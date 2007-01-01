Калуга примет финал чемпионата «Профессионалы»: что ждет 230 участников

С 25 по 30 августа в нашем городе впервые пройдёт финал Всероссийского чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы».

Масштабные соревнования развернутся на базе Федерального технопарка профессионального образования и станут частью национального проекта «Молодежь и дети».

Участники продемонстрируют свои навыки в 22 компетенциях промышленного блока, включая такие направления, как «Автоматизация бизнес-процессов», «Промышленная робототехника», «Интернет вещей», «Сварочные технологии», «Пожарная безопасность», «Мобильная робототехника», «Нейросети и большие данные», «Эксплуатация беспилотных систем» и другие. Школьники старше 14 лет и студенты колледжей также смогут проявить себя в компетенциях «Инженерный дизайн САПР» и «Электромонтаж».

В финале примут участие более 230 лучших конкурсантов со всей России и из дружественных стран – среди них студенты, молодые специалисты профильных предприятий и учащиеся старших классов. Их профессионализм будут оценивать свыше 250 экспертов, в том числе представители ведущих компаний-работодателей.

В этом году общее число участников чемпионатного движения «Профессионалы» превысило миллион человек, а количество вовлечённых работодателей достигло более 7,5 тысяч. В 2025 году финалы пройдут одновременно в трёх городах: Калуге, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге – впервые на площадках федеральных технопарков профессионального образования.

Церемония открытия соревнований состоится 25 августа, конкурсные испытания начнутся на следующий день, а 30 августа пройдёт торжественная церемония награждения победителей и призёров.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша подчеркнул важность таких мероприятий для развития кадрового потенциала региона и страны в целом. По его словам, образовательные учреждения должны готовить специалистов, востребованных на рынке труда, а проект «Профессионалитет» с его ориентацией на запросы экономики становится основой современного профессионального образования. Он отметил, что Калужская область активно укрепляет образовательную инфраструктуру: три вуза и четыре колледжа региона входят в топ-10 национального рейтинга. Регион перестроил работу кадровых центров, расширяет профориентационную деятельность и участвует во внедрении пилотной системы карьерного сопровождения студентов. Главная цель – создать эффективную систему, которая поможет молодёжи найти путь в профессию, а предприятиям – получить квалифицированные кадры для технологического лидерства страны.

Чемпионат «Профессионалы» проходит в третий раз, однако только в 2025 году финалы впервые пройдут на площадках федеральных технопарков – современных центрах подготовки кадров по передовым технологиям.

Как готовят технопарк

В преддверии финала в Федеральном технопарке профессионального образования активно идёт подготовка не только участников, но и экспертов, организаторов и технических специалистов.

Соревнования пройдут по нескольким категориям: в основной номинации выступят студенты колледжей, в категории «Юниоры» – школьники старше 14 лет, в индустриальном зачёте состязания проведут молодые специалисты предприятий в возрасте от 22 до 35 лет, а в международной категории свои профессиональные навыки продемонстрируют представители из дружественных стран.

Как отметила директор Федерального технопарка Маргарита Скворцова, площадка оснащена современным оборудованием, подобранным с учётом рекомендаций Министерства промышленности и торговли РФ. Все технические средства соответствуют реальным производственным условиям российских предприятий и позволяют проводить соревнования на высоком технологическом уровне с использованием отечественных инженерных решений и разработок.

Практический опыт

В рамках мероприятия для учащихся школ подготовлена насыщенная и познавательная программа. Организаторы планируют вовлечь молодёжь в профессиональную среду через интерактивные мероприятия и практико-ориентированные занятия.

Как рассказала руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки Калужской области Светлана Криничная, школьников ждут мастер-классы, направленные на развитие «мягких навыков» – таких как командная работа, лидерство, коммуникация и предпринимательское мышление. Участники также смогут попробовать себя в различных профессиях, пройти профориентационные квесты и получить практический опыт в условиях, приближённых к реальным производственным и технологическим средам.

Особое внимание уделено помощи в выборе образовательной траектории: эксперты чемпионата проведут консультации, в ходе которых расскажут, какие компетенции востребованы в разных отраслях, как строить карьерный путь и какие шаги предпринять уже сейчас для успешного поступления и будущей работы. Такая поддержка, по словам организаторов, поможет школьникам осознанно подойти к выбору профессии и лучше понять современные требования рынка труда.

Олимпиада в Калуге

Финалисты Всероссийского чемпионата прошли строгий отбор, включающий внутренние, региональные и заключительные этапы. По оценкам экспертов, уровень подготовки конкурсантов соответствует самым высоким требованиям.

Как рассказала директор Калужского технического колледжа Наталья Титова, путь к финалу можно сравнить с подготовкой спортсменов к Олимпийским играм – он требует длительной, системной работы, дисциплины и больших усилий. Участники, включая студентов и школьников, на протяжении месяцев совершенствовали свои навыки, отрабатывая сложные технологические операции и профессиональные компетенции.

К соревнованиям активно готовятся не только учащиеся, но и преподаватели, ведь для выхода в финал необходимо владеть глубокими теоретическими знаниями и практическими умениями.

Наталья Титова подчеркнула, что чемпионат играет важную роль в развитии современного профессионального образования. Он демонстрирует молодёжи реальные стандарты мастерства, вдохновляет на достижение высоких результатов и стимулирует стремление не просто соответствовать требованиям, но и превосходить их. Соревновательный формат, по её словам, становится мощным инструментом мотивации, способствующим как профессиональному, так и личностному росту участников.

Помощь от волонтеров

Подготовку ведут не только в технопарке. Участникам предстоит продемонстрировать свои умения в 22 компетенциях, семь из которых пройдут на площадках, организованных Кадетским многопрофильным техникумом. Учебное заведение традиционно участвует в проведении этих направлений и сейчас завершает комплектацию необходимого оборудования, расходных и раздаточных материалов для конкурсных заданий.

По словам директора техникума Татьяны Драницыной, заблаговременная подготовка позволит финалистам сразу приступить к выполнению заданий, минимизировав организационные задержки. В работе задействованы студенты, преподаватели и волонтёры – такой формат даёт учащимся возможность не только помочь в организации, но и глубже погрузиться в профессиональную атмосферу, получить практический опыт и лучше понять требования современных отраслей.

Особое внимание уделено двум новым компетенциям – «Спасательные работы» и «Пожарная безопасность». Подготовку этих направлений ведут совместно с экспертами МЧС.