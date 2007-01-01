После Победы: СССР вступает в войну с Японией, а в Калужской области поздравляют выпускников

Что в 1945 году происходило на освобожденных землях и в Калужской области

Фото из архива

Продолжаем наш цикл публикаций к юбилею Великой Победы в рамках исторического проекта «Война и мир».

В эти дни в победном 1945-м в освобожденной Европа вовсю идет процесс денацификации, а в Калужской области продолжается провинциальная жизнь.

Социалисты плюс коммунисты

Состоялось совместное заседание руководства итальянской социалистической партии и руководства коммунистической партии. Принято решение, в целях укрепления соглашения о единстве действий, создать национальный комитет по обеспечению связи между двумя партиями и соответствующие межпартийные комитеты в провинциях и на местах.

Руководство обеих партий отметило необходимость скорейшего созыва учредительного собрания. Обе партии считают, что выборы в учредительное собрание могут и должны предшествовать выборам местной администрации, поскольку правительство и партии единодушны в своем намерении преодолеть все технические и политические трудности и провести выборы не позже осени.

Обе партии также единодушно решили с целью обеспечения свободы выборов энергично выступать против любых попыток фальсифицировать свободное выражение волн народа.

***

Вашингтонский корреспондент агентства Рейтер передает, что, как официально объявлено, США временно прекратили экспорт угля в нейтральные страны и Аргентину.

Греция во мгле

2 августа после совещания руководителей либеральной партии Софулис сделал заявление, в котором потребовал образования национального политического правительства.

Софулис констатировал «отсутствие в Греции безопасности, фактическое отсутствие государства и ведение вооруженных банд».

- Было бы величайшим несчастьем, - сказал он, - если бы в Греции сохранилось и далее нынешнее положение, при котором банды вооруженных хулиганов могут распоряжаться внутренней безопасностью страны и ее честью за границей.

Он подчеркнул, что создание правительства, способного покончить с произволом, является неотложной национальной необходимостью.

После этого заявления политические круги ожидают отставки правительства Булгариса в любой момент, ибо стало ясно, что правительство опирается только на поддержку крайне правых.

Кто укрывает главаря бельгийских фашистов

Министр иностранных дел Спаак сообщил на заседании комиссии иностранных дел бельгийской палаты депутатов, состоявшемся 2 августа, что испанское правительство отказалось удовлетворить требование бельгийского правительства о выдаче главаря рексистов (бельгийских фашистов) Леона Дегреля.

Отказ был мотивирован тем, что Дегрелю приписываются «политические преступления», а поэтому он выдан быть не может. Несколько дней тому назад, сказал Спаак, послано вторичное требование о выдаче Дегреля на этот раз на основании обвинения его в ряде уголовных преступлений, совершенных во время контрнаступления немцев в Арденнах в декабре 1944 года.

Странные деньги

На днях уругвайской и чилийской печатью были опубликованы сообщения, в которых говорилось, что Падилья за 3 дня до своего выступления в качестве представителя Мексики на конференции Объединенных наций в Сан-Франциско в защиту Аргентины получил от вице-президента Аргентины Перона 3 млн. аргентинских пезо.

В связи с этими сообщениями мексиканское министерство иностранных дел опубликовало заявление, в котором говорится, что речь идет о продаже чеков, находившихся в Буэнос-Айресе и принадлежавших «комиссии распорядителей фондами для помощи испанским республиканцам». Согласно заявлению министерства, эти чеки были проданы по ходатайству комиссии и деньги были получены министерством иностранных дел.

Падилья, со своей стороны, объявил разоблачения южноамериканских газет «попыткой оклеветать его».

Мексиканская печать не комментировала этих заявлений.

***

Совет министров Венгрии по предложению министра юстиции Рис Иштвана утвердил декрет о праве судов разбирать дела в отсутствии преступников. Судьям разрешено выносить заочные приговоры.

Красная армия вступает в новую войну

По сообщению Совинформбюро, на Дальнем Востоке советские войска с утра 9 августа по дальневосточному времени пересекли на широком фронте границы Маньчжурии в Приморье, в районе Хабаровска и в Забайкалье.

В Приморье наши войска, сломив сильное сопротивление противника, прорвали железобетонную оборонительную полосу японцев и в течение дня 9 августа продвинулись вперед до 15 км.

В районе Хабаровска наши войска на ряде участков с всем форсировали реки Амур и Уссури, заняв при этом город Фуюань и несколько других населенных пунктов.

В Забайкалье наши войска, преодолев ожесточенное сопротивление противника, штурмом овладели укрепленным районом японцев и заняли города и железнодорожные станции Маньчжурия и Чжалайнур. В районе озера Буир-Нур наша войска овладели населенными пунктами Джинджин Сумэ и Хошу Сумэ, не встретив особого сопротивления противника.

В общем 9 августа за день наши войска продвинулись от 15 до 22 километров.

В тылу и на войне

В ранних выпусках утренних английских газет сообщение об объявлении Советским Союзом войны Японии помещено на самом видном месте под огромными заголовками. Это событие отодвинуло на задний план все другие темы.

Газеты полностью на самом видном месте приводят заявление тов. В. М. Молотова. Во всех комментариях высказывается мысль, что решение Советского правительства окажет сокрушительное воздействие на Японию.

***

Малый хурал и Совет Министров Монгольской Народной Республики на своем объединенном заседании единодушно приняли решение об объявлении Монгольской Народной Республикой войны Японии.

***

Как передает агентство Рейтер, штаб командования сухопутными силами союзников на Тихом океане сообщает, что 250 американских бомбардировщиков и истребителей, базирующихся на остров Окинава, совершили налет на Нагасаки (Япония).

Потоплено 10 и повреждено 4 японских судна, сбито 6 японских самолетов. Другие американские самолеты потопили или повредили у побережья Китая пять японских грузовых судов и транспорт, а также подвергли бомбардировке японские казармы и портовые сооружения на острове Хайцань.

Мы полистали страницы газеты «Знамя» за 4-10 августа и собрали для вас самые интересные новости о том, чем жила Калужская область, пока Красная Армия наводила в мире послевоенный порядок.

…поздравляют выпускников. Калужская городская средняя школа рабочей молодежи в торжественной обстановке отметила выпуск 27 юношей и девушек, окончивших курс и получивших аттестат зрелости.

С успешным окончанием средней школы выпускников тепло поздравили представители областных и городских организаций.

От имени выпускников с ответным словом выступила Лариса Седакова, окончившая школу с золотой медалью.

…ремонтируют школы.

На сессии исполкома Малеевского сельсовета Высокиничского района решено отремонтировать Екатерининскую начальную школу.

Колхоз «Красная заря» направил на ремонт школы двух плотников и маляра, доставил материал для окраски крыши. Весь ремонт был завершен в июле.

…встречают мобилизованных

Из Козельска в Ульяново на автомашинах прибыли первые две группы демобилизованных воинов-ульяновцев. Их приветливо встретили население и родственники.

В торжественной обстановке состоялась встреча демобилизованных с руководителями района. Председатель исполкома Ульяновского райсовета г. Самсонов и секретарь райкома ВКП(б) т. Коровочкин поздравили воинов с одержанной ими исторической победой и возвращением в родные места.

…благоустраивают родной город.

Работники пожарной охраны (секретарь парторганизации т. Михалев), как и все трудящиеся Калуги, включились в работу по благоустройству города.

К 30 июля выработано уже 1350 часов в фонд восстановления из запланированных 1800. Коллектив занимался восстановлением тротуаров и мостовых.

Качество работ признано хорошим. Достигнуто это благодаря продуманной организационной подготовке. Заранее подготовили инструмент для работы: лопаты, ломы, трамбовки, носилки и т. д.

…наводят порядок на транспорте.

«В ожидании автобуса» - под таким заголовком в газете было опубликовано письмо, в котором говорилось о плохой организации автобусного движения по городу. Калужский горисполком сообщил редакции, что факты, указанные в письме, полностью подтвердились.

Начальнику автотранспортной конторы т. Щеглову дано указание об организации автобусного движения согласно расписанию прибытия и отправления.

…перевыполняют нормы.

С каждым днем ширится фронт уборочных работ в Износковском районе. На обращение воронежских и московских колхозников об организации социалистического соревнования в честь Победы, колхозники отвечают трудовой доблестью на уборке урожая.

В сельхозартели «Шестой съезд Советов» Дороховского сельсовета колхозники, занятые на косовище хлебов, перевыполняют нормы выработки. 68-летний Н. Марков скашивает ржи ежедневно по 0,6 гектара, вместо 0,4 гектара по норме. Так же производительно работают косцы М. Щербакова, М. Ряжкова и другие. За два дня колхоз скосил озимых 20 гектаров. Вытереблено также 6 гектаров льна.

…приветствуют героев.

Третье августа — дата волнующей встречи учащихся и учителей Ульяновской средней школы со своим земляком Героем Советского Союза Николаем Акимовичем Коленовым.

В теплой дружеской беседе прославленный летчик рассказал о своих боевых подвигах в Великой Отечественной войне и призвал юных земляков всемерно помогать взрослым в восстановлении народного хозяйства и уборке урожая Победы, а также пожелал им отлично учиться в новом учебном году.

От имени школьников выступила ученица Маня Виноградова, которая заверила знатного земляка в том, что пионеры и школьники будут верными помощниками старших в разрешении всех народно-хозяйственных задач.