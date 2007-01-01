Игра и лоскутки: в Палатах Коробовых показали работы калужской художницы, подарившей Путину «Берегиню»

Здесь открылась выставка «Предания старины».

Фото автора.

На втором этаже Палат – работы мастера лоскутной пластики Валентины Казакевич.

Её творчество — это превращение обычных вещей в нечто удивительное: панно из лоскутов, аппликации, наполненные теплом войлочные картины и причудливые поделки из старых предметов быта.

Каждая работа Валентины Львовны – это история, сотканная из лоскутков, эмоций и вдохновения, где прошлое встречается с настоящим, а обыденное становится волшебным.

Произведения мастера находятся в музеях народного творчества в Калуге, Москве, а также в частных собраниях в Америке, Швейцарии, Италии, Корее, Германии, Польше. Сотрудничает Валентина Львовна и с калужским драмтеатром театром.

Её произведения органично вписались в его интерьер, а театральную библиотеку теперь украшают необычные часы-панно с театральной маской – словно символ вечного диалога между временем и искусством.

Панно «Теремок».

Творческая династия

Семья Казакевич хорошо известна в Калуге.

Мать Валентины, Вера Васильевна, приехала в наш город из Ленинграда и посвятила себя музейному делу — работала в краеведческом, затем в художественном музеях, а позже — в доме-музее Циолковского.

В нашем городе она встретила художника Льва Казакевича. Их дети — Валентина и Борис — росли в атмосфере творчества.

Валентина, как и отец, стала художницей, а её брат Борис выбрал фотографию и реставрацию, сейчас работает в Калужском музее истории космонавтики.

Панно для Президента

На открытие выставки собрались близкие Валентины Львовны: брат, родственники и друзья.

Среди гостей была Галина Роянова, бывший директор Калужского краеведческого музея, подруга детства художницы.

Галина Роянова (слева) подзравила Валентину Казакевич с открытием выставки.

- Лев Николаевич и Вера Васильевна — люди легендарные. Помню тот маленький деревянный домик на улице Рылеева, бабушку, — вспоминает Галина Ильинична.

- Мы настолько уже сроднились с Валентиной, потому что - детский сад, потом 10 лет школа.

Когда мы учились в школе, Валентина начала делать глиняную игрушку. Обжигали мы их дома в печи.

У нас был очень хороший педагог Герасимов, и все наши подружки поехали поступать в рязанское художественное училище. Поступила и Валентина.

А, когда вернулась в Калугу, оказалось, что у нее свое необыкновенное творчество.

Она начала сотрудничать с Оптиной пустыни, ее первые выставки были в Мосальске, в Полотняном Заводе, в Тарусе.

Особый момент в её карьере — создание подарка для Владимира Путина. К 50-летию президента позвонил губернатор, сказал, что нужен необычный подарок.

Тогда Валентина сделала панно «Берегиня». Мы, правда, и не спросили, где оно теперь висит, но, думаю, бережёт его, как и положено Берегине.

Гости вернисажа снимали работы мастерицы на телефоны.

Вся жизнь - игра

Лоскутное шитьё (пэчворк) пришло в Россию лишь в XIX веке — до этого крестьяне шили из однотонного домотканого полотна, а главной тканью был лён.

Но с появлением мануфактур и ярких ситцевых тканей в приданом каждой невесты появилось пёстрое одеяло.

Казалось бы, что сложного в том, чтобы сшить лоскутки? Но если хоть один фрагмент сместится на миллиметр — вся работа может рассыпаться.

Это кропотливый труд, который требует терпения и вдохновения.

В 70-е пэчворк переживал пик популярности, затем вернулся в моду в 2000-х, а в 2021 в Рязани даже открылся музей лоскутной пластики.

Валентина Казакевич изучает народные традиции, обряды и особенно народный костюм.

И уже 30 лет не просто соединяет кусочки ткани, а создает произведения искусства.

На выставке вы увидите оригинальные костюмы-панно из лоскутков «Предания старины» и «Яблочный спас», сделанных по народным мотивам.

Использует художник и выброшенные вещи, превращая их в арт-объекты. Вот из старых прялок, найденных в старом деревенском доме, сделала птиц.

- Как вам мои чудики? – улыбаясь, спрашивает Валентина Львовна у посетителей. – Мы всегда обращали внимание на старые вещи, они нас манят.

Вот прялка: сколько труда в неё вложено, сколько историй она хранит… А её — на свалку.

Брат как-то вытащил мне кучу старых вещей и спросил: «Куда их девать?» Я ответила: «В печку!»

А потом присмотрелась… и увидела в прялках птиц. Сделала две птицы и детёныша на колесиках, мечтаю ему на нос бабочку посадить.

Птица из старой прялки.

Работы Валентины Львовны - это игра воображения, где забытые предметы становятся героями новых историй.

- Вся жизнь — игра, — говорит художник. — Нам предлагают разные жизненные обстоятельства, и каким образом мы из них выходим – это уже наше решение, наша биография.

Творчество — это тоже игра. И я играю с таким же удовольствием, как играют дети. 0+