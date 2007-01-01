После Победы: в Европе требуют наказать виновников войны, а в Калужской области встречают победителей

Что в 1945 году происходило на освобожденных землях и в Калужской области

Фото из архива

Продолжаем наш цикл публикаций к юбилею Великой Победы в рамках исторического проекта «Война и мир».

В эти дни в победном 1945-м в освобожденной Европа вовсю идет процесс денацификации, а в Калужской области продолжается провинциальная жизнь.

На прошлой неделе мы рассказали о том, что произошло с 21 по 27 июля, а сегодня – о событиях 28 июля – 3 августа. Все публикации проекта смотрите здесь.

Приговор по делу военных преступников в Румынии

Газеты опубликовали приговор по делу пятой группы военных преступников. Из 15 подсудимых 14 приговорены к тюремному заключению на различные сроки. К. Теодореску осужден на 25 лет, А. Петрониу — на 15 лет, А. Владеску — на 10 лет, Станка и Мален — на 9 лет строгого тюремного заключения. Остальные приговорены к заключению в тюрьме на сроки от 1 до 5 лет. Один подсудимый оправдан.

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Албанское телеграфное агентство сообщает 25 июля, что три греческих корабля приблизились к албанскому побережью близ Саранде, открыли пулеметный огонь по берегу и немедленно удалились. Гарнизон береговой обороны не ответил на провокационную стрельбу.

В поисках награбленного

В центре Кенигсберга возвышается королевский замок. Немцы, засевшие в этом гнезде пруссачества, особенно упорно сопротивлялись, но не могли устоять против натиска советских гвардейцев. Сейчас в замке производятся раскопки. Работы ведутся под руководством советских ученых, прибывших сюда, чтобы вернуть родине культурные и исторические ценности, вывезенные гитлеровцами из музеев и исторических заповедников нашей страны и спрятанные здесь.

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Как передает лондонское радио, бывший премьер-министр «правительства» Виши Пьер Лаваль прибыл сегодня вместе со своей женой на самолете из Испании в австрийский город Линц. Лаваль был взят американскими властями под стражу и, согласно сообщению из Парижа, уже отправлен во французскую зону оккупации. Полагают, что в ближайшее время он будет доставлен в Париж.

Массовые облавы в Греции

Во всех предметных и рабочих поселках Афин и Пирея начались массовые облавы, обыски и аресты, в которых принимают участие полиция, жандармерия, национальная гвардия и вооруженные группы хитосов (члены фашистской организации «Х»).

Ночью жители одного из районов Афин были подняты с постелей людьми, вооруженными автоматами, 60 полицейских произвели «сортировку», как это они делали при немецкой оккупации, и арестовали многих мужчин.

Далеко за пределами квартала были слышны крики и плач женщин и перепуганных детей, которые видели, как уводят неизвестно куда их мужей и отцов. В их памяти еще слишком свежи подобные сцены из времен немецкой оккупации.

Куба и Мексика протестуют

Агентство Юнайтед Пресс сообщает из Гаваны, что там состоялась массовая антифранкистская демонстрация, во время которой студенты бросали камни в здание испанской миссии в знак протеста против прибытия в Гавану проездом в Вашингтон испанского посла в США.

Агентство Ассошиэйтед Пресс передает из Гаваны, что испанские республиканцы и кубинские антифашисты организовали массовый антифранкистский митинг, требуя немедленного разрыва отношений с фашистской Испанией.

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Самая крупная и влиятельная организация мексиканских юристов «Социалистический фронт адвокатов» опубликовала заявление, подписанное всеми членами организации, в котором требует, чтобы испанский диктатор Франко рассматривался как военный преступник.

В том же заявлении мексиканские адвокаты протестуют против позиции Комитета Объединенных Наций по расследованию военных преступлений, который в ответ на требование прогрессивных организаций Мексики по поводу расстрела по приказу Франко подполковника внутренних французских вооруженных сил Витини и семи его товарищей заявил, что этот вопрос «скорее политический, нежели юридический и постольку он не входит в компетенцию Комитета».

Виновных – к ответственности

В Хельсинки в парке «Эсперна» состоялся большой митинг по вопросу о виновниках войны, организованный Демократическим союзом народа Финляндии, обществом «Финляндия — Советский Союз» и некоторыми социал-демократическими общественными организациями.

На митинге выступили депутат сейма Херта Куусеннен и доктор юридических наук Хингонен. Кроме них, с речами выступили еще 10 ораторов из публики.

В принятой резолюции митинг требует немедленного привлечения виновников войны к судебной ответственности. В резолюции, между прочим, говорится: «Собрание считает минимальным требованием немедленное привлечение правительством к ответственности названных в сейме виновников войны — бывшего президента Рютн, бывших премьер-министров Рангеля и Линкомнеса, бывшего министра Таниера и бывшего посланника в Берлине Княжики.

Указанные лица являются полностью ответственными за то, что мы оказались втянутыми в войну и вынуждены были вести ее на стороне нацистской Германии. Собрание особенно подчеркивает недопустимость дальнейшего промедления в разрешении вопросов о виновниках войны, так как это не только снижает доверие народа к своему правительству, но и выставляет нас в нежелательном свете за границей».

Собрание поручило избранной делегации передать эту резолюцию правительству.

Мы полистали страницы газеты «Знамя» за 28 июля – 3 августа и собрали для вас самые интересные новости о том, чем жила Калужская область, пока Красная Армия наводила в мире послевоенный порядок.

…радостно встречают победителей.

С большим подъёмом готовятся к встрече демобилизованных воинов-победителей уличные комитеты города Калуги. Вопрос о подготовке к встрече земляков, возвращающихся из армии, был обсужден на совещании председателей уличных комитетов при горисполкоме, беседы по этому вопросу проведены с населением.

Домашние хозяйки Калуги оказали большую помощь в оборудовании пункта и общежития для демобилизованных. Они собрали среди населения много мебели, посуды, цветов. Большую активность в проведении сбора вещей проявили жительницы, проживающие по улице и переулку Достоевского и жители уличного комитета № 24.

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На станцию Судимир прибывают демобилизованные, направляющиеся в Жиздринский и Хвастовичский районы. На станции отведена специальная комната, в которой демобилизованные могут разместиться. От Хвастовичского района дежурят две подводы, которые доставляют демобилизованных по домам. Установлены дежурства представителей райкома партии и райвоенкомата.

В деревни и села районов прибывают первые демобилизованные воины-победители. Односельчане устраивают им горячую встречу.

…беспокоятся о восстановлении зданий.

В поселке Полотняный Завод, Дзержинского района, имелось большое количество зданий, которые без особых затрат можно было быстро восстановить, пишет в редакцию читатель. Осталось только понять значение восстановительной работы и проявить инициативу.

К сожалению, председатель поселкового Совета тов. Белевитин понял это по-своему. Несмотря на то, что на восстановление поселка бюджетом предусмотрены большие средства, председатель направил свою энергию не на восстановление, а на разбор зданий на кирпич. За короткое время разобрали здание сельмага, которое было повреждено только на 20—25 проц., школы. Кирпич от разобранных зданий был распродан.

…наводят порядок в партийной работе.

Заслушав доклад секретаря первичной партийной организации Сукремльского чугунолитейного завода тов. Ермикова, Людиновский райком ВКП(б) признал состояние партийной и массово-политической работы на заводе неудовлетворительным и принял ряд конкретных практических мероприятий для ее улучшения.

…ходят на творческие вечера.

И взрослые, и дети хорошо знают и любят популярную артистку советского кино — лауреата Сталинской премии Зою Федорову, известную по фильмам «Три подруги», «Фронтовые подруги», «Актриса», «Свадьба», «Музыкальная история».

Вечера-встречи с Зоей Федоровой, состоявшиеся в Калужском областном театре 24—25 июля, прошли тепло и оживленно. Артистка исполняла песни «Бухенвальдский набат» из кинофильма «Фронтовые подруги», русскую плясовую «Рябина» и другие.

Дуэт из оперетты «Сильва» Кальмана и арию из оперы «Евгений Онегин» Чайковского исполнили Федорова и солист Государственного ордена Ленина академического Большого театра Союза ССР Синицын.

…готовятся к Дню железнодорожника.

Коллектив Спас-Деменского железнодорожного узла перевыполнил план погрузки и выгрузки, увеличил участковую и техническую скорость, а также оборот вагонов.

С честью выполняет обязательства коллектив 16-й дистанции пути. Вместо 30 километров пути по плану отремонтирован 41. В три раза перевыполнено задание по ремонту стыков.

На днях коллектив железнодорожного узла провел воскресник по восстановлению пути. Свыше 600 человек приняло участие в воскреснике. Установлено на щебень 7 комплектов стрелок, отремонтировано 1,5 км пути, заготовлено 25 кубометров щебня и сменено 200 метров рельс.

…чтят погибших героев.

Комсорг погранзаставы № 16 Анатолий Фомин вместе с группой комсомольцев изготовили шесть памятников для братских могил, находящихся на территории Фроловского сельсовета Калужского района. Затем они установили памятники на могилах. Уже на следующий день на могилы начали приходить жители Фроловского сельсовета.

…окружают заботой сирот.

Комсомольцы Козловской первичной организации проявляют большую заботу о детях-сиротах, находящихся в Скрипоровском детдоме Детчинского района.

Недавно комсомольцы направили в детдом посылку с собственноручно изготовленным бельем, подушками и другими вещами. Комсомольцы обратились к колхозникам с призывом последовать их примеру и окружить повседневной заботой и любовью детей, чьи родители отдали жизнь за счастье и свободу Родины.