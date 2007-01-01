Жара, скорость, азарт: калужане Александр Туфанюк и Мария Наумова стали лучшими в гребной гонке

30 июля на Яченском водохранилище развернулось захватывающее спортивное действо — «Кубок трехкратного Олимпийского чемпиона Вячеслава Иванова».

Фото Павла РАЧЕНКО.

Несмотря на палящее тридцатиградусное солнце, набережная Калуги была полна болельщиков.

На протяжении шести часов наблюдали за соревнованиями по академической гребле.

И болели за любимых спортсменов.

Всегда приезжал в Калугу

Эти соревнования проводятся ежегодно в день рождения легендарного гребца Вячеслава Иванова.

Греблей он начал заниматься летом 1952 года, а слава пришла к нему после триумфальных побед на Олимпиадах 1956, 1960 и 1964 годов.

Он также стал чемпионом мира и четырехкратным чемпионом Европы. В Калуге его имя носит школа Олимпийского резерва по гребному спорту.

Раньше Иванов всегда приезжал в город в свой день рождения, чтобы поддержать участников Кубка.

Однако в прошлом году великого спортсмена не стало — он ушел из жизни в возрасте 86 лет.

Нынешние соревнования впервые прошли в память о нём.

На мероприятие приехала вдова чемпиона, Ирина Львовна, которая передала калужскому музею спорта уникальные фотографии — снимок самого Иванова и кадр с Олимпиады, где он в третий раз поднялся на высшую ступень пьедестала.

Зрители кричали, тренеры волновались

Обычно Кубок проходит утром, но в этот раз старт дали в обед, чтобы калужане после работы смогли присоединиться к зрителям.

Соревнования начались в два часа дня и продолжались до самого вечера, собрав более 80 спортсменов из разных городов и даже стран. Были участники из Москвы, Карелии, Пскова, Калининграда, Новосибирска, Новгородской области, Саратовской области, Краснодарского края, Ямала, Казахстана, Узбекистана и др.

В программе - 43 заезда. Гребля академическая, одноместная, с парными веслами. Есть ещё варианты распашные, когда гребцы держатся только за одно весло, с одной стороны.

Есть квалификационные заезды и финальные в разных возрастных категориях. Можно было увидеть совсем юных спортсменов, они входили в категории юноши до 15 лет и девушки до 15 лет.

Как рассказали болельщики, сейчас идёт спартакиада, поэтому все сильные гребцы там. Но все же в Калуге были достаточно интересные соревнования.

Спортсмены стремительно летели, некоторые переворачивались на лодках. Зрители активно кричали, тренера волновались, что-то подсказывали своим подопечным.

- Иванов написал книжку. Одной из особенностей его гребли было то, что он делал финишный спурт.

То есть, на последних 200 метрах он начинал ускоряться, делал мощный финишный рывок.

В честь этого особенного метода сделали Кубок, где, в отличие от стандартных двухкилометровых заездов, спортсмены преодолевают лишь 200 метров, следуя фирменному стилю Иванова, - объяснили нам поклонники гребного спорта.

- Скорость лодок примерно 20 км/ч. Заезды длятся буквально по 5 минут. Спортсмены, действительно, быстро гребут, прямо летят.

Калужане - лучшие

Главным судьей соревнований был известный калужский тренер Валерий Захаров.

Это тренер высшей категории, посвятивший академической гребле полвека и воспитавший многих олимпийцев, более двадцати мастеров спорта, победителей чемпионатов России и Европы.

Среди взрослых калужских спортсменов отличился Александр Тюфанюк. Он стал победителем.

Среди женщин первое место вновь у калужан. Быстрей всех была наша спортсменка Мария Наумова.

А в категории девушки до 15 лет все призовые места у калужских спортсменок: победительницей стал Дарья Исаева, на втором месте Алиса Кочанова, на третьем – Милана Романкина.

В категории «юноши до 19 лет» победил калужанин Никита Высоцкий, а в номинации «Юниоры до 23 лет» лидером был наш спортсмен Михаил Калюжный.

Всего у Калужской области 11 медалей.

Финальные заезды завершились торжественной церемонией награждения, где победителям вручили кубки, медали.

Победители и призёры

Юноши до 15 лет:

1. Юрий Иванов (Москва)

2. Иван Алмазов (Калужская область)

3. Арсений Ясаков (Карелия)

Девушки до 15 лет:

1.Дарья Исаева (Калужская область)

2.Алиса Кочанова (Калужская область)

3. Милана Романкина (Калужская область)

Девушки до 17 лет:

1. София Промохова (Москва)

2. Дарья Дейниченко (Москва)

3. Виктория Комина (Москва)

Юноши до 17 лет:

1. Александр Быков (Московская область)

2. Денис Иванов (Калужская область)

3. Даниил Солдатов (Калужская область)

Девушки до 19 лет:

1. София Симонова (Татарстан)

2. Мария Бахолдина (Москва)

3. Милена Локоман (Московская область)

Юноши до 19 лет :

1. Никита Высоцкий (Калужская область)

2. Даниил Тиханов (Москва)

3. Андрей Юревич (Москва)

Юниоры до 23 лет:

1. Михаил Калюжный (Калужская область)

2. Сергей Горин (Калужская область)

3. Евгений Козяк (Калининградская область)

Женщины:

1. Мария Наумова (Калужская область)

2. Светлана Германович (Казахстан)

3. Анастасия Шарипова (Новгородская область).

Мужчины :

1. Александр Туфанюк (Калужская область)

2. Александр Нагребельный (Краснодарский край)

3. Андрей Гулин (Москва).