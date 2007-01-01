Деньги передают тайком: как крестьяне делили имущество после смерти старших родственников

Были даже завещания.

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

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Сегодня расскажем о том, каким было отношения к наследству.

В Мещовском уезде сотрудники этнографического бюро князя Тенишева записали:

«В большинстве случаев после смерти отца сыновья делят все поровну. Но может случиться, что, умирая, отец высказал свою волю, чтобы старая изба осталась одному сыну, новая – другому, а другие постройки - третьему.

Так же точно поступают и при разделе одежды и прочих вещей.

Деньги же всегда передаются тайком кому-либо из любимцев.

Если они отдаются явно, то с условием заказать сорокоуст, поминать всегда, то есть в 40-й день, в годовщину и в третий год.

И поминать так, чтобы все соседи были довольны помином. Даются деньги и для уплаты долгов.

Совершеннолетние дети делят отцовское и дедово имущество без согласия матери. Причем, в большинстве случаев матери выделается такая же часть.

Если же она идет жить с одним из сыновей, то на его долю выделают лишнюю часть.

Незамужних сестёр, так называемых «вековуш», содержат братья. В случае дележа, на них прибавляют пай тому, кто согласится их содержать».

Из своего имущества

«При наследстве громадную роль играют так называемые отказы: «Батюшка мне отказал лошадь, корову, полушубок». Это уже не идёт в общую долю дележа.

И примеров нарушения таких отказов не слышно. «Упокойник своё возьмёт из гроба», - суеверно говорят крестьяне.

Отказы завещают все умирающие члены семьи из своего имущества в виде обуви, платья и т.д.

Имущество матери переходит дочерям.

По отказу матери право на долю имущества имеют не только члены семьи, но и посторонние люди. Им отказывают что-либо из одежды или мелких вещей».

Что получает вдова

«Жена мужу не наследница», - говорят крестьяне, но это не оправдывается житейской практикой. Во многих случаях жена пользуется всем имуществом мужа. Это бывает, если они были отделены от семьи.

Жена отделенного умершего до совершеннолетия детей делается полной хозяйкой и никому не дает отчета.

Но она не может продать недвижимого имущества – земли, дома, двора, амбара, сарая.

Иногда вдова остается хозяйкой и до самой своей смерти… Это зависит от детей: если они подчиняются матери – она хозяйка.

В деревне Ямне от крестьянина Филиппа два года назад отошел сын с женой. Через год сын умер, все его движимое имущество досталось жене, земля же поступила опять отцу.

Если умерший ещё не был отделён, вдова с девочками получает половину пая, причитающегося её мужу.

Вдова с мальчиком получает полный пай от свёкра.

При вторичном браке родственники первого мужа у неё могут отобрать землю. И эта земля отдается сыну умершего, когда тот станет совершеннолетним».

В богатых семьях

«Завещания здесь бывают словесные, в богатых семьях. Старики мне не называли ни одного случая письменного завещания.

Словесное завещание имеет только распорядительное значение.

Например, умирает старик-отец, созывает стариков-соседей, а иногда приглашает и батюшку и говорит: «Вместе нынче не живут, народ недружный, да и бабы мешают.

Так вот, чтобы вы, дети, после смерти не ворошили моих костей в гробу, я тебе, Иван, отдаю новую избу и амбар. А тебе, Петр, старую избу и сарай.

Денег у меня немного, пусть возьмет их Иван, он меня будет поминать.

Новый праздничный полушубок пусть возьмет Пётр, у него нет нового полушубка. А кафтан и сапоги останутся Ивану».

Также распределяет старик лошадей, коров, свиней. Землю делят по частям сами.

Были случаи, что деньги немалые (рублей 300-400) отдавали одному сыну, потому что он бережлив, но в таких случаях делают это секретно…

Никогда почти волю покойников не преступают и не оспаривают. …

Словесные завещания имеют силу не только в быту, но и на волостных судах, где они остаются в силе».