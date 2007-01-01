Судьба в портретах: в Калуге рассказали семейную историю художницы Зинаиды Скудаловой

В Калужском музее изобразительных искусств открылась трогательная выставка.

Фото автора. Зинаида Скудалова «Портрет мужа», 1972 год.

Это больше, чем экспозиция — это встреча с памятью.

Художницы Зинаиды Скудаловой не стало пять лет назад, но её работы продолжают говорить за неё: яркие, живые, наполненные светом.

Зинаида Ивановна рисовала окрестности Иванова, Плеса, Костромы, Калуги.

Её картины зрители ценят за теплоту, с которой она передает атмосферу провинциальной России.

За серию работ художница получила звание «Почетного гражданина Сербии». И, несмотря на приглашение, осталась жить в России, где были её семья, ученики и родные просторы.

«Волга. Плёс», 2001 год.

Всем дарила тепло

Всю жизнь Зинаида Ивановна прожила в Иваново: преподавала, творила, дарила вдохновение своим студентам.

Но и с Калугой её связывало многое. В ее творчестве есть даже серия «Калужские дали».

Удивительно, но эти пейзажи выставлялись по всей стране, кроме самой Калуги.

Теперь у жителей и гостей города есть возможность познакомиться с работами этой художницы: выставка продлится до 10 августа.

-Зинаида Ивановна была удивительно светлым человеком — настоящей оптимисткой, очень энергичной, она всем дарила тепло, - рассказывает невестка художницы Евгения КЛОЧКОВА.

- Её картины, особенно натюрморты и цветы, пользовались огромным спросом и буквально разлетались по коллекциям. Настолько быстро, что более ста её работ сегодня считаются утраченными — мы даже не знаем, где они находятся.

Как рассказала Евгения, Зинаида Ивановна часто приезжала в Калугу, здесь живет её старшая сестра Галина.

- Их три сестры, семья очень дружная. Младшая сестра приедет на выставку в Калугу 19 июля, и тогда здесь соберется вторая часть нашей семьи — из Кольчугино и Иваново.

Калуга стала центром наших семейных встреч, ведь здесь живёт старшее поколение.

Тётя Галя - наше сердце, наша душа, она открывает нам двери днем и ночью, когда бы мы ни приехали, и всегда по старому русскому обычаю, сначала посадит и накормит, а уж потом начнутся разговоры. Это настоящее русское гостеприимство.

«Портрет сестры Галины», 1997 год.

Три сестры

На выставке можно не только полюбоваться пейзажами, но и заглянуть в историю семьи Скудаловой — через портреты.

Здесь и её отец-фронтовик, и сестра Галина – воспитательница детского сада, и муж Дмитрий, с которым Зинаида познакомилась в художественном училище.

Родилась Зинаида в Иваново, в простой семье. Отец — инвалид войны, всю жизнь носил в себе осколок. Мама — весёлая, жизнерадостная женщина, которая, несмотря на трудности, умела радоваться каждому дню.

- Папа ждал сына, но родились три дочки, - рассказывает со слезами сестра художницы Галина ТЕРЕМКОВА, выставка очень разволновала ее.

– Наш папа – фронтовик, инвалид войны, он не выпивал, не курил, очень положительный был. Вот на стене его портрет.

А мама - симпатичная женщина, всегда счастливая. Она училась в Иваново в фармацевтическом училище.

Но началась война, и со второго курса она пошла работать в банно-прачечный трест.

А у папы образования не было, но он всегда был на руководящих должностях.

Жили мы бедно, впятером в крохотной, 14-метровой комнатке, где на двери висели рисунки Зины.

Помню, к нам из исполкома пришла женщина, посмотреть наши условия и была в ужасе.

Но ей понравились рисунки, она спросила, чьи они. Я ответила: «Это сестренка учится в художественной школе». Гордилась Зинаидой.

Позже папе, как инвалиду войны, дали квартиру.

А Зина… она в детстве была озорной, боевой, дружила с мальчишками. Как-то соседу-мальчишке дегтем голову намазала. А ещё она хорошо пела, идёт по коридору и поёт песни из индийских фильмов.

А лет в 16−17, она познакомилась в художественном училище с Димой, влюбилась, сразу преобразилась, превратилась в скромную нежную девушку. И такой оставалась уже всю жизнь.

Была очень фотогеничная, умела себя подать.

Они с Димой поженились, у них родились двоих детей.

Дима – красавиц, художник, он был начальником отдела эстетики крупного завода.

Вы ведь знаете, что Иваново – город невест. Но у нас построили завод автокранов и завод расточных станков, и тогда мужчины стали в городе появляться. Дима приехал из Кольчугино Владимирской области.

Тронула до слёз

Один из самых пронзительных экспонатов выставки — портрет свекрови Зинаиды Ивановны, Клавдии Алексеевны.

В её глазах — целая жизнь, полная испытаний. Родные художницы считают этот портрет одним из лучших в творчестве художницы.

«Портрет Клавдии Алексеевны Скудаловой (матери мужа)». Закончен в 1976 году.

- У семьи Димы сложная история, - поделилась с нами сестра Зинаиды Галина. - Его мама, тетя Клава, когда рассказывала, я плакала в три ручья, так глубоко все прочувствовала.

Тётя Клава родила Диму в 1945 году и осталась одна с младенцем на руках. Родители не приняли ребенка, потому что не были согласны с выбором дочери. Я не понимаю этого, но, тем не менее, так было.

А тут ещё у нее украли все карточки. Она идет с детём, ревёт. Кто-то пожалел, дал несколько карточек.

И она, довольная, несла эти карточки в руке, и вдруг - милиция. Не разобрались, обвинили её в торговле карточками и посадили.

Маленького Диму она оставила на подругу. Но подруга его потом сдала в дом ребенка.

Когда тетя Клава вышла, долго искала сына, нашла, вырастила, хотя жили они очень тяжело. Ни тети Клавы, ни Димы уже давно нет в живых.

Дима рано умер. Они похоронены вместе в Кольчугино. И мы, когда бываем там, всегда заезжаем к ним на могилки.

Выставка Зинаиды Скудаловой называется «Души ее родные струны». И это не просто картины. Это встреча с человеком, чьё творчество согревает, а «родные струны» её души отзываются в сердце. 0+