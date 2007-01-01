Жара, скорость, азарт: калужане Александр Туфанюк и Мария Наумова стали лучшими в гребной гонке
Несмотря на палящее тридцатиградусное солнце, набережная Калуги была полна болельщиков.
На протяжении шести часов наблюдали за соревнованиями по академической гребле.
И болели за любимых спортсменов.
Всегда приезжал в Калугу
Эти соревнования проводятся ежегодно в день рождения легендарного гребца Вячеслава Иванова.
Греблей он начал заниматься летом 1952 года, а слава пришла к нему после триумфальных побед на Олимпиадах 1956, 1960 и 1964 годов.
Он также стал чемпионом мира и четырехкратным чемпионом Европы. В Калуге его имя носит школа Олимпийского резерва по гребному спорту.
Раньше Иванов всегда приезжал в город в свой день рождения, чтобы поддержать участников Кубка.
Однако в прошлом году великого спортсмена не стало — он ушел из жизни в возрасте 86 лет.
Нынешние соревнования впервые прошли в память о нём.
На мероприятие приехала вдова чемпиона, Ирина Львовна, которая передала калужскому музею спорта уникальные фотографии — снимок самого Иванова и кадр с Олимпиады, где он в третий раз поднялся на высшую ступень пьедестала.
Зрители кричали, тренеры волновались
Обычно Кубок проходит утром, но в этот раз старт дали в обед, чтобы калужане после работы смогли присоединиться к зрителям.
Соревнования начались в два часа дня и продолжались до самого вечера, собрав более 80 спортсменов из разных городов и даже стран. Были участники из Москвы, Карелии, Пскова, Калининграда, Новосибирска, Новгородской области, Саратовской области, Краснодарского края, Ямала, Казахстана, Узбекистана и др.
В программе - 43 заезда. Гребля академическая, одноместная, с парными веслами. Есть ещё варианты распашные, когда гребцы держатся только за одно весло, с одной стороны.
Есть квалификационные заезды и финальные в разных возрастных категориях. Можно было увидеть совсем юных спортсменов, они входили в категории юноши до 15 лет и девушки до 15 лет.
Как рассказали болельщики, сейчас идёт спартакиада, поэтому все сильные гребцы там. Но все же в Калуге были достаточно интересные соревнования.
Спортсмены стремительно летели, некоторые переворачивались на лодках. Зрители активно кричали, тренера волновались, что-то подсказывали своим подопечным.
- Иванов написал книжку. Одной из особенностей его гребли было то, что он делал финишный спурт.
То есть, на последних 200 метрах он начинал ускоряться, делал мощный финишный рывок.
В честь этого особенного метода сделали Кубок, где, в отличие от стандартных двухкилометровых заездов, спортсмены преодолевают лишь 200 метров, следуя фирменному стилю Иванова, - объяснили нам поклонники гребного спорта.
- Скорость лодок примерно 20 км/ч. Заезды длятся буквально по 5 минут. Спортсмены, действительно, быстро гребут, прямо летят.
Калужане - лучшие
Главным судьей соревнований был известный калужский тренер Валерий Захаров.
Это тренер высшей категории, посвятивший академической гребле полвека и воспитавший многих олимпийцев, более двадцати мастеров спорта, победителей чемпионатов России и Европы.
Среди взрослых калужских спортсменов отличился Александр Тюфанюк. Он стал победителем.
Среди женщин первое место вновь у калужан. Быстрей всех была наша спортсменка Мария Наумова.
А в категории девушки до 15 лет все призовые места у калужских спортсменок: победительницей стал Дарья Исаева, на втором месте Алиса Кочанова, на третьем – Милана Романкина.
В категории «юноши до 19 лет» победил калужанин Никита Высоцкий, а в номинации «Юниоры до 23 лет» лидером был наш спортсмен Михаил Калюжный.
Всего у Калужской области 11 медалей.
Финальные заезды завершились торжественной церемонией награждения, где победителям вручили кубки, медали.
Победители и призёры
Юноши до 15 лет:
1. Юрий Иванов (Москва)
2. Иван Алмазов (Калужская область)
3. Арсений Ясаков (Карелия)
Девушки до 15 лет:
1.Дарья Исаева (Калужская область)
2.Алиса Кочанова (Калужская область)
3. Милана Романкина (Калужская область)
Девушки до 17 лет:
1. София Промохова (Москва)
2. Дарья Дейниченко (Москва)
3. Виктория Комина (Москва)
Юноши до 17 лет:
1. Александр Быков (Московская область)
2. Денис Иванов (Калужская область)
3. Даниил Солдатов (Калужская область)
Девушки до 19 лет:
1. София Симонова (Татарстан)
2. Мария Бахолдина (Москва)
3. Милена Локоман (Московская область)
Юноши до 19 лет :
1. Никита Высоцкий (Калужская область)
2. Даниил Тиханов (Москва)
3. Андрей Юревич (Москва)
Юниоры до 23 лет:
1. Михаил Калюжный (Калужская область)
2. Сергей Горин (Калужская область)
3. Евгений Козяк (Калининградская область)
Женщины:
1. Мария Наумова (Калужская область)
2. Светлана Германович (Казахстан)
3. Анастасия Шарипова (Новгородская область).
Мужчины :
1. Александр Туфанюк (Калужская область)
2. Александр Нагребельный (Краснодарский край)
3. Андрей Гулин (Москва).