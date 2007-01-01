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«Ты злишься? Это нормально»: психолог рассказал, как вырастить ребенка эмоционально устойчивым

Зачем это нужно и как пригодится в будущем.
Татьяна Светлова
19.07, 15:00
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В условиях постоянных изменений все более важной становится эмоциональная устойчивость. Это способность преодолевать трудности, адаптироваться к новым обстоятельствам и восстанавливаться после неудач, сохраняя душевное равновесие.

Эмоциональную устойчивость можно и нужно развивать — как у себя, так и у ребенка.

Как это сделать, рассказала психолог Калужского областного центра медицинской профилактики Наталья АРХИПОВА.

Таплая и холодная мама

- Очень долго считали, что для развития человека ключевое значение имеет только удовлетворение физических потребностей.

Однако эксперимент американского психолога Гарри Харлоу в 1960 году с детенышами макак-резус показал, что эмоциональная близость и общение не менее важны.

Ученый поместил обезьянок в клетку с двумя «суррогатными мамами».

Одна была сделана из холодной проволоки, но с бутылочкой молока. Другая — из мягкой ткани, но без еды.

Несмотря на голод, детеныши почти все время проводили с «теплой» матерью, подходя к «холодной» только для кормления.

В стрессовой ситуации (например, при появлении пугающего объекта - заводного мишки, бьющего в барабан) их реакция зависела от того, какая «мама» была рядом: если проволочная - замирали от страха, а рядом с мягкой — искали у нее защиту и даже пытались дать отпор угрозе.

Теплая материнская фигура дает ресурс справляться со стрессом и страхом и даже противостоять ему.

«Теплую маму» поставили в углу большой клетки, детеныш был рядом с ней.

Дверь открыли, детеныш заметил и сделал шаг в сторону открытой двери и вернулся к «маме», а потом делал от нее уже два шага, потом — три, четыре, но каждый раз прибегал назад. Т

огда решили, что «мама» мешает малышу познавать мир за пределами клетки и убрали её. Поведение маленькой обезьянки изменилось, она села на место «мамы» и больше никуда не выходила.

Интерес к внешнему миру появляется при материнской поддержке.

Когда мама рядом, малыш не уйдёт сразу: он будет отдаляться и возвращаться, снова отдаляться и снова возвращаться, чтобы проверить поддерживает ли его «мама».

Соответственно, ребенок может познавать окружающий мир при поддержке родителей.

Когда все эксперименты закончились, обезьянок выпустили к сородичам. Из-за отсутствия материнской заботы в детстве они избегали общения, редко проявляли агрессию, не стремились заводить потомство.

А когда у них появились детеныши, некоторые отказались от них. Была нарушена социализация. Для нормального эмоционального развития  необходимо взаимодействие с себе подобными.

Не нужно обмазывать джемом

Наталья Архипова Наталья Архипова
психолог

Человек рождается самым несамостоятельным, появившись на свет он продолжает интенсивно формироваться. Например, головной мозг ребенка после рождения увеличивается более, чем в три раза. Соответственно развитие сильно зависит от мамы и других людей, находящихся рядом.

- Нейролингвист Татьяна Черниговская говорит: «Ребенка надо любить, но это не значит, что его нужно обмазать клубничным джемом или разрешить валяться в постели 12 часов в сутки и раскидывать чашки по дому.

Любить - не значит всё разрешать. Любить - это узнать его, понять кто он такой. Из того, что мы родили ребёнка - не следует, что он вообще наш.

Он - инопланетный житель, который к нам попал. И нам надо знать: какой он, слабый или сильный, быстрый или медленный, что для него хорошо.

Это не значит, что вы не попробуете подправить, но знать вы должны, какой он».

Внимание к чувствам

- Чтобы помочь ребенку стать эмоционально устойчивым, важно уделять внимание его чувствам и учитывать основные эмоциональные потребности в любви, уважении, принятии, безопасности, чувстве собственной значимости и связи с другими людьми.

Создайте атмосферу, где ребенок чувствует себя свободно (спокойно и уверенно). Чаще проводите время вместе — играйте, занимайтесь общими делами.  

Не только говорите сами, но и внимательно слушайте, рассуждайте вместе и давайте ему возможность принимать решения. Например, спрашивайте, в чем он хочет пойти в сад.

Разрешайте ребенку выражать свое мнение, даже если он говорит «нет» или задает неудобные вопросы. Отвечайте честно и объясняйте причины запретов.

Позволяйте ему получать собственный опыт в рамках выделенных ему границ. По мере взросления границы расширяйте.

Ребенок чувствует себя увереннее, когда взрослые ведут себя последовательно и предсказуемо. Хороший способ укрепить эмоциональную связь в семье — создать традиции.

Например, перед сном можно зажигать свечу и по очереди делиться хорошими моментами, происшедшими за день.

Развивайте у ребёнка эмоциональный интеллект — это поможет ему использовать чувства как помощников, а не врагов.

Например, если он расстроился из-за запрета, можно сказать: «Ты злишься, потому что тебе нельзя? Я понимаю. Но здесь такие правила». Так он научится осознавать свои эмоции.

Учите его замечать чувства других людей: «Видишь, как мальчик обрадовался, когда ты с ним поделился?»

Чем лучше ребёнок понимает свои и чужие эмоции, тем проще ему управлять своим настроением и находить общий язык с окружающими.

Такой навык пригодится в жизни: он сможет успокоить, поддержать или даже защитить себя и других.

А ещё — при необходимости защитить себя и найти верное решение, учитывая интересы всех.

Ценный опыт

Замечайте, что интересует вашего ребенка, в чем он проявляет способности, и поддерживайте его в этом.

Не создавайте ребенку идеальные условия, не стремитесь ограждать от всех сложностей: преодоление - ценный опыт.

Вы можете подсказать, как поступить, но окончательное решение лучше оставить за ним. Кроме того, успех в любимом деле помогает ребёнку чувствовать себя более уверенно.

Когда у ребенка что-то получается — радуйтесь вместе с ним. Если же что-то не вышло, помогите разобраться: почему так произошло, как можно исправить ситуацию и какой урок из этого извлечь.

Учите его решать конфликты спокойно, используя коммуникацию и эмпатию.

Если ребенок чего-то боится, предложите ему выразить страх словами (ты испугался тогда, когда…) или нарисовать его.

Делитесь своими детскими воспоминаниями — рассказывайте, что радовало вас, какие были трудности и как вы с ними справлялись.

Особенно внимательно следите за эмоциональным состоянием подростков. Они особенно нуждаются в поддержке — не допускайте, чтобы ребенок чувствовал себя одиноким. 

Будьте примером

- Давайте позитивную обратную связь. Поддержите ребенка добрыми словами.

Для малыша мамин голос — самый важный с самого начала жизни. Он дарит ему чувство безопасности и помогает развитию коммуникативных навыков.

Это остается важным даже когда ребенок подрастает — после 13 лет дети начинают больше прислушиваться к другим людям.

Хвалите не только за результат, но и за приложенные усилия.

Например, можно сказать: «Я видела, как ты старался. Я тобой горжусь!» Это формирует позитивную самооценку и мотивацию.

Ребенок почувствует вашу поддержку, поверит в себя и будет стремиться к новым успехам.

Показывайте достойный пример для подражания.

Ребёнку нужна не идеальная мама, а искренняя. Настоящий человек не может всегда быть веселым и энергичным, и это нормально.

Если вам грустно или вы устали, честно скажите об этом: «Я расстроена, у меня плохое настроение, хочу побыть одна. Пожалуйста, поиграй в соседней комнате, а потом я к тебе подойду».

Объясните малышу на понятном ему языке, что случилось и почему мама сегодня не хочет улыбаться. Он будет видеть, как мама справляется с трудностями.

Дети перенимают ведь не только наши поступки, но и умение проживать эмоции, а это делает вашу связь крепче.

Любовь и поддержка

- Постоянные ссоры, конфликты, запреты, несправедливые наказания, обидные слова, приклеивание «ярлыков», недостаток тепла и внимания — всё это ранит детскую психику, ухудшает эмоциональную устойчивость малыша.

Ребёнок, выросший в атмосфере любви и поддержки, спокойнее реагирует на неудачи.

Например, если его поделка сломается, он не станет рыдать, а просто скажет: «Ничего, так бывает».

Воспитать такого ребенка возможно лишь любя, помогая, поддерживая: «Верю в тебя, в твои способности, ты справишься».

Эти простые, но тёплые слова становятся основой здорового взросления.

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