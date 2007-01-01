Ветеран СВО Виктор Амелин: «Промелькнула только одна мысль: вот и все, я убит»

Продолжаем рассказ об участниках региональной программы «Герои земли Калужской»

Фото из архива Виктора Амелина

Виктор Амелин родился в Хвастовичском районе. В семье росло пятеро детей, жизнь быстро научила самостоятельности, трудолюбию и упорству.

Закончив школу, поехал в Калугу, где закончил политехнический колледж. Отслужил в армии, устроился по специальности на автозавод.

Жизнь открывала перед молодым парнем прекрасные перспективы, а склад характера позволял добиваться поставленных целей.

Родина зовёт

В первую очередь позаботился о собственном жилье, приобрел в ипотеку комнату в общежитии. Затем исполнил юношескую мечту – заказал в Японии хороший мотоцикл. На нем путешествовал по России один или с друзьями.

А еще всерьез занялся спортом – гимнастикой, штангой, бегом, рукопашным боем. Организовал с заводскими друзьями команду, вместе выступали на соревнованиях в разных городах.

На предприятии достаточно быстро заметили и оценили лидерские качества молодого специалиста и назначили бригадиром.

Все складывалось благополучно и получалось на отлично. Но в сентябре 2022 года вдруг поступил звонок с малой родины.

- Мне позвонили из администрации и сказали, что я должен явиться в военкомат, - вспоминает Виктор. – Объявили частичную мобилизацию, мне пришла повестка. Отнесся к этому спокойно – надо, значит, надо. Никаких мыслей уклониться или спрятаться не было ни у меня, ни у других ребят, получивших повестки.

Мобилизованный Амелин выехал в Ногинск, где формировались батальоны для отправки на СВО. Три недели шло напряженное обучение – боевая тактика, стрельба, ориентирование.

- Некоторые считают, что мы пошли за высокими окладами, - говорит Виктор. – Но на тот момент о больших выплатах речи не шло, их утвердили позже.

Наконец сформированные подразделения выехали в Луганскую народную республику. В районе Сватово роту высадили фактически в чистом поле, осваиваться пришлось с нуля своими силами.

Постепенно армейская жизнь вошла в нормальный ритм – появились блиндажи, наладилось патрулирование и караульная служба.

Через какое-то время подразделение перебросили в освобожденную Кременную. Фронт двигался вперед, бойцы заняли лагерь, который до них занимали штурмовики.

- Если под Сватово мы видели в основном поля и лесополосы, то по дороге в Кременную картина была уже совсем другая, - рассказывает Виктор. – Разрушенные многоэтажки, развороченные автомобили, сгоревшие танки – мы смотрели на это и понимали, что нас ждет впереди.

Передний край

В Кременной бойцам предложили войти в состав бронегруппы, которая обслуживала стрелковый батальон.

- Сразу предупредили – за вами будут особенно настойчиво охотиться, вы «смертники», - вспоминает боец. – Но мы просто пожали плечами – будь что будет.

Виктора поставили командиром боевой машины МТЛБ, в экипаж которой также входили механик-водитель, наводчик и стрелок. Главной задачей стала ротация подразделений – доставка на передний край бойцов и их возвращение в лагерь после выполнения заданий.

Кроме того, экипаж отвечал за эвакуацию убитых и раненных, а также выполнял задачи по нанесению ударов из установки залпового огня, которой была оборудована машина. Стреляли НУРСами по координатам, которые выдавала разведка. Кроме того, на одной из МТЛБ была установлена пушка С-60.

Безопасных ситуаций просто не было. В любой момент и в любое место могли полететь снаряды или мины. Враг отрабатывал различные тактические приемы. Например, с помощью дрона сбрасывал датчик, отправлявший координаты артиллерии или танкистам. После этого с безопасного расстояние орудие наносило удар.

Другая опасность – мины, которые те же БПЛА сбрасывали по маршрутам движения. Любая поездка могла оказаться последней.

- За нами действительно вели настоящую охоту, - констатирует Виктор.

Новые задачи

И вновь инициативного и энергичного бойца заметило военное руководство. Когда пришло время назначить нового командира бронегруппы, ефрейтор Амелин оказался лучшей кандидатурой.

- Я никогда не стремился стать выше других, - признается Виктор. – Просто жизнь так складывалась, что люди доверяли мне возможность быть организатором и лидером. Так было и на заводе, и в спорте. Так случилось и на службе. Возможно, причина в том, что я быстро и четко умею определять ключевые способности человека и находить им лучшее применение, ставить этого человека на оптимальное для него место.

На командирской должности забот прибавилось. В зоне ответственности Виктора было 10 бронемашин с экипажами и смежные подразделения, в том числе ремонтно-техническая служба.

Одной из постоянных проблем стала густая пыль, которая была буквально везде – и в разрушенных поселках, и на степных просторах. Она забивала узлы и механизмы бронемашин, из-за нее изнашивались и двигатели, и даже гусеницы.

А в дождливый сезон она превращалась в грязь, в которой вязли армейские грузовики, да и бронемашины работали на износ.

Поддержание техники в рабочем состоянии было жизненно важным, бойцы ремонтировали ее в том числе и за собственный счет.

Удар из темноты

Заканчивался декабрь 2023-го. Очередной приказ на ротацию, и Виктор выезжает на передний край, посадив на броню полтора десятка бойцов. Из соображений безопасности такие рейсы проводились в темное время, обычно после десяти вечера.

Машина уже почти доехала до позиций, когда вокруг начали рваться 120-миллиметровые мины – страшное оружие, от которого не спрятаться.

Взрывной волной Виктора смело с машины и отбросило в овраг. Чудовищный удар раздробил грудную клетку, отбил внутренности, повредил голову.

- У меня промелькнула только одна мысль: вот и все, я убит, - говорит боец. – И после этого отключится.

Товарищи, которые потом эвакуировали его из зоны обстрела, также были уверены, что командир не выжил, всех оповестили, что везут «двухсотого».

Очнулся он на операционном столе. Собравшись с силами, спросил у врачей: я буду жить? Но ответа не услышал, шла операция, медики были сосредоточены на спасении его жизни.

Воля к жизни

После общей стабилизации раненого бойца перевезли в Белгородский госпиталь, а оттуда направили в Военно-медицинскую академию Санкт-Петербурга. Но ничего еще не закончилось – открылось внутренне кровотечение, и Виктор без сознания попал в реанимацию.

Последовала новая операция, после которой он пришел в себя, но через три дня история повторилась. И тогда врачам пришлось удалить часть печени.

Возвращение к жизни стало испытанием характера, воли и терпения. Любое движение вызывало дикую боль, в отбитых легких скапливалась мокрота, которая не давала дышать.

- После операции категорически нельзя было пить, а жажда была такая, что невозможно терпеть, - рассказывает Виктор. – Все что медсестра могла сделать, это смочить мне губы и лицо. Месяц я лежал в кровати, питаясь из капельницы. Потом мне понемногу, из ложечки начали давать кашу.

А с передовой между тем приходили сообщения о гибели боевых товарищей – кого-то убил снаряд, кто-то подорвался на мине... Виктор все еще надеялся, что сможет вернуться в подразделение, ведь именно там он чувствовал себя по-настоящему нужным и полезным.

Помочь людям

Кризис постепенно отступил. Врачи убеждены, что относительно быстрое выздоровление и возвращение к активности – следствие здорового образа жизни Виктора и занятий спортом. А также ключевую роль сыграл его упорный крепкий характер.

Сейчас о спорте пришлось временно забыть, впереди еще много реабилитационных мероприятий. А вот со старым другом мотоциклом Виктор не расстался.

Еще в госпитале он узнал о существовании программ по переобучению ветеранов СВО и интеграции их в деловую жизнь. И при первой же возможности подал заявку в проект «Герои земли Калужской», старт которой дал губернатор Владислав Шапша. В августе начнется обучение по теме государственного муниципального управления.

- Я понял, что это шанс не только вновь стать нужным своим землякам, но и помочь таким же ребятам, как я, - говорит он. - Как? Например, есть мысль открыть туристическую базу, где могли бы отдыхать ветераны СВО. Наверно, это будет непросто. Но трудностей не надо бояться, их нужно преодолевать.