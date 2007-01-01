Посуда из хвойных иголок, велосипед из лозы, коврики из полевых трав: чем удивляют зрителей калужские мастера
Это путешествие по миру дерева.
В зале много очень необычных работ, чего стоит только посуда из иголок.
- К нам в гости пришла сама природа, согретая теплом человеческих рук и души, — сказала на открытии Наталья Головатюк, заведующая галереей калужского Дома музыки.
- Мы рисковали, ведь такие ремёсла, как плетение из бересты и лыка, постепенно уходят, мастеров становится всё меньше. Но нам хотелось показать их работы, — отметил Вадим Востриков, заведующий отделом декоративно-прикладного искусства Дома народного творчества.
- На выставке представлены работы более 50 мастеров из разных районов Калужской области. Все это – природные материалы.
Есть даже плетение иголок: мастерица собрала много хвойных иголок, соединила их в жгуты и сделала интересны вещи, мы даже не ожидали.
Много работы с деревом, с берестой. Есть настенные коврики из трав, они ещё пахнут.
После закрытия экспозиции организаторы выпустят альбом с фотографиями работ. А ещё это выставка-конкурс: жюри оценит экспонаты, и 7 сентября станут известны победители.
Тонкая работа
На открытии выставки можно было пообщаться мастерами. Светлана СИВКОВА живет в Товарково, много лет она занимается берестой. Для своих изделий расслаивает ее тончайшие слои.
- Собирать бересту несложно, но есть определенные правила. В мае-июне проверяется: хорошо ли она отслаивается от ствола, - делится секретами мастерица.
– А вот хранить её — целое искусство: она скручивается, поэтому её держат либо в рулонах, либо под прессом. У меня есть береста пятилетней давности — лежит на балконе и отлично сохраняется
Есть мастера, которые делают большие вещи – туеса, короба. Они берут не слоеную бересту. Я делаю миниатюру, у меня береста расслаивается до папирусной бумаги.
Потом её надо обработать маслом: подсолнечным, льняным. И тода она становится более упругой, эластичной. Когда мы плетём, то продеваем одну лычку в другую.
Сухую бересту тяжело переплетать. А обработанная маслом легко проскальзывает.
Единственное, для очелья — тонкого головного обруча — я беру необработанную бересту: оно должно оставаться «живым». Я плету его очень тонко, в нем даже спать можно.
Толщина материала зависит от толщины сферы применения. Туеса лучше делать толстые, в украшениях лычка идет от миллиметра толщиной, а в миниатюрах - десятая часть от миллиметра.
Сделать можно все, что угодно, все зависит от фантазии. Изделия достаточно прочные получаются. Влагу береста не впитывает, но не любит сгибы.
А если что-то сломалось, например, кукла для выставки, использую белый столярный клей: делаю заплатки. А туеса, корзинки и сами хорошо хранятся и в них все хорошо хранится.
Года три назад я пошла за грибами, грибов не нашла, но нашла много ягод. Взяла кусочек бересты, сделала кулёк, проткнула проволочкой. И до сих он у меня висит. Я храню в нем веточки лаврового листа.
Экзотические вещи
Мастер из Боровска Ашот Сафарян создаёт изысканные вещи из редких пород дерева — морёного дуба, зебрано, ирокко, эбенового и сандалового дерева.
Его вазы, подсвечники, блюда и украшения получаются настолько необычными, что даже его жена-художница порой удивляется.
Творческий путь Ашота в декоративно-прикладном искусстве начался во время пандемии. До этого он работал с деревом, изготавливая багеты, но в период карантина увлёкся созданием предметов искусства.
-Дерево я привожу отовсюду — даже с моря, — рассказывает мастер. — Да и знакомые постоянно что-то привозят.
Его жена Карина с улыбкой признаётся, что в творческом процессе участия не принимает: - Моя помощь ограничивается тем, что я иногда захожу в мастерскую с пылесосом... и вовремя кормлю мастера.
Ашот не следует заранее подготовленным эскизам — он доверяет материалу. Каждое изделие рождается в процессе работы, когда само дерево подсказывает форму и идею.