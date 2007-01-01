Калужские пленэры: в Перемышле художников угощали земляникой и шашлыками

В Музее изобразительных искусств работает выставка «Всё начинается здесь…».

Фото автора.

Экспозиция создана по итогам 7-го Межрегионального пленэра «Перемышль – 2025», который продолжает традицию, заложенную в 2021 году.

За четыре года в нём приняли участие более сорока художников из пятнадцати регионов России.

Они создали сотни картин, 150 из которых подарили городу для будущей картинной галереи.

Михаил Решетнёв (Брянск) «Церковь Рождества Пресвятой Богородицы».

Ностальгия по детству

Если прошлый пленэр был посвящён «Храмам Перемышльского района», то в этом году темой стало «Детство в малых городах».

На выставке представлены произведения мастеров из Калужской, Смоленской, Белгородской, Брянской областей и Республики Коми.

Их работы переносят зрителя в мир детских воспоминаний — тёплых, трогательных и ностальгических.

Вот уютные улочки, тихие дворы, старые дома с потемневшими ставнями, ощущение защищённости, спокойствия, аромат полевых цветов.

В небольшом уютном зале собрано 27 картин, и каждая из них — мгновение, наполненное эмоциями. Увидеть их можно до 7 сентября.

- Художники только написали картины и сразу же эти свежие работы, наполненные их энергией, а где-то даже с ещё не просохшей краской, —сказала на открытии сотрудник музея Юлия Заложных.

— Некоторые авторы преодолели сотни километров, чтобы запечатлеть красоту Перемышля. Их творчество напоминает нам, сколько талантливых людей вокруг.

Они умеют разглядеть прекрасное, открывают красоту, казалось бы, непримечательных мест и дарят нам свои чувства через искусство.

Андрей Сизов (Обнинск) «Утро в Перемышле»

Юрий Болотов (Старый Оскол) «Розовое утро».

Николай Лучкин (Вязьма) «У источника. Гремячево».

Можно замедлиться

На вернисаж приехало много жителей Перемышля, художники из разных городов. Все волновались, делались впечатлениями и от картин, и от пленэра.

-Когда после первого пленэра у нас осталось 26 картин, мы берегли их, как драгоценности. Теперь каждый год с нетерпением ждём новых встреч с художниками.

- После первого пленэра мы даже не знали, будет ли второй, — признаётся председатель Калужского отделения Союза художников Ольга Кузьминова.

— Но после пятого поверили, что это надолго. Теперь мечтаем к десятому выпустить каталог работ. Пленэры стали доброй традицией, и это прекрасно.

Ольга поделилась воспоминаниями о том, как во время работы над этюдами к ним подходили местные дети.

- Это вернуло меня в детство, — говорит она. — Моя бабушка жила в Суздале, и я помню, как стояла за спиной художников, раскрыв рот, не понимая, как на холсте возникает другая реальность.

Именно это привело меня в профессию. Кто знает, может, и среди перемышльских ребят вырастут будущие мастера.

Ольга Кузьминова (Калуга) «Ул. Коммунистическая. Дорога к храму».

Но пленэр — это не только творчество, а ещё и особое состояние души.

- Здесь мы можем замедлиться, сфокусировать взгляд на росинке на листке, — продолжает Ольга. —В обычной жизни мы бежим, не замечая этого, а в детстве подолгу разглядывали такие мелочи: берешь кусок снега, покрывшегося коркой, в нем столько узоров, смотришь – а там такие интересные миры открываются.

Художник останавливает мгновение и учит этому других. В этой паузе — настоящая жизнь. Только так мы снова становимся частью мира, слышим себя и чувствуем что-то по-настоящему человеческое.

По осени мы были в Луганской области, и это произвело на меня сильное эмоциональное потрясение.

Люди в Первомайске подходили к художникам со слезами, говорили: «Мы так соскучились по красоте».

А у нас - все рядом, мы не замечаем. И только, когда ты потерял, а потом это к тебе вернулось, понимаешь, насколько это дорого. Искусство напоминает нам об этом.

Тёплый приём

В Перемышле художников любят - и ягодами угостят, и шашлыком накормят. Встречают очень доброжелательно. Об этом рассказала художник Юлия Лучкина, которая приехала на вернисаж из Смоленской области.

Юлию Лучкину впечатлил Перемышль и тёплое отношение жителей.

- Приятное удивление от того, с каким уважением, вниманием, теплотой принимает Калужская земля художников, не везде так.

Для нас созданы замечательные условия, нам только остается погружаться в творчество. Ни надо ни готовить, не стирать, не заниматься детьми, ты пишешь с утра до вечера.

На сон жалко тратить время. Сначала мы спали до 8 часов потом стали вставать в 4 утра и разбредаться по улочкам, чтобы поймать восход, туман.

Перемышльские организаторы приносили нам ведерко земляники, собранное своими рукам. А местные жители, возле домов которых мы рисовали, приглашали попить чайку, кофейку.

Меня шашлыком угощали, а моего коллегу – мёдом, дарили подарки.

И даже видя едва начатый этюд, перемышляне искренне восхищались: «Как красиво!» Здесь верят в нас заранее — может, поэтому художники так стремятся сюда возвращаться.

Отмечает Юлия и преображение старинного городка: - Не знаю, каким Перемышль был 10 лет назад, но сейчас он расцветает: аккуратные тротуары, обновленные фасады, ухоженная набережная, на пляж завезли песок — когда мы работали как раз была жара.

Но главное — особая творческая атмосфера пленэра:

- Нам было интересно друг с другом. Сложилась теплая обстановка. мы сдружили. Жили в общежитии, вместе работали, устраивали вечерние посиделки с горячими обсуждениями.

Мне это напомнило пионерский лагерь в детстве. Некоторые участники даже плакали, когда расставались. Такие моменты остаются в памяти навсегда. 0+