В Калуге рассказали о пришельцах из глины

Кто эти загадочные существа среди привычных глиняных коней и барынь.

Фото автора.

Кто эти загадочные существа среди привычных глиняных коней и барынь.

Откуда взялись необъяснимые образы в крестьянском искусстве?

Сейчас, в XXI веке, мы вдруг замечаем в старинных глиняных игрушках что-то неземное: среди привычных всадников и птиц вдруг появляются... инопланетяне?

Калужанин Вадим Востриков — настоящий знаток народных промыслов.

Более 20 лет он посвятил изучению глиняных игрушек, собрав уникальную коллекцию: здесь и забавные звери, и нарядные барышни, и всадники, и даже фантастические инопланетяне.

Вадим не только исследует традиции, но и сам мастерски лепит, раскрывая секреты старых умельцев — например, как сделать свистульку звонкой.

Недавно в Доме музыки прошёл мастер-класс, где он показал собранные экспонаты, рассказал об особенностях промысла и объяснил, в чем секрет наших хлудневских свистулек.

У Вадима большая коллекция глиняных игрушек. Особенно много всадников - раньше это была его любимая тема.

Популярный советский сувенир

Когда-то глиняную игрушку делали почти по всей России. В СССР особенно прославились три центра: Дымковской, Филимоновской и Каргопольской игрушки.

Дымковская родом из Вятской губернии (ныне Кировская область). Первые упоминания о ней датируются 1811 годом. Филимоновская появилась в Тульской области.

Хотя точных исторических свидетельств нет, местные мастера рассказывают легенду о деде Филимоне, который якобы начал лепить здесь игрушки 500–600 лет назад.

Скорее всего, это красивая сказка, а промысел возник из традиционного гончарного ремесла. Каргопольская игрушка из Архангельской области известна с начала XIX века: в трёх деревнях мужчины делали посуду, а женщины — небольшие фигурки.

В советское время эти промыслы получили официальную поддержку.

Дымковскую игрушку даже включили в Союз художников, построили специальные мастерские, и она стала популярным сувениром для иностранцев.

В 1960 гг. начался настоящий бум на крестьянское искусство. По деревням ездили этнографы, коллекционеры, собирали игрушки, изучали промысел.

А калужская Хлудневская игрушка прославилась в 1970-е годы, когда наши мастера попали на крупную выставку в Москву.

Каждая свистулька звучи по-своему.

Слоны и инопланетяне

Помимо известных центров глиняной игрушки, существовали и другие, не менее интересные.

Абашевская игрушка (Пензенская область).

Бывает глазурованной (покрытая свинцовой глазурью, как гончарная посуда) и расписной - яркой, с узорами красного, синего и зелёного цветов, дополненными золотыми и серебряными штрихами.

Её главный символ — олени с тремя видами рогов.

Романовская игрушка (Липецкая область) — одна из старейших, с росписью на яичном желтке в оранжевых, красных и зелёных тонах с серебряными или золотыми деталями.

Позже здесь появилась поливная (глазурованная) игрушка: для красоты местные мастерицы просили мужей покрывать фигурки свинцовой глазурью, чтобы лучше продавались.

Петровскую игрушку (Костромская область) можно узнать по яркой изумрудной глазурью.

Названа по деревне Петрово, где жил последний мастер. Здесь встречаются необычные фигурки.

- В деревню приходили разные сюжеты, - поясняет Вадим. - Крестьяне пытались лепить экзотических животных (слонов, крокодилов, черепах), но получалось это у них не всегда. А в 1920-е годы они делали даже будённовцев и комиссаров.

Старооскольская игрушка (Белгородская область) — архаичная. Часто встречаются загадочные фигурки, напоминающие инопланетян.

У старооскольских инопланетят еще и ног нет.

- В Старом Осколе когда-то была огромная гончарная слобода, сотни мастеров, - рассказывает Вадим. - До сих пор там находят битую гончарную посуду прошлого и позапрошлого веков.

Я там был, особенно хорошо видно осколки весной, они проступают из-под земли на косогоре. И их очень много.

Сейчас в Старом Осколе есть центр, который делает игрушку на основе археологических образцов: глиняных черепков, покрашенных ангобами (тонкий слой сырой белой или цветной глины, который наносят на поверхность керамического изделия до его обжига).

Старооскольские игрушки называют «российскими инопланетянами»: это фигурки с необычными лицами и головными уборами.

Лепили их еще 150-200 лет назад.

Странные головные уборы, возможно, это треуголки военных. А вот с инопланетянским лицом вопрос требует изучения.

Новоторжская (Тверская область) игрушка — музыкальная.

Много лет назад ее стал делать тверской мастер-этнограф. Лепил птиц-свистулек, которые могут играть 6 -7 нот. Делают их из красной глины и раскрашивают яркими узорами, похожими на ковровые.

Распоповская игрушка (Орловская область) – с неожиданными деталями. В деревне Распопово процветало гончарное искусство.

В наше время его возродил местный гончар Игорь Лузянин.

И делает не только чёрнолощёную посуду, но и забавные фигурки, у которых вместо рук могут быть птички, зверушки или даже свистульки – такой оригинальный ход!

У Распоповских игрушек вместо рук - свисток.

Кожлянская игрушка (Курская область) – полосатая. Она бывает двух видов: кожлянская – традиционная, с пёстрыми полосками и суджанская – авторская.

Традиционные мастера часто изображают птиц-животных, так, что не всегда сразу понятно, кто это.

Жбанниковская игрушка Нижегородской области – это ярко раскрашенные свистульки, потому что в этих местах существовала Городецкая роспись.

И это единственный регион в России, который имеет Министерство народных промыслов.

Жбаниковскую игрушку делала семья Сироткиной в 1960-е гг. прошлого века. Свистульки красятся зеленой, черной и красной краской целиком.

А потом совершенно на них наносятся много-много разных цветов совершенно случайным образом. И они становятся пёстрыми.

Два ведра глины

Многие современные мастера покупают готовую глину – это удобно для мастер-классов. Но для создания подлинной народной игрушки глину добывают и обрабатывают вручную.

– Я еду на глиняный берег под Калугой, набираю два ведра сырой глины, – рассказывает Вадим. – Дома заливаю её водой и три дня отстаиваю.

Потом выкладываю массу на гипсовые плиты, жду, пока немного подсохнет, и вручную перебираю – удаляю камешки, веточки, мусор.

Затем формирую куски, снова перебираю и раскладываю по килограмму -по два в пакеты.

Весь процесс занимает около месяца, а в итоге получается материала всего на 10–15 игрушек. Вот почему игрушка, сделанная из такой глины, – особенная.

В 1996 году, когда Вадим впервые приехал в Хлуднево, там ещё работали старые мастерицы.

– Они делали быстро-быстро, по 100 штук в день – для меня это была магия! – вспоминает он.

Хлудневская игрушка сложная. Она не лепится из цельного куска, как, например, филимоновская. Она составная.

Сначала формируют «блинчик» (основание) и «патрончик» (цилиндр). Цилиндр кладут на блинчик и аккуратно заворачивают, как «пельмешек», тщательно заглаживая швы.

Худневская игрушка состоит из нескольких деталей.

Затем отдельно лепят фигурку животного – чаще всего собак, кошек, коров или птиц.

Популярный сюжет – собачка с мячиком. Любопытно, что хлудневские собачки иногда напоминают свиней или волков.

Фигурку прикрепляют с помощью глиняного «жгутика». Но место соединения не видно, так как всё тщательно затирается.

– У каждой игрушки, особенно свистульки, есть опоры, – говорит мастер. – Например, хлудневская держится на трёх, абашевская – на четырёх, а филимоновская может быть и на одной опоре.

Когда свистулька подсохнет, в ней вырезают отверстие. Громкость свиста зависит от размера внутренней камеры: чем она больше, тем звонче звук.

- Можно сделать свистульку и проще, - уточняет Вадим. – Но это традиция, ее важно сохранить.