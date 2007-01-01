Афиша Обнинск
Главная Новости Статьи, аналитика, репортажи Посуда из хвойных иголок, велосипед из лозы, коврики из полевых трав: чем удивляют зрителей калужские мастера
Новость дня Статьи, аналитика, репортажи

Посуда из хвойных иголок, велосипед из лозы, коврики из полевых трав: чем удивляют зрителей калужские мастера

В Доме музыки до 7 сентября можно увидеть, как творческих людей вдохновляет природа.
Татьяна Светлова
22.08, 10:00
0 470
Фото автора.
Это путешествие по миру дерева.

В зале много очень необычных работ, чего стоит только посуда из иголок. 

- К нам в гости пришла сама природа, согретая теплом человеческих рук и души, — сказала на открытии Наталья Головатюк, заведующая галереей калужского Дома музыки.

- Мы рисковали, ведь такие ремёсла, как плетение из бересты и лыка, постепенно уходят, мастеров становится всё меньше. Но нам хотелось показать их работы, — отметил Вадим Востриков, заведующий отделом декоративно-прикладного искусства Дома народного творчества.

- На выставке представлены работы более 50 мастеров из разных районов Калужской области. Все это – природные материалы.

Есть даже плетение иголок: мастерица собрала много хвойных иголок, соединила их в жгуты и сделала интересны вещи, мы даже не ожидали.

Много работы с деревом, с берестой. Есть настенные коврики из трав, они ещё пахнут.

После закрытия экспозиции организаторы выпустят альбом с фотографиями работ. А ещё это выставка-конкурс: жюри оценит экспонаты, и 7 сентября станут известны победители. 

М. Зарклюка из Кировского района хвойные иголки превращает в посуду.
М. Зарклюка из Кировского района хвойные иголки превращает в посуду.
Велосипед из лозы сплел калужский мастер К. Локтев.
Велосипед из лозы сплел калужский мастер К. Локтев.
Такие коврики из трав делает калужская мастерица Вера Москалёва.
Такие коврики из трав делает калужская мастерица Вера Москалёва.

Тонкая работа

На открытии выставки можно было пообщаться мастерами. Светлана СИВКОВА живет в Товарково, много лет она занимается берестой. Для своих изделий расслаивает ее тончайшие слои.

- Собирать бересту несложно, но есть определенные правила. В мае-июне проверяется: хорошо ли она отслаивается от ствола, - делится секретами мастерица.

– А вот хранить её — целое искусство: она скручивается, поэтому её держат либо в рулонах, либо под прессом. У меня есть береста пятилетней давности — лежит на балконе и отлично сохраняется

Есть мастера, которые делают большие вещи – туеса, короба. Они берут не слоеную бересту. Я делаю миниатюру, у меня береста расслаивается до папирусной бумаги.

Потом её надо обработать маслом: подсолнечным, льняным. И тода она становится более упругой, эластичной. Когда мы плетём, то продеваем одну лычку в другую.

Сухую бересту тяжело переплетать. А обработанная маслом легко проскальзывает.

Единственное, для очелья — тонкого головного обруча — я беру необработанную бересту: оно должно оставаться «живым». Я плету его очень тонко, в нем даже спать можно.

Толщина материала зависит от толщины сферы применения. Туеса лучше делать толстые, в украшениях лычка идет от миллиметра толщиной, а в миниатюрах - десятая часть от миллиметра.

Сделать можно все, что угодно, все зависит от фантазии. Изделия достаточно прочные получаются. Влагу береста не впитывает, но не любит сгибы.

А если что-то сломалось, например, кукла для выставки, использую белый столярный клей: делаю заплатки. А туеса, корзинки и сами хорошо хранятся и в них все хорошо хранится.

Года три назад я пошла за грибами, грибов не нашла, но нашла много ягод. Взяла кусочек бересты, сделала кулёк, проткнула проволочкой. И до сих он у меня висит. Я храню в нем веточки лаврового листа.

«На позицию девушка провожала бойца». Работа из бересты Светланы Сивковой (Дзержинский район).
«На позицию девушка провожала бойца». Работа из бересты Светланы Сивковой (Дзержинский район).

Экзотические вещи

Мастер из Боровска Ашот Сафарян создаёт изысканные вещи из редких пород дерева — морёного дуба, зебрано, ирокко, эбенового и сандалового дерева.

Его вазы, подсвечники, блюда и украшения получаются настолько необычными, что даже его жена-художница порой удивляется.

Творческий путь Ашота в декоративно-прикладном искусстве начался во время пандемии. До этого он работал с деревом, изготавливая багеты, но в период карантина увлёкся созданием предметов искусства.

 -Дерево я привожу отовсюду — даже с моря, — рассказывает мастер. — Да и знакомые постоянно что-то привозят.

Его жена Карина с улыбкой признаётся, что в творческом процессе участия не принимает: - Моя помощь ограничивается тем, что я иногда захожу в мастерскую с пылесосом... и вовремя кормлю мастера.

Ашот не следует заранее подготовленным эскизам — он доверяет материалу. Каждое изделие рождается в процессе работы, когда само дерево подсказывает форму и идею.0+

С. Капустин (Спас-Деменский район) «Роза», резьба по дереву.
С. Капустин (Спас-Деменский район) «Роза», резьба по дереву.

 

Слоники из лозы – это шкатулка. Сделал ее калужский мастер В. Симаков.
Слоники из лозы – это шкатулка. Сделал ее калужский мастер В. Симаков.
Туески из бересты – работа Н. Черных из Думиничского района.
Туески из бересты – работа Н. Черных из Думиничского района.

