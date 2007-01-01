В торговых центрах Москвы откроют избирательные пункты для калужан

Областная избирательная комиссия рассказала подробности организации выборов 12-14 сентября

Пресс-конференция на эту тему состоялась 6 августа в Калуге.

Встречу открыл член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Николай Левичев, который прибыл из Москвы для консультаций с действующим губернатором и представителями территориальных избирательных комиссий.

- Выборы глав субъектов состоятся в 20 регионах, в них примут участие 50 миллионов человек, – это практически половина всего избирательного корпуса государства, - отметил Николай Владимирович. – Однако далеко не везде ожидается такой масштабный и сложный день голосования, как в Калужской области, где пройдут выборы по трем уровням – губернатор, областной парламент и муниципальные округа.

По словам Николая Левичева, за последние годы значительно выросли возможности дистанционного голосования, и в Калужской области эти механизмы будут применяться в полной мере.

В частности, в Москве в крупных торговых центрах будут открыты 14 экстерриториальных участков. Калужане, как и жители других голосующих областей, смогут отдать свои голоса, не выезжая из столицы.

Сделать это можно будет через электронный терминал, правда, предварительно нужно оформить заявку в личном кабинете на Госуслугах.

Подчеркивается, что через эту систему можно проголосовать только за губернатора. Для дистанционного голосования на других уровнях есть другие механизмы.

Регистрация кандидатов завершена

Об этом сообщила председатель областного избиркома Екатерина Князева.

На должность губернатора выдвигаются пять кандидатов:

· действующий губернатор Владислав Шапша («Единая Россия»)

· Надежда Ефремова («Справедливая Россия — За правду»)

· Николай Яшкин (КПРФ)

· Иван Родин («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»)

· Степан Опарышев (ЛДПР).

- Все подписи собраны, все признаны действительными, оснований для отказа в регистрации у нас нет, - констатирует Екатерина Юрьевна. На выборы в Законодательное собрание выдвинули своих кандидатов семь политических партий – это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», Российская партия пенсионеров, «Новые Люди» и партия «Родина». Также зарегистрирован один-единственный на область кандидат-самовыдвиженец.

Однако партия «Родина» не успела к сроку предоставить документы на регистрацию, поэтому на финишную прямую выходят шесть избирательных объединений.

- Самые многочисленные выдвижения, конечно, на выборах в представительные органы 31-го муниципального образования, - сообщила Екатерина Князева. - Выдвинуто всего 1538 кандидатов на 535 депутатских мандата.

Голосование будут обеспечивать 28 территориальных избирательных комиссий, три из которых находятся в Калуге, и 707 участковых комиссий. Две из них были образованы недавно - это комиссия, которая будет обслуживать областную больницу и еще несколько лечебных учреждений, а также участковая комиссия для работы в калужском следственном изоляторе.

Кроме привычной формы голосования на избирательном участке, предусмотрены альтернативные схемы. Это в первую очередь голосование на дому для тех, кто по уважительным причинам не может добраться на участок.

Что касается удаленного участия в выборах, то, кроме упомянутых экстерриториальных участков, избиратели смогут воспользоваться системами «Дистанционное электронное голосование» и «Мобильный избиратель».

Помочь людям с выбором места или способа голосования призваны не только электронные средства информирования, но и обходчики домовладений, к которым привлечено более 2,5 тысячи человек. Все они будут иметь узнаваемую экипировку, чтобы развеивать сомнения недоверчивых граждан.

Серьезное внимание уделено реализации прав людей с ограниченными возможностями. При взаимодействии со службами соцзащиты утвержден перечень участков, где будут установлены информационные материалы с использованием азбуки Брайля, а также предусмотрено присутствие на них волонтеров-сурдопереводчиков.

Наблюдатели

Председатель Общественной палаты Калужской области Оксана Милованова рассказала об организации работы наблюдателей на Выборах-2025.

Штаб общественного наблюдения начал подготовительную работу еще 19 июня, его задача на выборах - осуществление общественного контроля за соблюдением законодательства, регулирующего избирательный процесс.

Члены штаба — это специалисты в области избирательного права, практикующие, политологи, юристы, общественники, эксперты, журналисты и лидеры общественного мнения.

- На сегодняшний день в штабе проходят обучение кандидаты в общественные наблюдатели, - поделилась Оксана Владимировна. – У нас большое количество уже опытных наблюдателей, своего рода старожилов избирательного процесса. При этом год от года растет интерес молодежи к такой работе. В этом году треть наблюдателей – люди до 35 лет. Традиционно на базе штаба снова будет действовать горячая линия, которая уже доказала свою востребованность у избирателей. Кроме того, отдельная группа наблюдателей будет следить за ходом электронного голосования.

Система настроена

На роли цифровых технологий в избирательном процессе заострила внимание Ольга Королева, заместитель руководителя Центра управления регионом.

- Цифровые технологии перестали быть вспомогательным средством, превратившись в ключевой элемент эффективной работы избирательных комиссий, - подчеркнула Ольга Анатольевна. – Взаимодействие ЦУР с избирательными комиссиями идет по целому ряду направлений.

Одно из важнейших направлений, по словам Ольги Королевой, стала информационно-разъяснительная работа с гражданами через различные интернет-ресурсы.

Кроме того, электронные коммуникации используются для адресной передачи важной информации граждан. И конечно, это эффективное средство обратной связи с ними. ЦУР является оператором этих коммуникаций.

Еще один важный аспект – противодействие фейкам, призванным дезориентировать граждан, внушить им тревогу и даже панику, дестабилизировать общественное сознание.

Сегодня в Калужской области число государственных пабликов, публикующих достоверную информацию и опровергающих фейки достигло пяти тысяч. Любой сомневающийся гражданин может воспользоваться ими для проверки фактов и уточнении интересующей информации.