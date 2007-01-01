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Мусорные баки как холсты: улицы Боровска украшает новый художник

Дмитрий Ивьев
30.07, 15:33
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Фото со страницы Postoronny в ВК.
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Если раньше стрит-арт в районном центре ассоциировался только с Владимиром Овчинниковым, то теперь у него появился молодой последователь.

Художник работает под псевдонимом Postoronny. Такой ник появился по мотивам двух литературных произведений: романа Альберта Камю «Посторонний» и «Винни-Пуха» Алана Милна, в котором была надпись на табличке «Посторонним В.».

За последние два года художник создал множество работ в своем родном городе.

Чаще всего – это что-то милое и забавное, заставляющее улыбнуться: Дональд Дак в тюремном замке, боровские серфингисты, робот из «Ну, погоди!», Вжик из «Чипа и Дейла», пингвины из Мадагаскара на берегу Протвы, Циолковский и гуманоид, герои мультфильма «Шайбу!» и Гомер Симпсон на одной картинке.

Одна из последних работ мастера – картинная галерея на старых металлических баках для мусора. Фото уже разошлось по социальным сетям. Снимки выкладывают в разных пабликах по всей России.

- Не помню, когда придумал, но до этой работы уже были попытки использовать баки. Я просто подумал, глядя на баки, что они ровно стоят, как холсты в галерее, ну, и придумал несколько артов сделать и назвать галереей, - рассказал нам автор. - За один день успел нарисовать на четырех баках.

Коммунальщики, по его словам, отреагировали на такое новшество нормально.

А в соцсетях люди пишут восторженные комментарии:

- Даже мусорка заиграла другими красками. Эффект 3D!

- Теперь радостно будет идти мусор выкидывать. Молодец!

Пришла даже положительная реакция из администрации города. Там назвали идею интересной.

Похожие реакции и у жителей Боровска, которые видят работы вживую. Хотя есть и неприятные исключения. Одного из пингвинов, которых Postoronny поставил на берегу Протвы, украли подростки. Они подплыли к этому месту на весельной лодке и забрали фигурку, снимая все на видео.

Пингвины на берегу Протвы.

Но обиды художник на молодежь не держит:

- Я не особо расстроен, украли одного только, дети пошалили. Сам этим занимаюсь, в той или иной мере. Но я им «ответ нарисую.

Работы автор выполняет за свой счет. По его словам, денег уходит не очень много, спрей - подороже, кистью – подешевле, но и для хобби денег не жалко.

Скоро он обещает Боровску новый стрит-арт. Но что это будут за работы, пока не уточняется.

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