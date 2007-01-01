От «Салют-7» до «Вызова»: история калужского художника, который превращает съёмочные площадки в космос

Декорации к культовым космическим фильмам создавал наш земляк Сергей Тырин.

Фото из архива Сергея Тырина

В кино Сергей работает уже более 20 лет.

Участвовал в 35 проектах, среди которых «Француз», «Мой парень -ангел», «Чернобыль: Зона отчуждения», «Троцкий», «Икра», «Фарца», «Стрельцов», «Союз спасения. Время гнева».

Мы встретились с Сергем в Калуге: он приехал буквально буквально на пару дней, навестить родителей.

В Калуге Сергей бывает редко, он буквально живёт на съемочных площадках.

Хулиганские рисунки

Когда Сергей жил в Калуге и ходил в художественную школу, о кино он и не думал.

Закончил калужский колледж культуры и поехал поступать в академию живописи Ильи Глазунова, а оказался во ВГИКе.

- Все получилось спонтанно, - признается художник. - Я не фанател кинематографом. Более того, мне было комфортно в Калуге, это совершенно прекрасный город.

Когда я закончил «кулёк», девчонки с моего курса поехали в Москву, сказали, что во ВГИКе есть художественный факультет.

Но я для порядка отправился в Глазуновскую академию. Там вышли академики - румяные, в костюмах, больше похожие на людей из Госдумы.

А у меня, помимо классических рисунков гипсовых античных героев, были хулиганские работы вроде шаржей.

Они посмотрели и сказали: «Вот это никогда никому не показывайте».

В тот же день я поехал во ВГИК. Там вышли совершенно другие преподаватели - в джинсах и потрёпанных куртках, абсолютно понятные и близкие мне. Они были очень весёлые.

И когда увидели мои рисунки, которые отвергли в академии, Алимов — режиссёр «Каникул Бонифация» и мультфильмов по Гоголю — сказал: «Классно! Вы не хотите на анимацию?»

Но поступил я не с первого раза — не хватило одного балла.

Год проработал лаборантом на факультете, жил прямо там, иногда выбирался в общежитие (если удавалось проскользнуть мимо вахты), помыться и переночевать на кровати.

Будучи лаборантом, познакомился с людьми, которые стали моими хорошими друзьями (тогда они ещё учились).

Помогал им, работал ассистентом на студенческих съёмках. Но ещё ничего не знал о кино.

Позже, когда столкнулся с реальным кинопроизводством… честно говоря, немного офигел. Всё оказалось не так, как я себе представлял.

- Расскажите о своем первом фильме?

- Первым стал студенческий короткометражный фильм «Фотограф» — снятый, на секундочку, Александром Коттом.

Мы работали в паре с моим другом Олегом Уховым (жили с ним в одной комнате в общежитии).

Это был дебютный, но уже звёздный проект Котта — с ним он отправился на фестивали короткого метра, и так началась его чудесная карьера в кино.

Фильм длился минут десять, сценария не было. Саша тогда был молодым, худым и волосатым. Просто сказал: «Давайте сделаем фотомастерскую».

И мы её сняли на Сретенке. А во ВГИКе, в одном из учебных классов построили павильон, где некоторые стены были бумажными, потому что не хватало фанеры. Натянули на рамы бумагу и замазали штукатуркой.

Тогда мы мало понимали, что делаем, зато познакомились с Коттами, потому что у Саши есть еще брат Вова, познакомились с оператором Петром Духовским. И ещё не раз встречались потом с ними на съемочной площадке.

Позже я стал ассистентом по игровому транспорту в полном метре «Ехали два шофёра» — его Александр Котт снимал на Урале.

Я в машинах не разбирался, но пришлось вникать. У нас было два авто: полуторка и американский «Форд», на котором ездила героиня Ирины Рахмановой.

Он, кстати, до сих пор используется на съемках, хотя мы его 20 лет назад варили из крыльев «Победы», деталей ГАЗа и еще чего-то.

Этот «Форд» уже восемь раз перекрашен, снимался миллион раз.

А моим первым полноценным фильмом был «Удар Лотоса» про Джамала Аджигирея, мастера у-шу, нашего, российского, Брюса Ли. Т

огда я думал, что снимаем какую-то чушь. А через несколько лет мне сказали, что фильм стал культовым среди поклонников восточных единоборств.

Были приключения

- У вас есть какой-то режиссер, фильм которого вы можете назвать эталоном с точки зрения визуализации, атмосферы?

- Сложно сказать. Мой любимый режиссёр — тот, с кем я работаю сегодня или чьи фильмы смотрю сегодня вечером.

Очень нравится «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта. Люблю Германа, Тарковского, несмотря на то что некоторые сейчас говорят, что это занудно и скучно. Я так не считаю.

- Что из 35 проектов, над которыми вы работали, запомнилось больше всего?

- «Одинокое небо». Это такой ералаш для взрослых.

Зато какая звездная команда собралась: Галина Польских. Валерий Баринов, Андрей Мерзликин, Даниил Спиваковский, Роман Мадянов, Александр Пашутин, Евгения Добровольская.

В фильме речь о том, что должны снести участок с голубятнями и построить там завод.

Мы в Люберцах нашли настоящий голубятник. А на футбольном поле сделали беседку, и там тусовались, иногда шашлыковали, ночевали. И в последнюю ночь ушли спать в прямо декорацию.

На этом фильме была потрясающая атмосфера. И я работал со своими братьями – Михаилом и Андреем. Они жили у меня в съемной квартире.

Мы ездили на съемки и домой на микроавтобусе, нас бывало штрафовали, потому что не было регистрации. В общем, были приключения.

А если говорить про какой-то выхлоп, то для меня, любимыми остается «Салют 7». И этот фильм мне нравится больше, чем «Вызов».

Полный апгрейд

- Почему в фильме «Салют-7» у космонавтов шикарные квартиры, все-таки они не члены политбюро?

- Мы решили, что в данном фильме космонавты - это небожители. Поэтому штудировали журналы про польские, прибалтийские интерьеры.

Режиссёр Клим Шипенко побывал в Звёздном городке и увидел реальное жилье космонавтов — по нынешним меркам они очень скромные и невзрачные.

Тогда он решил, что в фильме космонавты должны быть элитой, живущей в модных интерьерах.

Все квартиры — декорации. Мы построили их в огромном ангаре под Питером.

Это была одна большая коробка, которую постоянно переделывали: сейчас здесь кухня, а там — спальня, затем всё менялось местами. А буквально в 20 метрах стояли декорации ракет и ЦУПа.

Обратная ситуация была на фильме «Вызов». Героиня Юлии Пересильд должна была жить в типичном спальном районе.

Шипенко специально искал обычную советскую девятиэтажку и максимально простую квартиру.

Позже я понял замысел: контраст между её скучной, будничной жизнью и фантастическим миром космоса. У Клима всё всегда продумано.

На «Вызов» у художника было много работы.

- Действительно ли в «Вызове» всего полчаса съёмок в космосе?

- В космосе сняли огромное количество полезного материала. Не полчаса, а часов тридцать.

Шипенко был и режиссером, и оператором. Он летал с камерой, у него часы разбились, потому что он постоянно обо что-то там ударялся. И потом мучительно отбирал кадры для финального монтажа.

Но досъемки на Земле, действительно, были. Там половина на половину.

Например, сцена операции до момента, когда героиня заносит скальпель (кстати, в космос можно было взять только пластиковый), снят на орбите — видно, как в невесомости развеваются её волосы.

А потом она не просто так надевает косынку. Изначально было понятно, что снимать операцию надо на Земле: надрезы, хирургические инструменты.

Нам пришлось воссоздать модуль станции. Занимались мы этим три месяца. Надо было повторить все изгибы проводов, фактуру ткани на стенах. А этим тканям лет по 30.

Искали их по всей стране, нашли где-то в Сибири, потом тонировали.

Работы там вагон было. Мы перекрасили весь центр подготовки космонавтов, заменили окна, вместо старых дверей со шпоном сделали лёгкий металлик. Т

ам не было никаких экранов, огромных плакатов. Сделали полный апгрейд.

Потом каскадеры работали: надо было сымитировать невесомость, космонавты приезжали.

Было сложно, голова шла кругом от деталей — на большом экране видны все болты, все сечения.

Но это было классно. И хорошо, если люди это оценили.

История в деталях

- В сериале «Троцкий» у вас была историческая тема. Как пришла идея сделать чёрно-красный бронепоезд. Этот образ, действительно, запоминается.

- На сериал «Троцкий» я попал за полтора месяца до начала съемок. Там была сложная производственная ситуация: ушел режиссер, вслед за ним - оператор.

Когда пришёл новый режиссер, меня выдернули из Крыма, где я находился на этюдах. И это был стресс нон-стоп, потому что все сроки оказались сорваны.

Мы встретились с продюсером сериала Александром Цекало, и он очень внятно дал понять, что делаем сериал в стиле, можно сказать, комикса. И поезд - некий символ жестокой неотвратимости. Поэтому всякая садо-мазо эстетика приветствуется.

В реальной истории всё было не так. Пришли Ленин, Троцкий и все остальные, взяли царские вагоны и в них катались.

Мы пошли по другому пути: кожа, металл, чтобы доступными визуальными средствами подчеркнуть: то, что делал Троцкий, было жестью. По-моему, это неплохо удалось.

На другой планете

- Недавно вы закончили работу над новым фантастическим проектом. Что это за фильм?

- Это фильм «Девятая планета», который должен выйти 25 или 26 января 2026 года. В главных ролях — Юра Борисов и Ирина Старшенбаум.

Съёмки проходили на острове Сокотра, который хотя формально и принадлежит Йемену, на самом деле это совершенно отдельный остров, он живет своей жизнью. И там уникальная флора и фауна.

Мы работали на острове в октябре прошлого года — там вечное лето, поэтому было очень тепло.

По сценарию главные герои, парень и девушка, попадают в дом, где 50 лет назад жили советские ученые, изучавшие эту планету.

Фасад дома должен быть необычным, с крыльцом, с навесом. Я нарисовал эскиз, но непонятно было, как это сделать. Потому что снимали в горах, далеко от цивилизации.

Тогда нам сказали: «Сделайте хотя бы дверь, чтобы герои вошли, остальное мы дорисуем». Слава Богу, мы все по эскизу подготовили.

Правда, воевали с продюсерами, орали друг на друга. Я говорил, что нужна мастерская в столице острова, мы там всё приготовим, вывезем в горы и соберём.

После стычек с продюсерской группой, нам дали мастерскую. Местные мужики сделали сегменты декораций. А игровой ключ мы заказали у местного кузнеца.

Но в фильме много графики: флора и фауна этой планеты, против которой борются наши герои, нарисована.

- Сейчас на компьютере можно сделать практически всё. Не обесценивает ли это вашу работу?

- Можно дорисовывать фоны или изобразить какое-то инопланетное существо. Но когда речь идёт о контактной среде — предметах, которые персонажи берут в руки, взаимодействуют с ними, — лучше использовать настоящие вещи.

К тому же, качественная графика - это сложно и дорого.

Иногда работать приходится далеко от цивилизации.

Российским киношникам везде рады.

На острове Сокотра, который станет «Девятой планетой»

На очереди - Бейрут

- Над каким проектом вы работаете сейчас?

- Очень интересная для меня история, основанная на реальных событиях — похищении четырёх советских дипломатов в Бейруте в 1980-х.

В те годы Ливан переживал ужасающую гражданскую войну: город был поделён на сектора между 18 враждующими группировками, конфессиями, как угодно можно назвать.

В центре города находится советское посольство. И люди, которые являются охраной нашего друга Арафата, почему-то похищают четверых советских послов, убивают одного из них.

А главный герой, который считался сбитым лётчиком, был отослан в Бейрут и сидел там, вдруг оказывается в гуще событий, ему надо этих людей спасать.

При этом в Бейруте днём свадьбы, гулянки и рестораны, а ночью люди из миномётов стреляют, просто ад творится. Этим фильмом занимается серьезная организация под названием Дирекция кино.

Это люди, которые делали «Высоцкий», «Викинг», «Адмирал», «Любовь Советского Союза». Я с ними работал над восьмисерийной телеверсией про декабристов.

Съемки будут за границей, видимо, в Тунисе.

Я пока изучаю материал, смотрю художественное, документальное кино по этой теме в огромных количествах, временами закипает голова. Скоро приступлю к эскизам.

А в Тунисе сейчас нам подбирают локации, уже в августе поедем их смотреть.