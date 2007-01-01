Зашифрованные знаки: какие тайны хранит калужская выставка «Символы старины»

В Доме музыки заканчивает работу очень душевная экспозиция.

Фото автора.

- У моей бабушки была прялка, и я до сих пор помню ее постукивание, пока она пряла долгими уютными вечерами в нашей деревенской избе. Эта выставка словно вернула меня в детство, – делится одна из посетительниц выставки.

В зале - самотканые коврики, гора подушек аккуратно сложена на сундуке, чайный сервиз и столик со старинными узорами, корыто для капусты с тайным зверем.

Здесь вы сможете примерить кокошник, посидеть перед старинным зеркалом и на мгновение почувствовать себя частью прошлого на выставке «Символы старины». Ее ещё можно посетить в эти выходные.

Разгадывайте символы

В экспозиции представлены работы 40 художников и мастеров, наполненные древними орнаментами, зашифрованными образами и глубокой символикой.

Вера Москалёва в своих панно соединяет текстиль и керамику, подчеркивая, что «орнаменты и знаки – это тема, впечатанная в вечность».

Вера Москалёва «Буквицы»

Алина Бушуева также обращается к символизму: «Мир наших предков был пронизан знаками. Окна, двери, зеркала, сундуки, тканые дорожки, куклы – всё это символы, которые до сих пор резонируют в нас. А значит, связь с прошлым не прервана».

Алина Бушуева «Петушок».

Много символов и в работах Станислава Баранова

- Темы работы довольно просты – поиск гармонии, красоты и новой эстетики, опирающейся на элементы былого искусства. Отсюда излюбленный на Руси мотив птицы, это символ свободы, силы и энергии.

Другой символ- город – олицетворение единства, то, что объединяет самых разных людей вместе, он – наш оберег, наш дом, наша крепость.

Третий символ – красота. В данном случае интерпретируемая через женский образ.

Станислав Баранов «Воздушные замки»

Из древних времён

Сергей и Надежда Орловы создают удивительные картины на бересте, используя авторскую технику, в которой сочетаются природная фактура, тонкая мгла и масло.

Процесс начинается с кропотливой подготовки бересты. Затем на нее наносится рисунок.

Далее иглами разных размеров прокалывается контур. После чего вся поверхность заливается краской тёмного цвета, которая проникает в мельчайшие проколы, впитывается.

Лишняя краска убирается, остается чистый контур.

Завершающий этап – роспись маслом в технике лессировки, когда прозрачные слои краски накладываются один на другой, создавая эффект глубины и свечения. Получаются классные вещи!

Сергей и Надежда Орловы «Повесть о Ерше Ершовиче» на бересте.

Для художницы Елены Алексеевой источником творчества стало древнее храмовое искусство.

«Портал храма Иоанна Предтечи в Ростове Великом открыл мне целый мир – причудливое переплетение красок, форм и даже звуков, слитых воедино с каменной громадой.

Он словно переносит тебя от земной суеты к небесной гармонии, заставляя задуматься о вечном – о Боге, о смысле жизни, уводя за грань привычной реальности.

В этом пространстве время теряет силу – ты ощущаешь себя не «здесь и сейчас», а частью самой вечности», – делится Елена.

Работа Елены Алексеевой «Не хочу быть столбовою дворянкой, хочу быть вольной царицей!»

Старинные мотивы и современные материалы

В творчестве Вероники Гелюх оживает древняя магия орнаментов, облачённая в современные формы.

Её работы – это мост между прошлым и настоящим: загадочное панно из зеркал, отражающее глубину веков, и изящный чайный набор, украшенный калужской перевитью – техникой вышивки с многовековой историей.

Работа Вероники Гелюх.

«Моя малая родина – Калужский край – хранит невероятное культурное богатство, – рассказывает Вероника.

– Особенно близка мне традиционная вышивка-перевить: её архаичные узоры, насыщенные символами, будто говорят с нами через время.

Да, сегодня мы живём в другом ритме, но стоит лишь прикоснуться к этим орнаментам – и в душе пробуждается что-то тёплое, родное.

Поэтому я соединяю старинные мотивы с современными материалами. Зеркала в моих работах – это порталы: в них можно увидеть себя русской красавицей, заглянуть в прошлое и помечтать о будущем».

Зеркала Вероники Гелюх.

Мастерица Марина Васина дарит новую жизнь традиционной игрушке из деревни Хлуднево, переосмысливая её через современный текстиль.

Её авторские куклы – не просто сувениры, а настоящие игровые миры, где каждая деталь продумана для развития ребёнка.

«Все элементы крепятся на липучках, – поясняет Марина. – Малыш может менять их местами, придумывать свои сюжеты, оживлять персонажей.

Такая игра развивает речь, воображение, логику, внимание и мелкую моторику – а значит, помогает расти и познавать мир».

Сейчас Марина мечтает запустить игрушки в производство, чтобы они стали частью образовательного процесса в детских садах и школах.

Для неё важно не просто сохранить традицию, но и наполнить её живым, практичным смыслом – чтобы наследие предков продолжало вдохновлять новые поколения. 0+