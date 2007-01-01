Водяной пастушок, лисята и гадюки: кто попадает в объектив калужского фотоохотника

В библиотеке имени Белинского прошла встреча с легендарным калужским фотоохотником Константином Ширяевым.

Фото автора.

Он поделился удивительными историями из своей многолетней практики: как птицы реагируют на съёмку, какие редкие бабочки посещают его ночью, как удалось запечатлеть лисят и даже гадюк.

Фотографией Константин Иванович увлёкся в 12 лет, когда мама подарила ему первый фотоаппарат — профессиональный «Зенит». С тех пор он снимает дикую природу, объездив почти всю Калужскую область в поисках редких животных и птиц.

На фотоохоту он берёт с собой только воду: в засаде есть не хочется, хотя порой приходится ждать удачного кадра по 11 часов подряд. Но результат того стоит — его работы не просто снимки, а настоящие истории.

Сейчас часть этих историй можно увидеть на выставке в библиотеке им. Белинского. А если навести телефон на QR-коды, можно услышать голоса 25 птиц, которых снимал Константин Иванович.

За годы увлечения у него накопилось почти 2000 папок с фотографиями.

Лучшие из них вошли в два фотоальбома, которые Ширяев издал для любителей природы. Каждый снимок подписан с юмором, ёмко и тонко — как настоящие записки натуралиста.

- Я уже на слух знаю, какая птица у меня за спиной. Иногда они будто на меня ругаются или понимаешь, что у них птенцы, и они близко не подпустят. С годами приходит опыт, - объясняет фотоохотник.

Про каждое фото у Константина Ивановича есть интересная история.

Студенты перепутали

В Калугу Константин Ширяев приехал в 1969 году из Крыма.

- В определении видов по фотографии мне помогли в пединституте, там кафедра была и зоокружок, - рассказывает Константин Иванович.

- Приходил я туда и для того, чтобы найти единомышленников, заядлых любителей природы.

Студенты делали курсовые, ездили в экспедиции, например, в Сивково. Мы спорили, обсуждали находки.

Как-то приехал к ним, интересуюсь, что новенького? Отвечают: «Нашли гнездо сорокопута мужлана». Я даже переспросил: «Кого-кого!?»

Они обиделись: «У нас так записано». Оказалось, что за преподавателем записывала только одна девочка, и вместо «жулан» ей послышалось «мужлан». А все остальные у нее переписали.

Я им говорю: «Чего обижаетесь, зато вы по латыни говорите, как инопланетяне. Я -то знаю только рica pica – сорока, мotacilla flava - желтая трясогуска, мotacilla alba - белая трясогуска».

Удоды на чердаке

Точек и укрытий у Константина Ширяева много. Как-то в дупле старого дуба, растущего на дне воронки, оставшейся со времен войны, он снимал удодов.

Другая любопытная история с этими птицами произошла на чердаке его знакомых художников. Там в одном углу обосновались удоды, а в углу напротив кошка родила котят.

- Снимал я их на пленку, а когда отдал проявлять, мне ее засветили. Остались только записи наблюдений за ними, - сожалеет Константин Иванович.

Приманил пастушка

Чтобы сделать удачный кадр, калужский фотоохотник использует записи птичьих голосов. В прошлом году ему так удалось снять редкого водяного пастушка из Красной книги.

- У взрослой птицы красный клюв, а у малышей водяного пастушка - белый и полностью чёрное, как бархатное, оперение.

Сначала я включил запись громко — это сигнал тревоги. Потом сделал тише, и пастушок подумал, что это его друзья-пацаны собрались, вышел на открытое место.

А в этом году он мне не поддаётся, прячется и всё. Сейчас в том месте нет ила, только вода. Он меня видит, а я его нет.

Знаю, что есть птенцы, что вторая кладка, но не хожу, не пугаю, а только из укрытия жду, когда начнется движение. А пока он бурчит: ругается на меня.

Водяного пастушка Константин Ширяев сфотографировал в прошлом году.

Ястреб под окнами

Интересные кадры можно сделать даже в городе.

— Я часто снимаю птиц прямо из окна — например, чаек. Однажды вечером, не помню точно год, видел полярную сову на куполе кинотеатра «Центральный».

А самые запоминающиеся съёмки случаются неожиданно.

— Как-то раз звонит товарищ: «Ты дома? Под твоим окном ястреб-тетеревятник голубя потрошит!» Я в тапочках — бегом вниз по лестнице, успел немного поснимать.

Потом один «крутой» попытался спугнуть ястреба, но тот не смог поднять добычу и отлетел в сторону.

Сейчас Константин Иванович планирует снять слётков стрижей — видел их стайки возле сквера Медсестёр, рядом с храмом Жён Мироносиц.

Калужский фотоохотник издал два фотоальбома и готовит третий.

Необычные методы

— Снимать птиц непросто, — признаётся фотоохотник. — Один мой знакомый ради кадра даже потрошил бабушкину подушку, выкидывал перья, чтобы стрижи таскали их на гнездо. И заснял это. Вот как надо любить это дело!

У меня подход попроще. Если хочется снять птиц поближе, я беру большую сухую ветку с развилкой и втыкаю её в землю, как удочку.

Птицы садятся — и можно делать крупно портреты. Был случай, два подросших утенка залезали, чистились.

Для съёмки крупным планом есть и другие хитрости:

— Однажды я нашёл старую осину, ее дятлы долбили, и в дырки засунул кусочки плавленого сырка. Птицы прилетали, искали сырок.

И я мог управлять кадром: если нужна была спина дятла с поворотом головы — сыр клал в середину, а если хотел, чтобы птицы сели по сторонам — раскладывал по краям. Прилетали и дятлы, и сойки.

Этот кадр удалось сделать с помощью плавленного сырка.

А как-то решил снять соек с желудями. Насыпал три мешка дубовых листьев, желудей и семечек.

Мелкие птицы первыми заинтересовались, стали заглядывать в мешок, крупные это увидели, поняли, что там корм, и тоже подтянулись.

В итоге снимал их с полутора метров!

Ещё один урок фотоохоты: как подобраться к стрекозам. Шёл вдоль речки под Шопино — они сидят, думаю: я же мастер, сейчас сниму!

Но они на два метра меня не подпускают. Было жарко, я залез в воду, вымылся — и тогда на 5 сантиметров подпустили.

А до этого запах пота их отпугивал, думали, что зверь какой-то, надо подальше держаться. Поэтому, если жара, стараюсь руки подольше в воде подержать и умыться, потом уже снимать.

Бабочки сняты макросъемкой.

Прилетают бражники

Нередко калужский фотоохотник и по ночам не спит, приманивая бабочек с помощью лампы и белой простыни.

— Для ночной съёмки нужен яркий свет, как у уличных фонарей. Натягиваю простыню, вешаю лампу — и слетаются бражники. Эти бабочки похожи колибри.

Однажды на простыне собралось 24 бражника разных видов.

Свет они замечают за 100 метров. Я всегда записываю время, обычно прилетают во второй половине ночи, после полуночи.

Но я только в этом году узнал, что некоторые их виды живут всего три дня и вообще ничем не питаются. Питались они, когда были гусеницами.

А самка и самец находят друг друга по запаху — чувствуют феромоны за полтора километра.

Есть и виды бражников, которые любят флоксы, зависают над ними, я и таких снимал. Лампу включил, они налетели. А я хожу около флоксов, стерегу этих ребят.

В деревне у моего товарища большое разнообразие бабочек.

Мало того, это пойма Жиздры, там пролет идет: до полутора тысяч только гусей пролетают.

Следующей весной на пару недель туда поеду. И бабочек поснимаю, и птиц.

Там есть склон, терраску выкопаю, чтобы палатку можно поставить, и - на ночь туда. Если пришел днем или рано утром, испугал их, можешь больше не ждать, уже бесполезно.

Надо и с ночевкой идти, не смотря на погоду. О комфорте не думаешь, бывало, у кормушек в лесу на Правобережье я сидел и в -27 градусов.

Стоит навести телефон на куар-код – и птицы запоют.

Любопытные звери

Иногда удача сама находит Константина Ширяева.

- В семь утра звонит товарищ, который больше пятидесяти лет кольцует птиц: «Лисят хочешь пофотографировать?» Конечно хочу!

Он рассказывает: «Сетку натягиваю, чтобы попались птицы. Оглянулся, а мою сумку лисята проверяют».

Я помчался без палатки, без маскировки.

Лисята – любопытные, и я положил что-то съестное в пакет, а сам отошел. И вот, они уже перед камерой, трое вылезли.

Я снял, как вдвоем сидят и как один погреться вышел. Но при взрослой лисице этот трюк не сработал бы: она могла увести лисят.

Снимал я и гадюк. Самое страшное для змеи было, что я её с 40 сантиметров фотографировал, когда она из норы вылезала.

А получилось как: я подошёл, змеи ведь не слышат, но чувствуют вибрацию, лёг.

У меня был мешочек с семечками и штатив для низких съемок. Но не подумал о расстоянии. Гадюка вылезала, и я напугал ее.

Гадюк в Калужской области много.

Знаю, что есть колодцы в заброшенных деревнях, и они заняты гадюками, обитающими в этой гнили. Я просился - меня не везут, а я бы с удовольствием…

Только новые снимки

У калужского фотоохотника наконец-то появился ученик. В ближайшие дни они отправятся снимать больших белых цапель на реке.

А ещё Константин Иванович готовит третью книгу — с новыми фотографиями и историями.

- Она выйдет в апреле следующего года, там будут только новые снимки, которые я снял в этом году и интересные моменты, - обещает калужский фотоохотник.