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Невероятная история: как во время войны скромная калужская библиотекарь спрятала от фашистов 3 тысячи книг

Сотрудники Белинки провели историческое расследование.
Татьяна Светлова
03.08, 17:01
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- Эту удивительную историю мы узнали совершенно неожиданно, - говорит заведующая отделом медицины и экологии библиотеки им. Белинского Елена КУЗНЕЦОВА.

-  Год назад Елена Дроздовская, руководитель нашего клуба огородников «Добрые плоды», рассказала, что её знакомой, Евгении Иосифовне Бурцевой, некуда деть два больших растения.

— Заберите их в библиотеку, — предложила Елена Викторовна. — А заодно Евгения Иосифовна поделится одной историей: её родственница спасала библиотечные книги во время войны.

В бибилиотеке им. Белинского сделали выставку о Надежде Бушуевой и ее подвиге.
В бибилиотеке им. Белинского сделали выставку о Надежде Бушуевой и ее подвиге.

Дружила с Циолковским

Мы отправились в гости к Евгении Иосифовне. В свои 95 лет она оказалась удивительно светлым, общительным, позитивным человеком, любящим природу, птичек. Она пишет стихи, рисует.

Евгения Иосифовна передала нам два необычных растения — гибискус и инжир. Этот инжир у нас в библиотеке уже второй год дает плоды - сладкие, вкусные, не хуже, чем крымские.

Мы прекрасно пообщались, Евгения Иосифовна рассказала, что тётя её мужа — Надежда Антоновна Бушуева - работала в библиотеке.

И во время оккупации перенесла в подвал ценные дореволюционные книги, накрыла ветошью. Так их удалось спасти. За это её наградили медалью.

Но сама Надежда Антоновна никогда не говорила об этом — лишь в последние годы жизни, прожив 95 лет, она поделилась с родственниками этой историей.

Библиотека, где работала Надежда Антоновна, располагалась на улице Ленина, напротив Никитского храма. Интересно, что среди её посетителей был Циолковский — Бушуева читала ему вслух газеты.

Поблизости жил его друг, известный в городе часовщик, и, возможно, заходя к нему, учёный заглядывал и в библиотеку.

Семья Бушуевых дружила с семьей Циолковского, одно время они жили по соседству.

Приходила к Надежде Антоновне и одна из дочерей ученого: Бушуева делилась с ней картошкой. Надежда Антоновна вспоминала, что Циолковские жили очень бедно.

надежда никому не рассказывала о своём подвиге.
надежда никому не рассказывала о своём подвиге.

Нашлись документы

- Мы были потрясены этой историей. Вернувшись в библиотеку, начали искать любые упоминания о Бушуевой.

Коллеги, которые её помнили, отзывались о ней как о человеке скромном, немногословном, аполитичным. Говорили, что сотрудником она была очень хорошим: 56 ле - в библиотеке.

Работала она до 70 лет, последние годы трудилась в хранилище.

— Знала весь фонд наизусть, — рассказывали коллеги.

Сделали запрос в архив, обзвонили наших бывших сотрудников.

И удалось найти документы: списки награждённых, личное дело, даже автобиографию, написанную её рукой.

Разыскали родственников.

Так по крупицам стала складываться история жизни этой удивительной женщины — тихой, скромной, но совершившей настоящий подвиг. 

Большая семья

- Надежда Бушуева родилась в 1903 году, в простой, но достаточно обеспеченной семье.

Её отец, Антон Бушуев, владел двухэтажным домом на нынешней улице Пацаева (здание не сохранилось — его снесли, но остался рисунок, сделанный самой Надеждой).

Судя по всему, семья занимала верхний этаж, а внизу располагалась парикмахерская и, возможно, другие сдаваемые помещения.

С этим домом связана загадка.

Сохранилась купчая 1898 года: Бушуев купил его за 250 рублей у некой Серафимы (фамилия неразборчива), но в конце документа указано, что владельцем числится Вольф Голубев. Почему так вышло — ещё предстоит выяснить.

Семья Бушуевых. Надежда крайняя слева.
Семья Бушуевых. Надежда крайняя слева.

Антон Бушуев был из многодетной крестьянской семьи села Муратово Бабаевской волости Калужской губернии (ныне Мосальский район).

Рано уехал в Москву, там освоил сапожное ремесло. И не просто освоил, а  владел им в совершенстве: шил сафьяновые сапоги для царских генералов и позже - казачьих атаманов, а ещё изящные свадебные туфельки для знатных невест.

Заказы к нему поступали со всей России, и заработки позволили купить дом. Была у Бушуевых и дача. Потом на ее месте построили санаторий им. Павлика Морозова.

А мама Надежды Бушуевой была красавицей. Сохранилось семейное предание, что Бушуев её украл, когда поехал шить на заказ к донскому казачьему атаману в Усть-Михайловское.

Мама не работала, воспитывала  детей. Все они получили хорошее образование — старшие дочери даже говорили по-французски. На старых фотографиях видно, насколько благородными и утончёнными были их лица.

Известно, что семья несколько раз меняла место жительства. Из  двухэтажного дома перебралась в небольшой домик по соседству с Циолковскими, а позже поселилась во дворе Георгиевского собора.

Там Бушуевы посадили прекрасный фруктовый сад. До сих пор сохранились эти яблони.

В старости Антон Бушуев оставил сапожное дело и работал приказчиком в магазине Ракова. Он прожил 85 лет и умер в 1951 году. А его жена болела и умерла ещё во время войны. 

Надежда Бушуева (крайняя слева, со скрещенными на груди руками) с родственниками.
Надежда Бушуева (крайняя слева, со скрещенными на груди руками) с родственниками.

Воспитывала племянницу

- Работать Надежда Бушуева начала с 14 лет, не успела закончить школу – революция, войны.

Сначала она устроилась в библиотеку при военном гарнизоне - том самом, где начинал службу Жуков.

Проработав несколько лет, перешла библиотеку Калужского партийного клуба, а потом – в центральную библиотеку на нынешней ул. Ленина.

Потом эта библиотека получила статус областной.

Во время Великой отечественной войны Надежда сильно рисковала, спасая книги. Благодаря ей удалось сохранить 3 тысячи книг.

По словам родственников, у Надежды Антоновны был жених, но он погиб во время финской войны. После этого она так и не вышла замуж.

А, когда в Москве умерла её сестра Лиля, Бушуева взяла к себе 8-летнюю племянницу Галю и воспитала её как дочь.

Нам удалось разыскать Галину, она живёт в Калуге. От неё мы узнали новые трогательные детали и получили семейные фото. Надежда Антоновна никогда не праздновала день рождения, отмечая только именины 30 сентября.

На одной из фотографий Бушуева сидит с гитарой — видимо, обладала голосом и слухом. Перед войной она жила в домике у Георгиевского собора, пела на клиросе (это ещё требует подтверждения).

Кстати, в это время в георгиевском храме служил священномученик Августин, архиепископ Калужский и Боровский, его расстреляли в 1937 году.  Возможно, они с Бушуевой были знакомы.

Когда началась оккупация, Надежда Антоновна специально исковеркала всю квартиру, чтобы к ним не вселились немцы. Про историю с книгами она рассказывала Галине очень скудно, говорила, что перенесла их в подвал и что за это ее наградили медалью.

А сотрудники библиотеки, которые помнили Надежду Антоновну,  подтвердили, что Бушуева никогда не говорила о том, что спасла книги. Была строгой, педантичной, не любила, когда шумели.

И они запомнили интересную бытовую деталь - на обед она приносила бутерброд с колбасой с помидором.

Это чисто южная привычка, всё-таки мама у нее была из казачьей станицы.

В последние годы жизни Надежда Бушуева жила на ул. Хрустальной. Сажала в палисаднике такие цветы, что проходившие мимо люди, останавливались, любовались.

Она уже старенькая была, но очень любила розы. И в комнате у нее было много цветов.

Галина на демонстрации под руку со своей тётей Надеждой Бущуевой.ой
Галина на демонстрации под руку со своей тётей Надеждой Бущуевой.ой

Возглавляла местком

- Архивные документы раскрыли нам масштаб потерь: за годы войны было уничтожено 78 тысяч книг. В актах о списании среди подписей директора, главного бухгалтера есть и подпись Надежды Бушуевой.

Она была не просто рядовым сотрудником — возглавляла местком, пользовалась большим уважением, её неоднократно переизбирали.

А в акте о награждении медалью «За доблестный труд во время «Великой Отечественной войны» 8 ноября 1945 года числится 13 человек.

Среди них две сотрудницы библиотеки – Надежда Бушуева и Вера Шарова.

В этом же списке — Николай Маслов, сотрудник художественного музея, спасавший во время оккупации картины.

Книги, которые спасла скромная библиотекарь.
Книги, которые спасла скромная библиотекарь.
Эти книги ценные и входят в редкий фонд бибилиотеки.
Эти книги ценные и входят в редкий фонд бибилиотеки.

Нам было интересно узнать, какие же книжки спасла Бушуева. Ответ пришёл неожиданно: готовя выставку по ботанике, взяли дореволюционные книги.

Они лежали стопкой на столе, я их раскрыла, и вдруг вижу печати 1941 и 1945 года. Тогда мы проверили книги рядом по списку.

И выяснили, что с такими печатями примерно 3 тысячи книг. Всего редкого фонда у нас 9 тысяч, Бушуева спасла 30 %.

Сейчас мы продолжаем искать информацию о Надежде Антоновне. 

 Хотим сходить в дом, где во время войны была библиотека, возможно, сохранился подвал, где Бушуева прятала книги.

И просим всех, кто помнит Надежду Антоновну или знает информацию об их доме на ул. Пацаева, откликнуться, очень нужна ваша помощь.

Связаться с Еленой Валентиновной Кузнецовой можно через её страничку в соцсетях:

https://vk.com/omiekonb   

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