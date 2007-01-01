Поматросили и бросили: набережная Оки снова зарастает сорными деревьями и кустарником

В минувшую пятницу, 8 августа, проверили, как можно добраться до набережной Оки и Яченского водохранилища, минуя общественный и личный транспорт.

Поводом для длительной прогулки послужило сообщение о прекращении работы маршрута № 35 общественного транспорта, который курсировал от Калуга – 1 до набережных.

Подробно мы разбирали причину этого события в статье «Почему в Калуге перевозчик отказался обслуживать 35 маршрут автобуса» Но если вкратце, как оказалось, слишком мало людей изъявляли желание добраться до набережных на этом автобусе.

В связи с чем, мы решили своими глазами посмотреть, а что сейчас происходит на набережных? Пользуются ли спросом эти распиаренные общественные пространства?

Пасынок благоустройства

Многие наверняка еще помнят, каким заросшим и неухоженным выглядел берег Оки при въезде в Калугу.

Когда в 2022 году на прибрежной полосе появилась тяжелая техника и прибрежная полоса вдруг сразу преобразилась, калужане не могли не нарадоваться.

Чистенький, освобожденный от зарослей пляж радовал взгляд. Многочисленные интервью городских чиновников с рассказами о благоустройстве набережной тоже прибавляли оптимизма.

Тогда с легкой руки Дмитрия Денисова в обиход калужан пришло французское слово променад. В переводе оно означает прогулка. Гулять по променадам готовились целыми семьями и компаниями.

Однако, не все, что говорится – делается. Активное благоустройство быстро началось и так же быстро закончилось. Рабочие успели положить новое покрытие, отремонтировать лестницы, поставить лавочки и урны на этих самых променадах. Непосредственно на пляже были оборудованы площадки для пляжного волейбола.

Но все это было тогда, а в каком состоянии набережная сегодня?

В минувшую пятницу, спустившись туда, мы обнаружили тоскливую картину.

К слову говоря, одну из лестниц, ведущих к набережной Оки, городские власти так и не отремонтировали. Спускаться и подниматься по ней опасно. Мы не советуем.

Но есть другая, вполне себе добротная лестница. Чтобы попасть на нее, нужно идти не по Берендяковской, а по улице Баумана. Между частных домов затерялась бетонная до середины, а потом деревянная лестница. По ней мы и спустились.

Светофор по требованию исправно работал и дал возможность беспрепятственно пересечь проезжую часть.

Первое, что бросается в глаза – зеленое поле кустов и деревьев. Сорняки вновь оккупировали берег и, если все так и останется, то через год-два, въезжая в Калугу с правого берега, можно будет снова лицезреть глухие заброшенные заросли.

Площадки для пляжного волейбола тоже зарастают травой, парапет набережной разрушается, но главное не в этом.

Набережная Оки сегодня пустынна. Одиноко, как пеньки, торчат пара закрытых киосков, а из уличных активностей осталась одна полустертая надпись-граффити.

Даже истинных ценителей всевозможных горячительных напитков с низкой социальной ответственностью не прельщают новенькие лавочки. Оно и понятно: вниз спускаться с ветерком, но вот обратно, вверх, очень тяжело.

Напомним, на благоустройство этой набережной было истрачено почти 120 млн. рублей, из которых около 53 млн. – это средства федеральных субсидий. Деньги эти появились благодаря голосованию калужан за объекты благоустройства.

Однако в этом году калужане сделали выбор в пользу улицы Чичерина.

Хотя городские власти, как и в прошлые годы в период голосования, очень активно пиарили именно набережную, но административного ресурса в этот раз не хватило.

И причины выбора не в пользу набережной Оки становятся понятны каждому, кто побывал на месте лично.

Пустые променады, да еще с проблемой добраться до них. Зарастающие спортплощадки и берег, явное нежелание бизнеса организовывать здесь торговлю.

Причина последнего, поговаривают, в том числе и в стоимости аренды места, которая при нынешней популярности променада попросту не позволит окупить вложения.

Выходит, городские власти за три года просто закопали в песок пляжа 120 миллионов рублей?

Инь и янь

С печальными чувствами отправляемся от набережной Оки к яченской.

Чтобы попасть к водохранилищу нужно по нижнему променаду пройти под мостом, затем подняться по лестнице на дамбу.

Там есть пешеходный переход по требованию. Он тоже работает.

Разница между двумя, расположенными рядом местами отдыха огромна. В сквере Волкова мы увидели много людей. Приходят семьями.

Футбол, теннис, петанк, тренажеры, беговая и велосипедная дорожки.

А к сентябрю, как нам рассказали рабочие, появится и трек для скейтбордистов.

Здесь жизнь кипит несмотря на то, что на дворе хоть и пятница, но все же разгар рабочего дня.

Одиноко торчит лишь дорожный знак автобусной остановки того самого несчастного маршрута №35.

А пока добраться сюда можно лишь на авто или пешком.

Про два стула

Когда несколько лет назад затевались все эти масштабные благоустройства двух набережных, пессимистичные горожане сомневались, что город потянет сразу два объекта.

Увы, но так, собственно, и вышло.

Те 120 миллионов, которые сейчас зарастают травой на набережной Оки, наверняка можно было бы потратить с гораздо большим умом, будь у ответственных на эти начинания побольше дальновидности.