Почему в Калуге перевозчик отказался обслуживать 35 маршрут автобуса

Открытый 1 апреля новый маршрут от Калуга – 1 до набережной Яченского водохранилища проработал лишь два с половиной месяца.

Как и почему так получилось в понедельник, 11 августа, нам рассказали и перевозчик, и представители городской управы.

Оказалось, что у калужан не пользовалась популярностью предоставленная возможность добраться до променадов набережных.

О причинах рассказываем подробно.

Что за город? Одни горки да пригорки!

Крылатая фраза героини фильма «Карнавал» в исполнении Ирины Муравьевой стала актуальной спустя четыре десятка лет после съемок в Калуге этого легендарного кинофильма.

Действительно, горок в Калуге хватает. И две из них стали причиной проблем с доступом на приведенные в порядок набережные Оки и Яченского водохранилища.

Если вниз спуститься еще достаточно легко, то вот подниматься вверх, особенно после занятий спортом, совсем некомфортно.

Пустить общественный транспорт к променадам набережных калужане просили городские власти давно, практически сразу, после их реконструкции. Места отдыха и занятий спортом в сквере Волкова все же далеки от привычных маршрутов. Беспрепятственно на набережные могли попасть только обладатели собственных авто.

Городские власти прислушались к просьбам горожан и разработали муниципальный маршрут соединяющий Калугу – 1 и набережные Оки и Яченского водохранилища. Первого апреля по городу пустили автобус под номером 35.

Кстати, общественный транспорт с таким же номером уже курсирует. Он отправляется от сквера медсестер и едет до Росвы.

Получилось так потому, что 35 муниципальный маршрут и 35 межмуниципальный – разные ипостаси. Впрочем, путаница с одним номером, как оказалось, совсем мало беспокоила калужан. И отнюдь не совпадение номеров стало причиной полного игнора жителей Калуги нового городского 35-го.

Странный маршрут

Первое, на что обратили внимание пассажиры – витиеватость и длина нового маршрута. Действительно, автобус № 35 отправлялся от Калуги – 1, по улице Ленина до Кирова, потом в сторону площади Победы, там делал круг и ехал обратно по Кирова до сквера Мира, затем по Гагарина и Королева до парка Циолковского, там разворачивался и ехал по Королева и Пушкина до Каменного моста и Старого Торга, спускался вниз по улице Набережной и доезжал до сквера Волкова.

- Странный, конечно, маршрут. Как заяц петляет, - отметила калужанка с ником Аннушка. - Кому надо быстро попасть с конечной на конечную - быстрее с пересадками или пешком.

- В таком виде он никому не будет нужен, - написал комментарий еще один читатель под новостью о пуске маршрута. - Вместо того, чтобы изобретать велосипед и пытаться сделать маршрут экономически обоснованным, нужно пустить челнок от Сквера Медсестер, максимум от площади Победы.

Необычность и витиеватость 35-го автобуса нам пояснили в управлении городского хозяйства Калуги.

- Этот маршрут создавался прежде всего как социальный и туристический, - пояснила начальник отдела безопасности дорожного движения управления горхозяйства Калуги Татьяна ГРЕХОВА. – Он проложен с учетом наших городских достопримечательностей. Именно поэтому, 35-й заезжал и на площадь Победы, и шел мимо музея истории космонавтики.

Но практика показала, что получилось, как в классической фразе Виктора Черномырдина: хотели как лучше…

В результате туристы этим маршрутом не пользовались, а калужанам, чтобы добраться до набережной, нужно было трястись почти час, объезжая знаковые места Калуги.

Время показало, что замена практичности непонятной туристической привлекательностью себя не оправдала.

Сейчас, в управлении горхозяйства обсуждают изменения этого маршрута и ждут предложения от калужан.

Полный игнор

Сегодня от остановки на набережной остался лишь дорожный знак.

Покатав воздух два с половиной месяца, городской 35-й маршрут прекратил движение. Ошибку в логистике, конечно же, видели в городской управе. Специалисты управления горхозяйства мониторили трафик и фиксировали печальные результаты по наполняемости автобуса.

В лучшем случае, люди ехали на нем от Калуга – 1 до центра. Дальше 35-й шел пустым.

Здесь необходимо отметить, что перевозчиком выступила коммерческая фирма, а не УКТ.

Это странно, ведь изначально этот маршрут задумывался явно не для получения прибыли.

Логично было бы предположить, что управление гор хозяйства, отдаст его на эксплуатацию своему подведомственному предприятию – Управлению калужского троллейбуса. Однако все оказалось не так просто.

- По закону, мы не имеем права отдавать кому-либо маршруты, их необходимо выносить на торги, - пояснила Татьяна Грехова. – Торги выиграл частный перевозчик.

Нам удалось взять комментарии у компании, которая два месяца обслуживала маршрут № 35.

- Мы говорили об этом маршруте с городом, и мы понимали, что городу он был нужен, - рассказала руководитель компании перевозчика «Гефест» Инна ЖЕРДЕВА. - И нам хотелось какой-то новый маршрут запустить. Думали, ну вот сейчас раскрутится, пойдет, но вот не пошло.

Подсчитав убытки и увидев бессмысленность катания пустого автобуса по улицам Калуги, компания остановила работу по 35-му маршруту. По большому счету он просуществовал два с половиной месяца.

По мнению перевозчика причины неудачи сложились из нескольких факторов. Это и длина маршрута, и холодный дождливый апрель, и непонятная конфигурация движения.

- Ну и плюс сейчас большая нехватка водителей даже на популярные маршруты, - добавила Инна Жердева.

Поедем следующей весной

В управлении горхозяйства нас заверили, что 35-й маршрут общественного транспорта чиновники бросать не собираются.

– Без перевозчика маршрут не останется, - заявила Татьяна Грехова. - Сейчас идет процедура расторжения контракта. Это не быстро делается, затем мы будем определять нового перевозчика.

Напомним, 35-й маршрут – сезонный. По контракту, который сейчас расторгается, автобус должен был перевозить пассажиров с апреля по октябрь. После всех необходимых процедур расторжения, горуправа скорректирует маршрут и объявит новый конкурс.

Будет ли на это предложение много желающих? Вряд ли. Скорее всего на торги выйдет лишь УКТ и по закону возьмет его на обслуживание.

Социальная направленность при корректировке маршрута, скорее всего останется, а вот мысли туристического характера, мы надеемся, чиновники оставят в прошлом.

Все-таки в первую очередь калужанам нужно быстро и комфортно доехать на набережную и уехать оттуда домой. А автобусы для туристов – это совершенно другой вид транспорта, который к общественному не имеет никакого отношения.

Хотя может мы ошибаемся?

Как бы то ни было, но до весны у жителей Калуги есть возможность предложить свой вариант этого маршрута. Что мы и предлагаем сделать в комментариях.