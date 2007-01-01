«Ты злишься? Это нормально»: психолог рассказал, как вырастить ребенка эмоционально устойчивым

Зачем это нужно и как пригодится в будущем.

В условиях постоянных изменений все более важной становится эмоциональная устойчивость. Это способность преодолевать трудности, адаптироваться к новым обстоятельствам и восстанавливаться после неудач, сохраняя душевное равновесие.

Эмоциональную устойчивость можно и нужно развивать — как у себя, так и у ребенка.

Как это сделать, рассказала психолог Калужского областного центра медицинской профилактики Наталья АРХИПОВА.

Таплая и холодная мама

- Очень долго считали, что для развития человека ключевое значение имеет только удовлетворение физических потребностей.

Однако эксперимент американского психолога Гарри Харлоу в 1960 году с детенышами макак-резус показал, что эмоциональная близость и общение не менее важны.

Ученый поместил обезьянок в клетку с двумя «суррогатными мамами».

Одна была сделана из холодной проволоки, но с бутылочкой молока. Другая — из мягкой ткани, но без еды.

Несмотря на голод, детеныши почти все время проводили с «теплой» матерью, подходя к «холодной» только для кормления.

В стрессовой ситуации (например, при появлении пугающего объекта - заводного мишки, бьющего в барабан) их реакция зависела от того, какая «мама» была рядом: если проволочная - замирали от страха, а рядом с мягкой — искали у нее защиту и даже пытались дать отпор угрозе.

Теплая материнская фигура дает ресурс справляться со стрессом и страхом и даже противостоять ему.

«Теплую маму» поставили в углу большой клетки, детеныш был рядом с ней.

Дверь открыли, детеныш заметил и сделал шаг в сторону открытой двери и вернулся к «маме», а потом делал от нее уже два шага, потом — три, четыре, но каждый раз прибегал назад. Т

огда решили, что «мама» мешает малышу познавать мир за пределами клетки и убрали её. Поведение маленькой обезьянки изменилось, она села на место «мамы» и больше никуда не выходила.

Интерес к внешнему миру появляется при материнской поддержке.

Когда мама рядом, малыш не уйдёт сразу: он будет отдаляться и возвращаться, снова отдаляться и снова возвращаться, чтобы проверить поддерживает ли его «мама».

Соответственно, ребенок может познавать окружающий мир при поддержке родителей.

Когда все эксперименты закончились, обезьянок выпустили к сородичам. Из-за отсутствия материнской заботы в детстве они избегали общения, редко проявляли агрессию, не стремились заводить потомство.

А когда у них появились детеныши, некоторые отказались от них. Была нарушена социализация. Для нормального эмоционального развития необходимо взаимодействие с себе подобными.

Не нужно обмазывать джемом

Наталья Архипова

психолог Человек рождается самым несамостоятельным, появившись на свет он продолжает интенсивно формироваться. Например, головной мозг ребенка после рождения увеличивается более, чем в три раза. Соответственно развитие сильно зависит от мамы и других людей, находящихся рядом.

- Нейролингвист Татьяна Черниговская говорит: «Ребенка надо любить, но это не значит, что его нужно обмазать клубничным джемом или разрешить валяться в постели 12 часов в сутки и раскидывать чашки по дому.

Любить - не значит всё разрешать. Любить - это узнать его, понять кто он такой. Из того, что мы родили ребёнка - не следует, что он вообще наш.

Он - инопланетный житель, который к нам попал. И нам надо знать: какой он, слабый или сильный, быстрый или медленный, что для него хорошо.

Это не значит, что вы не попробуете подправить, но знать вы должны, какой он».

Внимание к чувствам

- Чтобы помочь ребенку стать эмоционально устойчивым, важно уделять внимание его чувствам и учитывать основные эмоциональные потребности в любви, уважении, принятии, безопасности, чувстве собственной значимости и связи с другими людьми.

Создайте атмосферу, где ребенок чувствует себя свободно (спокойно и уверенно). Чаще проводите время вместе — играйте, занимайтесь общими делами.

Не только говорите сами, но и внимательно слушайте, рассуждайте вместе и давайте ему возможность принимать решения. Например, спрашивайте, в чем он хочет пойти в сад.

Разрешайте ребенку выражать свое мнение, даже если он говорит «нет» или задает неудобные вопросы. Отвечайте честно и объясняйте причины запретов.

Позволяйте ему получать собственный опыт в рамках выделенных ему границ. По мере взросления границы расширяйте.

Ребенок чувствует себя увереннее, когда взрослые ведут себя последовательно и предсказуемо. Хороший способ укрепить эмоциональную связь в семье — создать традиции.

Например, перед сном можно зажигать свечу и по очереди делиться хорошими моментами, происшедшими за день.

Развивайте у ребёнка эмоциональный интеллект — это поможет ему использовать чувства как помощников, а не врагов.

Например, если он расстроился из-за запрета, можно сказать: «Ты злишься, потому что тебе нельзя? Я понимаю. Но здесь такие правила». Так он научится осознавать свои эмоции.

Учите его замечать чувства других людей: «Видишь, как мальчик обрадовался, когда ты с ним поделился?»

Чем лучше ребёнок понимает свои и чужие эмоции, тем проще ему управлять своим настроением и находить общий язык с окружающими.

Такой навык пригодится в жизни: он сможет успокоить, поддержать или даже защитить себя и других.

А ещё — при необходимости защитить себя и найти верное решение, учитывая интересы всех.

Ценный опыт

Замечайте, что интересует вашего ребенка, в чем он проявляет способности, и поддерживайте его в этом.

Не создавайте ребенку идеальные условия, не стремитесь ограждать от всех сложностей: преодоление - ценный опыт.

Вы можете подсказать, как поступить, но окончательное решение лучше оставить за ним. Кроме того, успех в любимом деле помогает ребёнку чувствовать себя более уверенно.

Когда у ребенка что-то получается — радуйтесь вместе с ним. Если же что-то не вышло, помогите разобраться: почему так произошло, как можно исправить ситуацию и какой урок из этого извлечь.

Учите его решать конфликты спокойно, используя коммуникацию и эмпатию.

Если ребенок чего-то боится, предложите ему выразить страх словами (ты испугался тогда, когда…) или нарисовать его.

Делитесь своими детскими воспоминаниями — рассказывайте, что радовало вас, какие были трудности и как вы с ними справлялись.

Особенно внимательно следите за эмоциональным состоянием подростков. Они особенно нуждаются в поддержке — не допускайте, чтобы ребенок чувствовал себя одиноким.

Будьте примером

- Давайте позитивную обратную связь. Поддержите ребенка добрыми словами.

Для малыша мамин голос — самый важный с самого начала жизни. Он дарит ему чувство безопасности и помогает развитию коммуникативных навыков.

Это остается важным даже когда ребенок подрастает — после 13 лет дети начинают больше прислушиваться к другим людям.

Хвалите не только за результат, но и за приложенные усилия.

Например, можно сказать: «Я видела, как ты старался. Я тобой горжусь!» Это формирует позитивную самооценку и мотивацию.

Ребенок почувствует вашу поддержку, поверит в себя и будет стремиться к новым успехам.

Показывайте достойный пример для подражания.

Ребёнку нужна не идеальная мама, а искренняя. Настоящий человек не может всегда быть веселым и энергичным, и это нормально.

Если вам грустно или вы устали, честно скажите об этом: «Я расстроена, у меня плохое настроение, хочу побыть одна. Пожалуйста, поиграй в соседней комнате, а потом я к тебе подойду».

Объясните малышу на понятном ему языке, что случилось и почему мама сегодня не хочет улыбаться. Он будет видеть, как мама справляется с трудностями.

Дети перенимают ведь не только наши поступки, но и умение проживать эмоции, а это делает вашу связь крепче.

Любовь и поддержка

- Постоянные ссоры, конфликты, запреты, несправедливые наказания, обидные слова, приклеивание «ярлыков», недостаток тепла и внимания — всё это ранит детскую психику, ухудшает эмоциональную устойчивость малыша.

Ребёнок, выросший в атмосфере любви и поддержки, спокойнее реагирует на неудачи.

Например, если его поделка сломается, он не станет рыдать, а просто скажет: «Ничего, так бывает».

Воспитать такого ребенка возможно лишь любя, помогая, поддерживая: «Верю в тебя, в твои способности, ты справишься».

Эти простые, но тёплые слова становятся основой здорового взросления.