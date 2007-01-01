Эмоциональная зависимость после разрыва: почему мы не можем отпустить бывших, объяснил калужский психолог

И как тяжелое расставание сказывается на интимной сфере у мужчин.

- Когда происходит болезненное расставание с бывшим партнером (или с бывшей женой, девушкой), человек переживает все стадии горя от потери близкого, - объясняет калужский психолог Марина ПАПКОВА.

- Одни люди достаточно быстро проходят все пять этапов (отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие), продолжают жить дальше, любить, строить отношения и радоваться жизни.

А у других выход из болезненного состояния затягивается на долгое время. Человек все больше погружается в депрессию, не в силах отпустить прошлое. Это происходит как с мужчинами, так и с женщинами.

Необдуманные поступки

- По ряду причин психика самостоятельно не может справиться и адаптироваться к ситуации расставания.

В головном мозге формируется доминантный очаг возбуждения, который начинает преобладать над всем остальным. Женщина зацикливается на бывшем мужчине, мужчина на бывшей женщине.

Отчаянное желание вернуть прошлое становится главным, а невозможность вернуть партнера повергает в жесточайшую фрустрацию (невозможность удовлетворить насущную потребность).

Людей начинает эмоционально трясти. В этот период они совершают много необдуманных поступков, находясь в неадекватном состоянии.

Существует много методов — от гештальт-терапии до НЛП и эриксоновского гипноза, — которые помогают вывести из затяжной депрессии.

Когда человеку очень плохо, он готов на все, но как только становится легче, возникает сопротивление. Это нормальный процесс восстановления, и с сопротивлением можно работать.

Феномен сопротивления открыл родоначальник психоанализа Зигмунд Фрейд.

Это защитный механизм психики, который в большинстве случаев действует неосознанно — психика защищается от любых изменений, не только от плохих, но и от положительных.

Стоит ли возвращать бывших

- Чаще всего психика человека пытается удержать иллюзию возобновления прежних отношений, даже ценой страданий. Правда в том, что болезненное расставание — лишь верхушка айсберга.

Проблема в душе человека существовала и усугублялась годами. Даже если отношения возобновляются, это ненадолго.

Сначала человек, измученный душевными страданиями, готов на все, чтобы вернуть партнера (мужа, жену), даже терпеть третьего в отношениях.

Но после возобновления связей его накрывает чувство обиды и мести. В итоге все становится еще сложнее и тяжелее.

Чтобы возобновить прежние отношения, нужно стабилизировать состояние и нейтрализовать доминантный очаг в мозге, который провоцирует лавину деструктивных эмоций.

а практике люди редко сходятся с бывшими партнерами, потому что, когда боль отпускает, возвращаться к прошлому уже не хочется.

Это желание было обусловлено лишь страданием и эмоциональной реакцией на внутреннюю боль.

Марина Папкова

психолог Когда слишком плохо и страшно, люди действуют импульсивно, разум отключается, остается лишь хаотичная эмоциональная реакция.

Но со временем приходит ощущение свободы, спокойствия и радости жизни. И тогда понимаешь, насколько прекрасно жить без страданий и боли.

Мужские проблемы

- Мужчины переживают развод, разрыв или расставание порой сильнее, чем женщины. Когда уходит любимый человек, распадается семья и возникают конфликты с бывшими, жизнь превращается в ад.

После болезненного разрыва у мужчин могут начаться проблемы с потенцией.

Если уходит женщина, к которой он испытывал чувства, мужчина может впасть в эмоциональную зависимость: думать только о ней, прокручивать мрачные мысли.

В этот момент он готов на любые унижения и компромиссы, потому что без нее теряет смысл жизни.

Кто бывал в такой ситуации, тот понимает, о чем речь. Это и есть эмоциональная зависимость.

Самое страшное, что мужчина перестает чувствовать себя мужчиной, и это сказывается на потенции.

Стандартная ситуация: он пытается завести интрижку, чтобы забыться, заглушить боль, но у него ничего не получается.

Самооценка падает ниже плинтуса. Мужчина чувствует себя несостоятельным, думает, что жизнь закончилась.

А важно понимать: успех, ощущение себя мужчиной, финансовая состоятельность у сильного пола на подсознательном уровне тесно связаны с потенцией.

Как только мужчина перестает чувствовать себя уверенно, это сразу отражается на интимной сфере.

В состоянии душевных терзаний, когда он не может забыть бывшую, страдает и зациклен на ней, самооценка падает, а вместе с ней — и способность к сексу с другими женщинами.

Кроме того, бывшие часто не оставляют в покое, подпитывая негативом, не давая забыть и отпустить ситуацию. Мужчина переживает целую гамму чувств — от страданий до надежды на возобновление отношений.

Эмоциональную зависимость и страдания нужно прекращать. Как только вы снова почувствуете себя психологически стабильно, мужская сила вернется, причем даже в усиленном варианте, потому что долгое время либидо подавлялось.

Причем, когда эмоциональное состояние нормализуется, все возвращается с удвоенной силой. Об этом много писал известный психолог Михаил Литвак — почитайте его книги, если не верите психологу-женщине.

Проблемы с потенцией временны. Они исчезнут, как только вы приведете себя в норму.