором изложил требования для производителей школьной формы.

Среди этих требований три основных — гипоаллергенность, влагоотведение и воздухопроницаемость. Единой формы не планируется, потому что если будет идея ее вести, то придется вносить изменения в закон об образовании. Пока действующая редакция закона оставляет школам самостоятельность в плане рекомендаций к внешнему виду учеников.

Нет, единая форма вводиться не будет и на ближайшие годы таких планов нет.

- А в будущем, если возникнет такая идея, не получится ли как в СССР – унылое однообразие?

- Я думаю, что к этому мы не вернёмся. Всё-таки мы должны учитывать и негативные уроки образовательной системы Советского Союза.

Но вот желание сделать единую форму как дисциплинирующий инструмент будет присутствовать еще и в ближайшие годы. Думаю, мы придём к единому, приемлемому для всех решению.

Но, пока, еще раз повторю, ни о какой обязательной единой школьной форме речи нет.

- Среди слухов, говорят о введении в нынешнем учебном году оценки за поведение…

- Оценка за поведение с этого учебного года вводится в шести регионах в аппробационном режиме. Калужская область в число пилотных регионов не входит.

Однако, отмечу, что вопрос этот не случаен. Все, кто имеет отношение к образованию, видят, что образовательная среда меняется, меняется социальная и информационная среда. И сегодня нужны какие-то новые инструменты управления этой средой.

Я думаю, что этот вопрос еще будет обсуждаться. Если в шести регионах, среди которых, кстати, наши соседи из Тульской области, будет успешный опыт внедрения оценки за поведение по итогам 25−26 учебного года, то я не исключаю и масштабирование этой инициативы на все регионы.

- Слухи и новости про отмену домашнего задания из-за ИИ миф или реальность?

- Я видел, да, в одном из телеграм-каналов приводились слова Вячеслава Володина о том, что на одном из заседаний Государственной Думы будет рассмотрен вопрос о возможной отмене домашних заданий.

Я думаю, что все-таки не будет как таковой отмены домашних заданий. В грядущем учебном году в Калужских школах, по крайней мере, этого не будет.

Нужно просто еще раз напомнить и директорам школ, и педагогам о том, что домашние задания по возможности должны содержать все-таки какое-то креативное начало, чтобы ученик сам его выполнял, а не пользовался ИИ из-за скучности и формальности полученного домашнего задания.

Про загрузку

- Будет ли вводится единое расписание уроков по всей России?

- Нет, конечно. Здесь идет речь просто о единых подходах к формированию и расписанию уроков, чтобы учитывалась нагрузка в течение учебного дня.

Среди этих подходов распределение нагрузки на учебные предметы и соблюдение требований федерального государственного образовательного стандарта, в котором написана подробная учебная нагрузка на весь учебный год.

Вопрос в том, чтобы учителя не ставили по несколько сложных самостоятельных контрольных работ в один день, чтобы все российские проверочные работы не выполнялись после уроков, как это, к сожалению, иногда бывает.

- Планируется ли сокращение контрольных и самостоятельных работ с нового учебного года?

- Здесь все просто. Есть приказ Министерства просвещения России № 704 от 9 октября 2024 года. В нем четко прописано, что лишь 10% от общего вида самостоятельных работ должны составлять контрольные работы.

Да, безусловно, это количество сократится, по сравнению с прошлыми учебными периодами. Мы всегда говорим, что процесс обучения не должен представлять собой бесконечную череду проверок и оценочных процедур, контрольных работ.

Здесь должна быть интерактивная дискуссия и взаимодействие учителя с учеником. Диалог должен быть, процесс не должен сводиться лишь к контрольным работам.

- А что касается нагрузки на педагогов?

- Этот вопрос сейчас регулярно обсуждается, в том числе Рособрнадзором. Снижение бюрократической нагрузки — это приоритет системы образования.

Сейчас есть совместный приказ Министерства просвещения и Рособрнадзора, где выделены основные документы, которые должен вести учитель.

Более того, сейчас педагогу не нужно самостоятельно формировать образовательную программу. Учебные и образовательные программы по всем предметам сформированы. Они есть на специальном сайте «Единое содержание общего образования».

Их нужно только реализовать и адаптировать под свою школу, под свой класс, под учебный план своей школы. Поэтому здесь я не вижу какой-то нерешаемой проблемы. Вся документация, которая ведет педагог, вся сведена к абсолютному минимуму.

Про учебники

- С нового учебного года школьники будут изучать историю по-новому. В чем изменения?

- Полная линия государственных учебников по истории с пятого по 9-й класс запускается от этого учебного года. 10 по 11 класс уже с прошлого учебного года внедрены в преподавании истории.

Есть три учебника для колледжей, два по истории России, один по всеобщей истории, и есть единый учебник для истории для вузов, для не исторических направлений.

Здесь очень важно отметить прием синхронизации отечественной и мировой истории, когда в начале параграфа показано, какие события в изучаемом периоде были в России, а какие – в мире.

Сейчас мы понимаем, что в системе образования необходим государственный учебник истории, который будет показывать нормативный образ прошлого и транслировать традиционные национальные ценности.

Этот учебник с этими задачами справляется.

- Будет ли преподаваться краеведение в школах Калужской области?

- Да, в курс истории пятого, шестого и седьмого класса войдет «История нашего края». Три урока в неделю.

Планируется к концу 2025 года издать учебное пособие по истории нашего края за пятый класс, а сам курс начнёт преподаваться в четвёртой четверти, в апреле-мае.

Другими словами, ученики в пятом классе будут изучать историю древнего мира и историю нашего края. В шестом классе всеобщую историю, историю России, историю нашего края. И в седьмом классе такая же структура.

