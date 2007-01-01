Розы под липами: в тенистом дворе калужанки вырастили цветущий сад

Находится он в центре города.

Фото автора и Екатерины Лесик.

Летом во многих дворах Калуге можно встретить цветущие клумбы, жители сажают петунии, бархатцы, флоксы.

Но чаще всего это дворы, выходящие на солнечную сторону.

А вот у кого двор в тени, сложнее. Но и здесь калужане умудряются вырастить красивый сад и даже посадить розы.

Дом № 29 на тихой ул. Театральной знаком каждому: он находится возле бывшей советской стекляшки-пельменной. Эта сталинка с высокими потолками и эркерами помнит ещё довоенные времена.

Во дворе растут яблони. А с улицы, вдоль кованого забора шумят старые липы, создавая густую тень. Казалось бы, какие уж тут цветы?

Но три года назад здесь появился сад, который дважды занимал призовые места в конкурсе «Калуга в цвету». В тени цветут даже розы.

Авторы цветника - три соседки: Екатерина Лесик, Светлана Антоненко и Надежда Говардова.

Они своими руками создали красоту, которой теперь любуются все жильцы дома и прохожие.

Причем, только у Надежды есть дача и опыт выращивания растений, у Екатерины и Светланы никакого опыта в садоводстве не было.

С весны до осени

Всё началось в 2022 году, когда после ремонта крыши во дворе осталась куча строительного мусора. — Неприятно было смотреть на это из окна, — вспоминает Екатерина.

— Мы постепенно разобрали завал и решили посадить цветы, подобрав их так, чтобы они цвели с весны до глубокой осени.

Теперь во дворе красота. Весной здесь распускаются крокусы, гиацинты, тюльпаны, нарциссы, ландыши, купена, примулы.

Потом эстафету подхватывают ирисы, красные и розовые пионы, лилии и розы.

Даже осенью, когда клумбы пустеют, до самых холодов цветут хризантемы и розы, напоминая о тепле и радуя в хмурые дни.

Сначала жители убрали строительный мусор.

Вынесли не один мешок мусора, убрали кучи грязи.

И посадили первые цветы.

Особой гордостью Екатерины стали лилии, выросшие почти до двух метров, и розы. Здесь есть как плетистые, так и миниатюрные бордюрные, купленные в обычном сетевом продуктовом магазине и сортовые.

Некоторые из них — подаренные букеты, которые прижились после того, как отцвели в вазе. Хорошо себя чувствуют здесь и хризантемы, пионы, гортензии, которые Екатерине привезли друзья со своих дач.

- Стараюсь сажать розы по правилам, но в этом сезоне банкой не накрывала, - делится секретами Екатерина. – Было жарко и влажно, они бы погибли.

Хочу, чтобы в цветнике было побольше роз. В июне я была на Балтике, привезла оттуда черенки, и они прижились, хотя везла издалека.

Специалисты из Зеленоградска сделали правильную срезку роз и завернули их во влажную ткань.

Лилии у Екатерины выше нее ростом.

Колодец, мельница, фонарики

Светлана Антоненко – старшая по дому, она здесь главный организатор.

У Светланы много идей, как сделать цветник интересным.

- Я отвечаю за концепцию, - объясняет Светлана. - На участке у нас три яруса. Верхний - это старые липы.

Второй ярус – кустарники: шиповник, спирея, жасмин, много сирени и кустовой гортензии.

А третий ярус – хвойники, мы взяли небольшие - казацкий можжевельник, он не вверх растет, а стелется по земле. Посадили папоротники и разнообразные хосты. Они хорошо подходят для теневой стороны.

Есть у нас однолетники и многолетники, почвопокровники. Растения привозили из леса, со своих участков или покупали за свои деньги. Иногда с нами кто-то делится, дарит цветы.

Чтобы цветник был интересней, жители добавили декоративные элементы. Поставили чугунный горшок с петунией, фонарики, фигурки, сделали деревянный колодец и мельницу.

- Колодец из бревнышек - моя идея, я подобный увидела в интернете, - говорит Светлана. - А помог мне один из жителей нашего дома. У нас проводилась опиловка деревьев, остались брёвнышки, ветки. Из них и построили колодец.

Я купила ведро и принесла старый ненужный кофейник. А мельницу сделал мой сын три года назад, ему тогда 14 лет было. Я купила краски, фанеру.

И сын смастерил из чурбачка мельницу с дверкой на петельках и окошком. Задача была показать, что из подручного материала и ненужных вещей можно сделать что-то декоративное.

На месте бывшего фонтана

В центре цветника - круглая клумба, которую можно назвать исторической: в середине XX века здесь был фонтан со скульптурой — один мальчик выливал воду из кувшина на другого (на старых фото 1950-х гг. подобный фонтан можно увидеть в сквере Никитского храма, что недалеко от Гостиных рядов).

Со временем чаша разрушилась, но жители не стали её сносить — превратили в цветник. Теперь здесь цветут примулы, бегонии и бархатцы.

За клумбу отвечает Надежда. Каждый год она меняет однолетники, чтобы было разнообразие.

Надежда каждый год подбирает для клумбы новые растения.

Сейчас здесь цветёт много бархатцев и бегонии.

Не хватате мужских рук

Уход за цветником — дело хлопотное. Для полива требуется много воды

Таскать приходится большие лейки и ведра. Помогают сыновья. И цветоводы мечтают пустить по садику шланг.

А ещё здесь не хватает мужских рук для покоса травы. Если найдется помощник, из общедомовых денег готовы купить газонокосилку.

От старых лип падает много веток, листьев. Мусор жители убирают регулярно. И субботники устраивают: три подъезда выходят по очереди. Поэтому в цветнике – чистота.

В планах — добавить сюда ещё роз, лилий, астр, заменить пластиковый заборчик на натуральные речные камни.

— Утром я открываю шторы, беру чашку кофе и любуюсь нашим садом, — говорит Светлана. — А когда цвели лилии, здесь стоял такой аромат! Обязательно посадим их ещё больше в следующем году.

Во дворе - разные сорта лилий.

Здесь есть идея сдеать иммитацию костра.

Дорогие читатели! А какие цветы сажаете вы в своем дворе и как ухаживаете за ними? Поделитесь своими советами и фотографиями. Пишите нам на почту: st@kp.kaluga.ru