Невероятная история: как во время войны скромная калужская библиотекарь спрятала от фашистов 3 тысячи книг

Сотрудники Белинки провели историческое расследование.

- Эту удивительную историю мы узнали совершенно неожиданно, - говорит заведующая отделом медицины и экологии библиотеки им. Белинского Елена КУЗНЕЦОВА.

- Год назад Елена Дроздовская, руководитель нашего клуба огородников «Добрые плоды», рассказала, что её знакомой, Евгении Иосифовне Бурцевой, некуда деть два больших растения.

— Заберите их в библиотеку, — предложила Елена Викторовна. — А заодно Евгения Иосифовна поделится одной историей: её родственница спасала библиотечные книги во время войны.

В бибилиотеке им. Белинского сделали выставку о Надежде Бушуевой и ее подвиге.

Дружила с Циолковским

Мы отправились в гости к Евгении Иосифовне. В свои 95 лет она оказалась удивительно светлым, общительным, позитивным человеком, любящим природу, птичек. Она пишет стихи, рисует.

Евгения Иосифовна передала нам два необычных растения — гибискус и инжир. Этот инжир у нас в библиотеке уже второй год дает плоды - сладкие, вкусные, не хуже, чем крымские.

Мы прекрасно пообщались, Евгения Иосифовна рассказала, что тётя её мужа — Надежда Антоновна Бушуева - работала в библиотеке.

И во время оккупации перенесла в подвал ценные дореволюционные книги, накрыла ветошью. Так их удалось спасти. За это её наградили медалью.

Но сама Надежда Антоновна никогда не говорила об этом — лишь в последние годы жизни, прожив 95 лет, она поделилась с родственниками этой историей.

Библиотека, где работала Надежда Антоновна, располагалась на улице Ленина, напротив Никитского храма. Интересно, что среди её посетителей был Циолковский — Бушуева читала ему вслух газеты.

Поблизости жил его друг, известный в городе часовщик, и, возможно, заходя к нему, учёный заглядывал и в библиотеку.

Семья Бушуевых дружила с семьей Циолковского, одно время они жили по соседству.

Приходила к Надежде Антоновне и одна из дочерей ученого: Бушуева делилась с ней картошкой. Надежда Антоновна вспоминала, что Циолковские жили очень бедно.

надежда никому не рассказывала о своём подвиге.

Нашлись документы

- Мы были потрясены этой историей. Вернувшись в библиотеку, начали искать любые упоминания о Бушуевой.

Коллеги, которые её помнили, отзывались о ней как о человеке скромном, немногословном, аполитичным. Говорили, что сотрудником она была очень хорошим: 56 ле - в библиотеке.

Работала она до 70 лет, последние годы трудилась в хранилище.

— Знала весь фонд наизусть, — рассказывали коллеги.

Сделали запрос в архив, обзвонили наших бывших сотрудников.

И удалось найти документы: списки награждённых, личное дело, даже автобиографию, написанную её рукой.

Разыскали родственников.

Так по крупицам стала складываться история жизни этой удивительной женщины — тихой, скромной, но совершившей настоящий подвиг.

Большая семья

- Надежда Бушуева родилась в 1903 году, в простой, но достаточно обеспеченной семье.

Её отец, Антон Бушуев, владел двухэтажным домом на нынешней улице Пацаева (здание не сохранилось — его снесли, но остался рисунок, сделанный самой Надеждой).

Судя по всему, семья занимала верхний этаж, а внизу располагалась парикмахерская и, возможно, другие сдаваемые помещения.

С этим домом связана загадка.

Сохранилась купчая 1898 года: Бушуев купил его за 250 рублей у некой Серафимы (фамилия неразборчива), но в конце документа указано, что владельцем числится Вольф Голубев. Почему так вышло — ещё предстоит выяснить.

Семья Бушуевых. Надежда крайняя слева.

Антон Бушуев был из многодетной крестьянской семьи села Муратово Бабаевской волости Калужской губернии (ныне Мосальский район).

Рано уехал в Москву, там освоил сапожное ремесло. И не просто освоил, а владел им в совершенстве: шил сафьяновые сапоги для царских генералов и позже - казачьих атаманов, а ещё изящные свадебные туфельки для знатных невест.

Заказы к нему поступали со всей России, и заработки позволили купить дом. Была у Бушуевых и дача. Потом на ее месте построили санаторий им. Павлика Морозова.

А мама Надежды Бушуевой была красавицей. Сохранилось семейное предание, что Бушуев её украл, когда поехал шить на заказ к донскому казачьему атаману в Усть-Михайловское.

Мама не работала, воспитывала детей. Все они получили хорошее образование — старшие дочери даже говорили по-французски. На старых фотографиях видно, насколько благородными и утончёнными были их лица.

Известно, что семья несколько раз меняла место жительства. Из двухэтажного дома перебралась в небольшой домик по соседству с Циолковскими, а позже поселилась во дворе Георгиевского собора.

Там Бушуевы посадили прекрасный фруктовый сад. До сих пор сохранились эти яблони.

В старости Антон Бушуев оставил сапожное дело и работал приказчиком в магазине Ракова. Он прожил 85 лет и умер в 1951 году. А его жена болела и умерла ещё во время войны.

Надежда Бушуева (крайняя слева, со скрещенными на груди руками) с родственниками.

Воспитывала племянницу

- Работать Надежда Бушуева начала с 14 лет, не успела закончить школу – революция, войны.

Сначала она устроилась в библиотеку при военном гарнизоне - том самом, где начинал службу Жуков.

Проработав несколько лет, перешла библиотеку Калужского партийного клуба, а потом – в центральную библиотеку на нынешней ул. Ленина.

Потом эта библиотека получила статус областной.

Во время Великой отечественной войны Надежда сильно рисковала, спасая книги. Благодаря ей удалось сохранить 3 тысячи книг.

По словам родственников, у Надежды Антоновны был жених, но он погиб во время финской войны. После этого она так и не вышла замуж.

А, когда в Москве умерла её сестра Лиля, Бушуева взяла к себе 8-летнюю племянницу Галю и воспитала её как дочь.

Нам удалось разыскать Галину, она живёт в Калуге. От неё мы узнали новые трогательные детали и получили семейные фото. Надежда Антоновна никогда не праздновала день рождения, отмечая только именины 30 сентября.

На одной из фотографий Бушуева сидит с гитарой — видимо, обладала голосом и слухом. Перед войной она жила в домике у Георгиевского собора, пела на клиросе (это ещё требует подтверждения).

Кстати, в это время в георгиевском храме служил священномученик Августин, архиепископ Калужский и Боровский, его расстреляли в 1937 году. Возможно, они с Бушуевой были знакомы.

Когда началась оккупация, Надежда Антоновна специально исковеркала всю квартиру, чтобы к ним не вселились немцы. Про историю с книгами она рассказывала Галине очень скудно, говорила, что перенесла их в подвал и что за это ее наградили медалью.

А сотрудники библиотеки, которые помнили Надежду Антоновну, подтвердили, что Бушуева никогда не говорила о том, что спасла книги. Была строгой, педантичной, не любила, когда шумели.

И они запомнили интересную бытовую деталь - на обед она приносила бутерброд с колбасой с помидором.

Это чисто южная привычка, всё-таки мама у нее была из казачьей станицы.

В последние годы жизни Надежда Бушуева жила на ул. Хрустальной. Сажала в палисаднике такие цветы, что проходившие мимо люди, останавливались, любовались.

Она уже старенькая была, но очень любила розы. И в комнате у нее было много цветов.

Галина на демонстрации под руку со своей тётей Надеждой Бущуевой.ой

Возглавляла местком

- Архивные документы раскрыли нам масштаб потерь: за годы войны было уничтожено 78 тысяч книг. В актах о списании среди подписей директора, главного бухгалтера есть и подпись Надежды Бушуевой.

Она была не просто рядовым сотрудником — возглавляла местком, пользовалась большим уважением, её неоднократно переизбирали.

А в акте о награждении медалью «За доблестный труд во время «Великой Отечественной войны» 8 ноября 1945 года числится 13 человек.

Среди них две сотрудницы библиотеки – Надежда Бушуева и Вера Шарова.

В этом же списке — Николай Маслов, сотрудник художественного музея, спасавший во время оккупации картины.

Книги, которые спасла скромная библиотекарь.

Эти книги ценные и входят в редкий фонд бибилиотеки.

Нам было интересно узнать, какие же книжки спасла Бушуева. Ответ пришёл неожиданно: готовя выставку по ботанике, взяли дореволюционные книги.

Они лежали стопкой на столе, я их раскрыла, и вдруг вижу печати 1941 и 1945 года. Тогда мы проверили книги рядом по списку.

И выяснили, что с такими печатями примерно 3 тысячи книг. Всего редкого фонда у нас 9 тысяч, Бушуева спасла 30 %.

Сейчас мы продолжаем искать информацию о Надежде Антоновне.

Хотим сходить в дом, где во время войны была библиотека, возможно, сохранился подвал, где Бушуева прятала книги.

И просим всех, кто помнит Надежду Антоновну или знает информацию об их доме на ул. Пацаева, откликнуться, очень нужна ваша помощь.

Связаться с Еленой Валентиновной Кузнецовой можно через её страничку в соцсетях:

https://vk.com/omiekonb