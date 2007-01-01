Бутерброды с лепестками бегонии и чай из монарды: в Калуге отметили день дачника

Необычное мероприятие прошло в визит-центре нацпарка «Угра».

Фото автора.

23 июля, в разгар лета, неофициальный, но любимый многими праздник — День дачника — собрал в визит-центре национального парка «Угра» калужских садоводов и ценителей природы.

Участники клуба «Добрые плоды», действующего при библиотеке имени Белинского, привезли сюда яркие букеты со своих участков: лилии, флоксы, розы, гортензии, монарду и другие цветы, превратив зал в сад.

Стены украсили работы художницы-любителя Марины Савицкой, а гостей ждали не только эстетические, но и гастрономические сюрпризы — цветочные угощения.

Калужские садоводы поделились с калужанами цветами и летними яблоками.

Цветы были повсюду: в витринах, на полу, на стенах.

40 лет клубу

Атмосфера праздника была душевной. Взгляды гостей останавливались на роскошных букетах, за которыми - немалый труд садоводов.

Заведующая отделом медицины и экологии библиотеки имени Белинского Елена Кузнецова рассказала, что клуб садоводов-любителей существует уже почти 40 лет и объединяет 200 активных участников.

- Наши садоводы - люди творческие, они не просто выращивают растения, а экспериментируют с сортами, уделяют внимание ландшафтному дизайну.

Основал клуб заслуженный агроном России Олег Николаевич Митковский.

Это человек-легенда. Он верил, что любительское садоводство способно внести вклад в развитие аграрной отрасли страны и мечтал превратить Калугу в город-сад. Отчасти ему это удалось, — поделилась Елена КУЗНЕЦОВА.

- Дом Митковского на Берендяковской улице, где до сих пор растет яблоня с двадцатью привитыми сортами, теперь принадлежит актеру Калужского драмтеатра Михаилу Кузнецову.

Олег Митковский был сторонником экологического земледелия, без химикатов и нитратов.

Эту традицию клуб сохраняет и сегодня под руководством Елены Дроздовской, выращивающей урожай исключительно натуральными методами.

Встречи «Добрых плодов» проходят дважды в месяц, собирая профессионалов, селекционеров, и это всегда интересно.

наши садоводы выращивают необычные растения.

Шикарные гортензии Елены Дроздовской.

Есть в зале даже розы.

Флоксы очень любят калужские дачники.

Редкие растения

Красота природы Калужской области не ограничивается дачными участками. В наших лесах и на полях можно встретить редкие и даже исчезающие виды растений.

О них рассказала Ольга Новикова, главный специалист регионального Министерства природы.

В прошлом году вышла обновленная «Красная книга Калужской области», в ней - 38 видов грибов, 2 вида водорослей, 20 видов лишайников, 36 видов мхов и 221 вид растений.

Среди них — уникальные ирисы, фиалки, ветреницы, лютики, прострелы, шалфей, печеночницы и даже орхидеи.

- Многие удивляются, узнав, что в нашем регионе встречаются орхидеи — более 30 видов! Половина из них занесена в Красную книгу. Самый известный — венерин башмачок, сохранившийся всего в двух места», — говорит Ольга НОВИКОВА.

И важно беречь хрупкую красоту природы — будь то выращенный своими руками сад или дикорастущие краснокнижные растения. Подробнее о цветах из «Красной книги Калужской области» мы расскажем вам в ближайшие дни в наших следующих статьях.

Ольга Новикова попросила быть более бережными с растениями.

Цветочные зарисовки

Художница Марина САВИЦКАЯ признается: главные герои ее картин — цветы, особенно те, что выращены на собственной даче.

— Дача у нас появилась 12 лет назад, и с каждым сезоном я сажаю все больше — огурцы, помидоры, картошку... и, конечно, цветы, — улыбается Марина. — Мы даже спорим с мужем: у него в приоритете овощи, у меня – цветы. Ххочется запечатлеть их, чтобы сохранить их красоту.

В зале 60 цветочных работ Марины Савицкой.

Рисование для Марины — не просто хобби, а часть жизни. В детстве она закончила художественную школу. А к кистям и краскам всерьез вернулась пять лет назад - повлиял на это ковид.

- Время замедлилось, появилась возможность остановиться, оглядеться... И я стала больше рисовать. Творчество помогало отвлечься, замечать красоту в простых вещах.

Сейчас пишу не только картины, но и занимаюсь керамикой, расписываю вазы.

А ещё веду проект по арт-терапии, где мы вместе с участниками творим, оставляя за дверью все проблемы и тревоги.

Подруга Марины поэт Маргарита ТАРАСОВА читала гостям праздника цветочные стихи.

Маргарита Тарасова читала стихи.

- У меня дача в Подзавалье. Проходишь мимо Лаврентьевского монастыря, по улице спускаешься в пойму реки Яченки, там были заливные луга. От эмоционального контакта с природой рождаются поэтические зарисовки, миниатюры, - пояснила Маргарита.

-Например, от прежних хозяев нам достались старые розы — им уже больше сорока лет!

Мы их не укрываем, иногда даже скашиваем под корень, а они вырастали снова и снова. Однажды я попробовала засушить их листья — получился удивительный чай с тонким ароматом.

Именно эти розы стали героями стихотворения «Мой розарий маленький и дикий». А как-то раз я соединила в букете ирисы с жасмином — и родилась еще одна поэтическая зарисовка.

Стихи Маргариты с рисунками Марины Савицкой.

Съедобные цветы

Завершился праздник цветочным чаепитием. Садовод Елена Дроздовская приготовила для гостей необычные угощения — цветы бегонии, бутерброды с ее лепестками и чай из монарды, в котором чувствуются нотки мяты и лимонника.

Из монарды получается чай, придающий силы.

Заваривать можно как свежие листья, так и сушеные. Говорят, такой чай любил Сталин и даже приучил к нему весь генералитет.

А цветы бегонии, оказывается, не только красивы, но и съедобны: их легкая кислинка напоминает щавель.

Только представьте: летний вечер, на столе — бегонии... и канапе с лепестками этих цветов. И эстетично, и вкусно!

Эти цветы можно было съесть.

Калужанка Эльвира Тюрина впервые попробовала бутерброды с бегонией.

Так, в теплой атмосфере, среди цветов, прошел этот день — праздник тех, кто умеет видеть красоту и находить вдохновение на дачном участке. А выставку цветов и картирн можно будет увидеть втечение месяца. 0+