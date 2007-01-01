Цветы после дождя, портреты советской эпохи и космос: 70 лет калужского искусства в одной выставке
Калужское отделение Союза художников отмечает 70-летие — солидный юбилей.
За эти годы сюда пришли многие мастера, их работы теперь есть в музеях и частных коллекциях не только Калужской области, но и всей России.
Юбилей отметили большой выставкой в Калужском музее изобразительных искусств под говорящим названием «Единство разных». И правда — за этим названием вся суть творческого сообщества: разные стили, техники, взгляды на искусство, но общая любовь к прекрасному.
Место притяжения
У Калужского отделения Союза художников интересная история.
Ещё в 1910-е годы в Калуге родилось первое творческое объединение — «Калужский художественный кружок».
Именно тогда в городе начали проводить выставки современных живописцев, а после революции музей изобразительных искусств, который тогда возглавлял художник Всеволод Левандовский, стал центром притяжения для местных живописцев.
С 1923 года здесь ежегодно проходили выставки, задавая тон культурной жизни города.
Когда Калуга входила в состав Тульской области, художники относились к Тульскому отделению Союза. Но в январе 1955 года калужские мастера получили самостоятельность — так появилась новая творческая организация в составе Союза художников РСФСР.
С тех пор прошло семь десятилетий, было огромное количество событий: выставок, конкурсов, творческих поисков.
В советские времена масштабы работы были большие - давались госзаказы, живописцы оформляли партийные мероприятия, конференции. слеты и т.п.
В Калуге построили Дом художника с мастерскими, выставочным залом и художественной школой.
В 1990-е годы пришлось нелегко, денег не было, помещения Союза стали сдавать.
Но постепенно культурная жизнь ожила. С 1998 года в Калуге начал проходить ежегодный конкурс имени Афанасия Куликова, ставший важной площадкой для художников.
Сейчас в Калужском Союзе — 113 человек: живописцы, графики, скульпторы, искусствоведы, мастера декоративно-прикладного искусства. Среди них — народные художники России, чьи работы знают и ценят далеко за пределами региона.
Последние годы стали временем возрождения интереса к искусству. Особенно ярко эта тенденция проявилась после пандемии.
Цифры говорят сами за себя: в 2023 году выставки Калужского отделения Союза художников посетили 13,5 тысяч зрителей, в 2024-м этот показатель вырос до впечатляющих 18 тысяч, а за первую половину 2025 года вернисажи уже приняли 11 тысяч гостей.
Творческий диалог
На выставке «Единство разных», которая продлится до 21 сентября, представлена история Союза.
Здесь работы в основном старейших калужских мастеров Вячеслава Собинкова, Алексея Бесперстова, Анатолия Худякова, Веры Лавровой, Зинаиды Тимофеевой, Бориса Дмитриева, Филиппа Ёлгина, Иосифа Павлишака, Александра Гагарина, Владимира Любимова, Всеволода Левандовского и т.д.
А на сенсорном экране можно познакомиться с творчеством современных авторов.
В экспозиции - направления от соцреализма 50-х годов до авангарда нынешних дней.
На выставке есть большой Циолковского, выполненный художником Любимовым, который был знаком с учёным, портрет работницы фабрики «Аккорд», написанный Евгением Китайкиным, автопортрет Всеволода Левандовского.
Можно увидеть зиму в Калуге в 1960-х годах, деревенскую околицу, Луну и астры, цветы после дождя и даже как калужские художники представляют себе ХХI век.
Юбилей — это не только повод вспомнить прошлое, но и возможность взглянуть в будущее, открывая новые имена и направления в искусстве.
Юбилейные выставки калужского отделения Союза художников проходят весь год на разных площадках города. Были авторские проекты молодых живописцев Максима Алексеева, Лии Паладиной, Станислава Баранова.
А в конце сентября калужан ждет масштабный юбилейный вернисаж в выставочном зале Доме художника.
Каждое такое мероприятие становится местом встречи творческого сообщества и зрителя, диалогом, который продолжается уже 70 лет. 0+