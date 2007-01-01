В лесах и на болотах Калужской области растут орхидеи, морошка и водяной орех

Но рвать их нельзя: они внесены в областную «Красную книгу».

В прошлом году вышел обновленный 1 том «Красной книги Калужской области», посвящен он растениям и грибам.

На сегодняшний день в него включен 221 редкий вид растений.

О том, какие именно попали в список охраняемых, на Дне дачника рассказала главный специалист министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Ольга Новикова.

Как спасали орхидею

- В наших лесах и на лугах, можно встретить орхидеи.

Многие удивляются: «Не может быть! У нас такие не растут, они же только в горшочках дома!» Действительно, в горшках растут южные орхидеи, которые в нашей природе погибнут.

А в Калужской области встречается более 30 видов орхидей, причем половина из них занесена в Красную книгу.

Самая известная среди них - венерин башмачок.

К сожалению, сохранился всего в двух местах: в Калужско-Алексинском каньоне (Ферзиковский район) и на территории национального парка «Угра» - несколько экземпляров на берегу озера Боровое.

Многие, увидев красивое растение, хотят сорвать его, не задумываясь, что на следующий год оно может уже не вырасти.

В вазе оно простоит недолго, вы просто впустую уничтожите это растение.

На сегодняшний день это вид, находящийся под угрозой исчезновения.

Орхидея венерин башмачок.

Мало кто знает, что когда-то в Калужской области росла ещё одна орхидея - венерин башмачок крапчатый. Последний раз его видели более 50 лет назад.

Эта очень декоративная и красивая, когда-то встречалась в районе бывшего Турынинского карьера.

В Красную книгу попали и другие орхидные, например дремлики.

Дремлик болотный с белыми цветочками - редкий вид, но его можно встретить по долинам рек и на окраинах болот.

А дремлик темно-красный десять лет назад буквально спасали. Он рос на карьере у поселка Полотняный Завод и оказался под угрозой исчезновения.

Собрались и специалисты, и все неравнодушные к природе люди, вместе пересаживали эту орхидею с одного карьера на другой - 150 кустов. На удивление она у нас пережилась.

Сейчас новое место обитания находится под охраной, это Акатовский карьер - памятник природы регионального значения.

Но, к сожалению, численность колеблется, в этом году её не так много.

Среди других орхидей встречаются неоттианта клобучковая и пальчатокоренник балтийский.

Неоттианта - миниатюрное растение, которое как раз сейчас зацветает.

Ее можно найти у сероводородных озер, но численность сокращается.

Этот вид не переносит замусоривания территории - стоит появиться мусору, и орхидеи исчезают. Поэтому после пикников так важно убирать за собой.

Пальчатокоренник балтийский, напротив, в последние годы увеличивает свою численность.

Если в первом издании Красной книги он относился к чрезвычайно редким растениям, то теперь встречается чаще и перешел в категорию «малочисленные виды».

Это пример того, как природа может восстанавливаться.

Неоттианта клобучковая (слева) и пальчатокоренник балтийский

В Красную книгу занесена гвоздика песчаная. В отличие от привычных розовых и лиловых гвоздик, которые многие сажают на дачах, она имеет белые цветочки.

Растет в сосновых борах, на песчаных дюнах. Встречается в национальном парке в окрестностях Козельска, в лесах около Корекозево и в Хвастовичском районе.

Но ее численность снижается: растение не выносит рекреационной нагрузки, а мы привыкли использовать леса для отдыха.

Гвоздика песчаная.

Сокращают численность

- Два красивых астрагала датский и песчаный перешли в категорию сокращающих свою численность. А когда-то в массе встречались по долине реки Оки.

Лён жёлтый тоже когда-то был известен в нескольких точках, в последнее время сохранился только в Турынинском карьере. Входит в категорию сокращающихся в численности растений.

Вид яркий, сочный, цветет в июне, сейчас уже отцвёл.

Ветреница и дельфиниум

- В Калужской области несколько видов ветрениц (многие знают этот растение под латинским названием «анемоны»). В Красной книге – только один вид: ветреница лесная.

Зацветает в конце мая - начале июня. В последние годы увеличивает свою численность, поэтому в следующем издании её, возможно, не будет.

Ранней весной появляются похожие на нее ветреница лютиковая и ветреница дубравная, но они в охране не нуждаются.

Ветреница лесная.

Дачники очень любят дельфиниум. Есть это растение и в природе - живокость высокая и живокость клиновидная.

Это высокие (до 2 метров) декоративные растения с ярко-синими, голубыми или фиолетовыми цветами.

Живокость высокая встречается в национальном парке «Угра», по долинам рек Угры и Шани. На сегодняшний день ей ничего не угрожает.

А вот живокость клиновидная только в последние годы начала восстанавливать численность. Пока это вид, находящийся под угрозой исчезновения.

Зацветает в начале–середине июля.

Самая крупная его популяция расположена напротив Тарусы, на пойменном лугу реки Оки. Это уникальное место — здесь растет 32 вида краснокнижных растений!

Живокость высокая и живокость клиновидна.я

Растут в воде

- Есть у нас необычное водное растение - лютик ложноречной. Точнее сказать, было, потому что, этот вид для Калужской области не характерный.

Он живет только в чистых и очень холодных водах. Таких рек у нас, в принципе, нет.

Была река Свободь на территории Перемышльского района. Но там проявились бобры, они настроили плотин.

В результате, вода стала теплой, мутной, и лютик при последних исследованиях уже не найден.

Мы продолжаем наблюдение, надеемся, что сможем сохранить этот вид. Но сейчас его на территории Калужской области нет.

Не все знаю про такое растение как водяной орех или рогульник плавающий, самое распространенное название - чилим.

Когда показываешь слайд, все говорят: «Ой, мы видели такие жёлтые кувшинки». Но начнём с того, что это не кувшинки, а кубышки.

А рогульник – это маленькие листочки, похожие на листики березки, которые растут будто по кругу, плавают на поверхности воды.

А где же орешки? Орешки внизу, под листочками, крепятся к корням. И их можно даже попробовать: вкусные, сладенькие, похожи по вкусу на кокосовый орех.

Корни, кстати, у этого растения очень длинные, могут достигать нескольких метров, поэтому живет это растение только в глубоких водоемах.

Когда-то было известно только с территории нацпарка. Это старичные озёра реки Жиздра в Козельском районе, а в последние лет пять массово начала распространяться по всей территории Калужской области.

Такая ситуация не только у нас, но и в соседних регионах.

В 2020 году мы сначала нашли его в Милятинском водохранилище Барятинского района, сейчас там уже более тысячи экземпляров.

Потом обнаружили в Шершневском пруду Барятинского районе. Затем появились сведения из Обнинска и Жуковского района.

А я его увидела случайно, проезжая по плотине, на пруду в селе Спас-Деменского района.

Позже сведения поступили из Людиновского района, там Нижнее озеро заросло им.

Он начал увеличивать свою численность.

Специалисты считают, что благодаря климату, повышению температуры, вода становится теплее, и растение распространяется.

Сейчас это вид, нуждается в дополнительных исследованиях. Если его число будет увеличиваться, придётся его из Красной книги исключить.

Маленькие листочки - это рогульник плавающий.

Нежные первоцветы

-Растение, которое все знают и любят - сон трава или прострел раскрытый. Вид, сокращающийся в численности.

Потому что весной многие приходят гулять в лес, видят эти красивые колокольчики и тут же пытаются их сорвать.

Я сама видела в этом году в окрестностях Сероводородных озер, как люди собирали эти цветы. Разъяснения, что этого делать нельзя, действия никакого не возымели.

Причем, буквально на глазах сорванный цветочек тут же завял. Они положили его на пенёк и пошли дальше. Сорванный цветок не даст семян, а значит, в следующем году на этом месте уже ничего не вырастет.

Еще один декоративный первоцвет - печеночница благородная, получивший свое название за листья, по форме напоминающие печень.

Она распространена в северной части Калужской области. В массе местами встречается в Юхновском районе.

Весной сначала появляются нежные сине-голубые цветочки, и только потом - листочки.

На болотах

- Когда мы выходим на болото, даже коллеги просят: «Покажи росянку».

Показываю росянку круглолистную, и тогда говорят: «Ты отвернись, мы выкопаем, посадим к себе». Зачем? Она у вас пропадет.

Вы даже ее не вынесете с болота, она тут же завянет, засохнет. Есть виды росянок, сокращающий численность, это обратнояйцевидная и английская.

А вот круглолистная встречается почти на каждом болоте.

Растет у нас и морошка. Всего одно место обитания – это Агафьинское болото в Износковском районе, совсем небольшая популяция, не увеличивает и не уменьшает свою численность, стабильна.

Но входит в категорию чрезвычайно редких растений.

Считается, что это самая южная точка произрастания северной ягоды в нашей стране.

Есть ягода, похожая на чернику, - водяника чёрная или вороника, или шикша.

Мягкая, съедобная, но безвкусная, водянистая. Поэтому и название – водяника. Прекрасно утоляет жажду.

А если ягоды, как клюва, перезимуют под снегом то, становятся сладенькими.

Сохранилась всего на нескольких болотах в Спас-Деменском районе.

Но на Большом Нарышкинском болоте образует достаточно крупные заросли, и можно попробовать ягоды.

Водяника.

Находка века

- Растение, которое увеличивает свою численность - бересклет европейский.

В Калуге его часто сажали в старых усадебных парках. А вот по югу нашей области он начал самостоятельно распространяться по долинам небольших лесных рек.

В прошлом году в Национальном парке Угра, в окрестностях озера Любви был в огромном количестве.

Я попала туда по осени, когда листвы на деревьях практически не было, и эти кустарники стояли густо усыпаны красными плодами. Очень красиво.

Увеличивает свою численность и шалфейный мутовчатый. По долинам рек Оки, Серёны, Угры в последнее время встречается в массе, хотя когда-то был редким.

А вот шалфей клейкий известен всего из одного места обитания в Думиничском районе.

Его нашли при обследовании дубравы. И, как сказал наш ботаник Александр Шмытов, это находка века, потому что такое бывает очень-очень редко.

И на дачах, и в дикой природе

- Наверняка многие любят ирисы. Я их обожаю. У меня на даче порядка десяти разных сортов самых разных расцветок.

В Красной книге они тоже есть. Раньше там было два вида, сейчас – один: касатик (ирис) сибирский. В природе пока себя чувствует прекрасно.

Встречается по долинам небольших рек, даже в черте Калуги. А в массе встречается в Ульяновском районе по долине реки Рессеты.

На сегодняшний день ничего ему не угрожает. Но все равно нуждается в охране, потому что есть риск потерять это растение.

Есть у нас вид - путешественник, я его так называю, - фиалка душистая.

Почему путешественник? Потому что в первом издании Красной книги Калужской области он был, во второе издание не попал, но вернулся в третье.

А почему? Этот вид очень часто выращивают на клумбах. Его много, но в природе он практически не встречается.

Когда мы писали первое издание, думали, что единственная природная популяция находится в окрестностях деревни Андреевское города Калуги.

Но оказалось, что она тоже искусственная. Фиалка убежала из ближайших огородов. Но в 2016 году наш специалист Наталья Решетникова нашла ее на территории Ульяновского района, в заповеднике.

Туда убежать ей просто неоткуда. Соответственно, вид вернулся в третье издание Красной книги. Он действительно редкий.

Фиалка душистая.

Некоторые дачники высаживают на своих огородах декоративное растение - заячья капуста или молодило побегоносное. Когда-то было редким, сейчас встречается достаточно часто.

Ближайшее место в природе - это группа восходящих родников на реке Веприка, их ещё называют Блуждающие родники, недалеко от села Льва Толстого, деревни Новоскаковская.

В массе на пригорках растет, прекрасно себя чувствует. Люди ходят, внимания на неё не обращают. В Хвастовичском районе, где большое количество сосновых лесов, тоже часто встречается, а также в лесу рядом с деревней Камельгино Дзержинского района.

И это растение цветет: выбрасывает цветонос с нежно-желтыми или белыми цветочками и тут же погибает. Потому что цветет только один раз в жизни.

Но большое количество деток, которые оставляет после себя, продолжают ее жизнь. Кстати, в переводе молодило означает «вечно живое».

Растут на дачах и колокольчики, все их любят. В нашей Красной книге остался колокольчик сибирский.

Это растение предпочитает пойменные луга. Растёт на территории национального парка «Угра» и нуждается в охране.

Впервые внесён в Красную Книгу - равноплодник василистниковый. Его случайно нашли сотрудники национального парка «Угра» в 2019 году. Нигде в России этого растения нет.

Его высаживают на клумбы. Но в дикой природе такая находка сделана впервые.

Растёт, кстати, в достаточно большом количестве.