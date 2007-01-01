Калуга превращается в большой скотный двор

В субботу 12 июля калужанка в очередной раз пожаловалась на беспризорный выпас скота в микрорайоне Кубяка.

О проблемах жителей северных районов Калуги, связанных с выпасом лошадей и коров мы начали писать еще в 2010 году, в 2025-м ситуация стала еще хуже.

В последнее время к табунам лошадей присоединились коровы, а летом 2025 года городские власти разрешили обустроить в центре города двухэтажный курятник.

За 18 лет противостояния калужан и скота борьба шла с переменным успехом, но в итоге всегда побеждали хозяева животных, а теперь и кур.

Очередная волна возмущения жителей Калуги по поводу пасущегося у них под окнами скота и петушиных криков по утрам поднялась нынешним летом.

Мы проанализировали всю скотскую эпопею и пришли к выводу, что реально можно было загнать коров с лошадьми за заборы хозяев лишь в 2013 году.

Впрочем, обо всем по порядку.

Лошадкааа!

Когда в 2007 году городской ребенок у себя во дворе на улице Кибальчича впервые увидел мирно пасущуюся лошадь, восторга, скорее всего, было хоть отбавляй. Наверняка и родители с улыбкой наблюдали за грациозным, красивым животным.

Они и предположить тогда не могли, что жующая травку на детской площадке лошадка – это первая капля 18-летней борьбы жителей северных районов с городскими властями за место под детским грибочком и возможностью спокойно покататься на качелях.

Первые пару лет калужане терпели, потом начали интересоваться у местного участкового, мол, а это, вообще что? Это законно? У нас тут пастбище или детская площадка?

Тогда в полиции проигнорировали обращения граждан, решив, что в гуляющих лошадках по газонам нет никакого состава правонарушения.

Время шло. Оценив вкус зеленой травки во дворах многоэтажек, та, первая лошадка привела с собой друзей и подруг. И вот уже небольшой табун уверенно топтал территорию у жилых домов.

- Лошадкааа! – уже кричали дети и взрослые уже без умиления, но с тревогой.

Первый звоночек для активных действий прозвучал, когда табун чуть не затоптал ребенка.

- Я видела, как побежали лошади, ребята испугались и кинулись врассыпную. Ксюша повисла на детском колесе и сорвалась. Как она не попала под копыта лошади для меня остается загадкой, - рассказала нам в 2010 году Светлана, жительница местного дома.

Сдать на мясокомбинат

К 2013 году лошади из близлежащей деревни Тимашово расширили ареол своего беспризорного выпаса. Их стали замечать на многих улицах микрорайонов Кубяка и Байконура.

- Просыпаюсь сегодня, выглядываю в окошко, а там лошадь в песочнице спит и только копыта видны, - писала в редакцию в 2013 году калужанка.

Похрапывающие в мягком песочке детских площадок парнокопытные, наконец, переполнили чашу терпения местных жителей, и они забили во все колокола.

Пик внимания к этой проблеме пришёлся как раз на 2013 год. Тогда этот вопрос обсуждался и на городском, и на областном уровне. Городские власти даже пошли на сложный и экстраординарный шаг – они арестовали лошадь.

- Владельцам животных выдано 18 предписаний, против них возбуждено 11 административных дел. На виновных наложены штрафы на сумму 55 тысяч рублей, - отчиталась тогда горуправа перед жителями.

Однако, лошадки продолжали гулять и пугать детей, вытаптывать газоны и оставлять после себя пахнущие лепешки.

Летом 2013 года на одном из совещаний в горуправе произошел примечательный разговор чиновников. Он стоит того, чтобы вспомнить его.

- Совместно с правоохранительными органами надо трепать этих цыган, - заявил тогдашний первый заместитель городского головы Павел СУСЛОВ. - Усыпить их наша служба, которая работает с домашними животными не может. Здесь нужно применять меры к владельцам лошадей, по-другому никак.

- Как будем бороться, Василий Павлович? - спросил работавший в тот год городским головой Калуги Николай Полежаев у находящийся в это время в должности начальника УВД Калуги Василия ХУДЫКА.

- Нужно проработать вопрос совместно с мясокомбинатом, сдать - и все, - изрёк главный полицейский Калуги.

- Я так понял, что мы не решим эту задачу, - со вздохом подытожил Полежаев.

Про лошадиную проблему Калуги узнал и губернатор. Анатолий Артамонов был широко известен весьма нестандартными решениями сложных вопросов. На заседании правительства он рубанул с плеча.

- Дайте объявление в СМИ: «Уберите своих животных», - заявил Анатолий Дмитриевич. - Если не убирают - признайте бесхозными. В сельском хозяйстве нам лошади нужны. Фермерам отдайте, пусть приедут и заберут.

Услышав такое, жители Кубяка и Байконура вздохнули было с облегчением, да нее тут-то было.

Годом ранее городские чиновники бегали по районам и ловили уже лошадей. Тогда, в 2012 году пойманных лошадок отвели в загон на госконюшне. Трое суток цыгане из Тимашово обивали пороги кабинетов, плакали, мол, верните, мы без лошадок не можем, никогда больше не выпустим.

Что уж там реально произошло в закрытых кабинетах, никому не известно, но лошадей тогда отпустили, их хозяева оплатили полагающийся штраф и все пошло по-прежнему. Скотный двор деревни Тимашово в микрорайонах продолжил свое существование. Задорное ржание и цокот копыт стали привычным дополнением городской жизни Кубяка и Байконура.

Где конюшня, там и коровник

Осознав, что за выпас скота жителям Тимашово ничего не будет, хозяева животных распахнули и свои коровники. Тем более, что в том же 2013 году областная прокуратура отменила ответственность за нарушения правил содержание домашних животных.

Теперь вместе с лошадками в песочницах посапывали и коровки. Деревня постепенно наступала на город. Почувствовать себя на природе можно было, не выходя из квартиры. По утрам к ржанию прибавилось мычание.

Все годы, вплоть до нынешнего, 2025-го жители заваливали городскую администрацию жалобами. В ответ слышали стандартный ответ.

- Сотрудники управления по работе с населением на территориях регулярно проводят разъяснительные беседы с хозяевами лошадей и коров, - сообщали в горуправе жителям.

В соцсетях предлагали самые экзотические способы избавиться от скотского соседства.

- Можно по утрам выходить с ведерком и доить – всегда свежее молочко будет в семье, - иронизировали некоторые.

- Шашлыки гуляют, чего вы ждете? – советовали другие.

От этой иронии жителям северных микрорайонов легче не становилось. А стада животных стали разбредаться дальше.

В начале июля 2025 года утром лошади вышли на дорогу на Московской улице рядом с ТЦ «Торговый квартал».

Вслед за ними стадо коров начало спокойно пересекать проезжую часть.

Интересно, что произойдет, если коровы с лошадьми перекроют какую-нибудь улицу по ходу движения чиновников из областной администрации, где-нибудь в районе Старого торга?

Кукареку!

В середине июля этого года в редакцию пришел крик о помощи от жителей района Спички. Там один хозяйственник построил двухэтажный курятник. Практически в центре Калуги, на улице Белинского, 24 теперь по утрам людей будят петухи.

Выяснилось, что горуправа разрешила собственникам земли изменить ее назначение с ИЖС на ЛПХ. Личное подсобное хозяйство, Карл! В центре Калуги. А говорили, что петухи и гуси только в городе Тарусе.

Что ж, надо быть логичным. Если горуправа меняет спокойно ИЖС на ЛПС, то и город Калугу надо заменить на деревню Калуга. Все скверы и парки огородить и сделать загонами, понастроить курятников и свинарников. И сидеть на завалинке, довольно щурясь на солнышко и с удовольствием слушая петухов.