Подробности скандала вокруг вырытого котлована в Калуге на улице Воскресенская

Краеведы Калуги забили тревогу, обнаружив на охранной территории улицы Воскресенская вырытый котлован под новое здание.

В воскресенье, 20 июля, мы опубликовали статью об этом, а уже на следующий день, в понедельник, 21 июля, скандал стал предметом разбора на планерке городского головы.

Выяснилось, что никакого высотного здания по адресу Воскресенская, 8 строить никто не собирался, но как говорится, осадочек остался.

Во что выльется спешка подрядчика и что планируется построить на месте снесенного дома священника расскажем подробно.

Скандал на пустом месте

Поначалу, как только появились первые публикации в социальных сетях с фотографиями огромного котлована в охранной зоне улицы Воскресенская, казалось, что это действительно беспредел.

Краеведы предоставили в подтверждение фото ответа руководителя управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги Юлии Ковтун, в котором заявляется, что управление не давало разрешение на это строительство.

Сразу возникло предположение о незаконном возведении элитного дома, даже этажность его прогнозировалась с прикидкой на размер котлована – шесть этажей.

Жесткость реакции краеведов понятна, в Калуге уже были прецеденты, когда в исторической части города вдруг взлетали ввысь непонятные «свечки». Например, на улице Воронина. А уж улица Воскресенская тем более является особым историческим местом Калуги. Любые строительные работы здесь моментально привлекают внимание.

После нашей публикации, вопрос о котловане был подробно разобран на прошедшей в понедельник общегородской планерке городского головы Калуги.

Заместитель городского головы Денис Цуканов подтвердил, что новому собственнику не было выдано разрешение на строительство.

- Более того, застройка на этом земельном участке, возможна только в рамках регенерации историко-культурной среды, - уточнил Денис Цуканов. – Проект должен получить положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.

Помимо этого, проект должен быть вынесен на общественное обсуждение, утвержден управлением по охране объектов культурного наследия Калужской области.

Городской голова Калуги предоставил нам предварительный эскиз проекта нового здания. Как видно, ни о каком шестиэтажном здании речи не идет. По адресу Воскресенская, 8 планируется построить двухэтажное, скорее всего, офисное здание.

Так выглядело историческое здание.

Сравнив эскиз с фото старого двухэтажного дома, можно сказать, что облик новодела достаточно точно соблюден.

Предлагаемый проект нового здания.

Правда, у краеведов сразу появились новые вопросы.

- Сейчас на этой полянке перед красивым заборчиком расположены деревянные веранды детского садика, что ли их снесут? – задался вопросом калужский краевед Юрий Юрьев.

Однако, это уже детали. Главное: общий облик улицы, похоже нарушен не будет.

Торопыга на свою голову

Аукцион по продаже муниципальной собственности по адресу Воскресенская, 8 состоялся в марте прошлого года.

Согласно официальному сообщению на сайте горуправы Калуги, торги выиграло ООО «Монтажспецстрой» с ценой предложения 9 443 365 (Девять миллионов четыреста сорок три тысячи триста шестьдесят пять) рублей 70 копеек.

Все было по закону. В декабре управление архитектуры действительно не давало никакого разрешения на строительство, потому что не были проведены все необходимые процедуры, связанные с охранным статусом территории.

- А что касается вырытого котлована, выхода на строительную площадку, то это состав административного правонарушения, - прокомментировал ситуацию городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. - Я уверен, что соответствующие подразделения государственного строительного надзора уже информацию считали и застройщик будет привлечен к административной ответственности.

Как нам пояснили специалисты, занимающиеся работой с застройщиками в Калуге, ситуация на Воскресенской, увы не единственная. Частенько, подрядчик идет на нарушения, исходя из своей сиюминутной выгоды.

- Подвернулся экскаватор в аренду за полцены, и вперед, - добавил наш собеседник.

В нашем случае, подрядчик сам себя наказал. Помимо неминуемого штрафа, ему сейчас придется тратить деньги на откачку воды из котлована, пока он не превратился в бассейн под открытым небом. Затем неизбежны дополнительные строительно-монтажные работы по укреплению котлована.

Такая вот странная экономия у строителей.