Цветы после дождя, портреты советской эпохи и космос: 70 лет калужского искусства в одной выставке

Сейчас можно увидеть работы старейших художников нашего города.

Фото автора.

Калужское отделение Союза художников отмечает 70-летие — солидный юбилей.

За эти годы сюда пришли многие мастера, их работы теперь есть в музеях и частных коллекциях не только Калужской области, но и всей России.

Юбилей отметили большой выставкой в Калужском музее изобразительных искусств под говорящим названием «Единство разных». И правда — за этим названием вся суть творческого сообщества: разные стили, техники, взгляды на искусство, но общая любовь к прекрасному.

Станислав Минченко «Прощание славянки», 1988 год.

«Филипп Ёлгин «Снег выпал», 1993 год.

Место притяжения

У Калужского отделения Союза художников интересная история.

Ещё в 1910-е годы в Калуге родилось первое творческое объединение — «Калужский художественный кружок».

Именно тогда в городе начали проводить выставки современных живописцев, а после революции музей изобразительных искусств, который тогда возглавлял художник Всеволод Левандовский, стал центром притяжения для местных живописцев.

С 1923 года здесь ежегодно проходили выставки, задавая тон культурной жизни города.

Когда Калуга входила в состав Тульской области, художники относились к Тульскому отделению Союза. Но в январе 1955 года калужские мастера получили самостоятельность — так появилась новая творческая организация в составе Союза художников РСФСР.

С тех пор прошло семь десятилетий, было огромное количество событий: выставок, конкурсов, творческих поисков.

В советские времена масштабы работы были большие - давались госзаказы, живописцы оформляли партийные мероприятия, конференции. слеты и т.п.

В Калуге построили Дом художника с мастерскими, выставочным залом и художественной школой.

В 1990-е годы пришлось нелегко, денег не было, помещения Союза стали сдавать.

Но постепенно культурная жизнь ожила. С 1998 года в Калуге начал проходить ежегодный конкурс имени Афанасия Куликова, ставший важной площадкой для художников.

Сейчас в Калужском Союзе — 113 человек: живописцы, графики, скульпторы, искусствоведы, мастера декоративно-прикладного искусства. Среди них — народные художники России, чьи работы знают и ценят далеко за пределами региона.

Последние годы стали временем возрождения интереса к искусству. Особенно ярко эта тенденция проявилась после пандемии.

Цифры говорят сами за себя: в 2023 году выставки Калужского отделения Союза художников посетили 13,5 тысяч зрителей, в 2024-м этот показатель вырос до впечатляющих 18 тысяч, а за первую половину 2025 года вернисажи уже приняли 11 тысяч гостей.

Евгений Китайкин «Портрет работницы фабрики «Аккорд» Валентины Катыженковой», 1950-е гг.

Владимир Любимов «Циолковский», 1950-е гг.

Творческий диалог

На выставке «Единство разных», которая продлится до 21 сентября, представлена история Союза.

Здесь работы в основном старейших калужских мастеров Вячеслава Собинкова, Алексея Бесперстова, Анатолия Худякова, Веры Лавровой, Зинаиды Тимофеевой, Бориса Дмитриева, Филиппа Ёлгина, Иосифа Павлишака, Александра Гагарина, Владимира Любимова, Всеволода Левандовского и т.д.

А на сенсорном экране можно познакомиться с творчеством современных авторов.

Вячеслав Собинков «Луна и астры», 1997 год.

Зинаида Тимофеева «Гости», 1998 год.

Алексей Базанов «ХХI век», 2019 год.

В экспозиции - направления от соцреализма 50-х годов до авангарда нынешних дней.

На выставке есть большой Циолковского, выполненный художником Любимовым, который был знаком с учёным, портрет работницы фабрики «Аккорд», написанный Евгением Китайкиным, автопортрет Всеволода Левандовского.

Можно увидеть зиму в Калуге в 1960-х годах, деревенскую околицу, Луну и астры, цветы после дождя и даже как калужские художники представляют себе ХХI век.

Юбилей — это не только повод вспомнить прошлое, но и возможность взглянуть в будущее, открывая новые имена и направления в искусстве.

Юбилейные выставки калужского отделения Союза художников проходят весь год на разных площадках города. Были авторские проекты молодых живописцев Максима Алексеева, Лии Паладиной, Станислава Баранова.

А в конце сентября калужан ждет масштабный юбилейный вернисаж в выставочном зале Доме художника.

Каждое такое мероприятие становится местом встречи творческого сообщества и зрителя, диалогом, который продолжается уже 70 лет. 0+