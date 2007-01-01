Афиша Обнинск
+23...+24 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Статьи, аналитика, репортажи Мошенники закрутили новую схему вокруг кошачьего туалета
Новость дня Статьи, аналитика, репортажи

Мошенники закрутили новую схему вокруг кошачьего туалета

Калужанка чуть не лишилась круглой суммы из-за утечки данных от сетевого магазина, а для абитуриентов и студентов разработали новую эксклюзивную схему обмана.
Владимир Андреев
19.07, 09:00
0 1269
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Аферисты покусились на святое: кошачий туалет.

В понедельник, 14 июля, в редакцию обратилась жительница Калуги, Галина Николаевна (фамилию попросила не озвучивать), и рассказала историю о том, как чудом не попалась на очередной развод мошенников.

Из тысяч подобных преступлений это выделяется весьма нестандартным индивидуальным подходом обманщиков к своей жертве.

Аферисты использовали данные ее разговора с дочкой о товарах одного из маркетплейсов. Причем, совершенно непонятно, каким образом они стали известны мошенникам.

Рассказываем об этом случае подробно. 

«Никогда не разговаривайте с незнакомцами»

Галина Николаевна свою историю рассказала, еще находясь в стрессовом состоянии. В течение нескольких дней она пребывала в состоянии шока.

Все началось со звонка от абонента «Доставка». Женщина, как и многие, периодически пользуется услугами маркетплейсов, поэтому без всякой задней мысли взяла трубку. Ей сообщили, что на ее имя пришел заказ – 10 килограммов наполнителя для кошачьего туалета. Она ответила, что не заказывала этот товар.

И тут произошло самое интересное. Голос в трубке поведал, что заказ на ее имя сделан… и называет имя-отчество дочери Галины Николаевны.

А за несколько дней до звонка, дочь Галины Николаевны заказала 2 килограмма кошачьего туалета по интернету в магазине, купила его и привезла маме. В беседе с дочерью калужанка обмолвилась, что хорошо бы 10 кило сразу заказать.

Именно поэтому Галина Николаевна и решила, что дочь заказала этот наполнитель ещё и для нее.

- И тут он мне говорит, что вам пришло СМС, скажите номер и мы тогда поставим вас в очередь на доставку в удобное для вас время, - рассказывает калужанка.

Наша собеседница называет цифры. Потом связывается с дочерью и узнает, что та никакой наполнитель для нее не заказывала.

Женщина в ужасе. Снова прилетает СМС, теперь якобы от госуслуг с номером телефона и сообщением, что в ее аккаунт выполнен вход и нужно позвонить, чтобы подтвердить его.

В панике калужанка набирает номер, указанный в СМС, ей говорят, что помогут.

- Я уже плохо что понимаю, человек говорит, что сотрудник, который помогает сейчас занят, и мне выслали номер очереди, - вспоминает те минуты ужаса Галина Николаевна. - Мол, перезвонит этот сотрудник и нужно назвать ему этот номер очереди и тогда мне помогут.

Спасло калужанку то, что мошенники в ходе общения вдруг назвали ее абсолютно другим именем.

- И тут с меня пелена спала, я все поняла, повесила трубку, тут же поменяла везде все пароли, - выдохнула Галина Николаевна. - В общем, не успели они добраться до меня.

В этой ситуации, к счастью, никто не пострадал – ни сама калужанка (если не считать эмоциональной встряски), ни кот, довольно подгребающий свой наполнитель в лотке.

Осталось загадкой, как мошенники узнали суть разговора мамы с дочкой об этих злополучных 10 килограммах наполнителя? Ведь, как утверждает Галина Николаевна, говорила она об этом с дочкой даже не по телефону, а живьем. 

Спокойствие и трезвость ума 

Несмотря на хэппи энд, стоит особо остановиться на тех ошибках, которые совершила наша собеседница.

Она поддалась панике и аж два раза назвала цифры из СМС.

- Мошенники в настоящее время изменили содержание диалога с жертвой, более основательно подошли к его подготовке, научились создавать вредоносные приложения для мобильных телефонов и использовать возможности мессенджеров с целью обхода ограничений государства на звонки и финансовые операции, - пояснили нам в УМВД России по Калужской области. - Поэтому никогда не надо поддаваться панике, а тем более называть какие-либо цифры из СМС. Молча кладите трубку и все.

Для собственной защиты и спокойствия правоохранители советуют помимо двухфакторной аутентификацию на Госуслугах активировать контрольный вопрос, а также проверить подключенные к аккаунту устройства и исключить неиспользуемые.

- Также в Госуслугах можно настроить вид «самозапрета на кредиты» во избежание оформления их на вас преступниками, а также проверить оформленные на себя сим-карты, и исключить неиспользуемые, - добавили в региональном УМВД.

К этому можно добавить, что неплохо бы для оплаты товаров в онлайн сервисах завести в банке специальную банковскую карту исключительно для этого.

И, конечно же, правила кибергигиены никто не отменял, отмечают полицейские. Главное – всегда относиться критически ко всему, что прилетает вам с просторов интернета. Даже если от вашего знакомого пришла ссылка, не стоит ее тут же открывать. Лучше перезвонить ему и выяснить, он ли ее отправлял и что там по ссылке находится.

А что касается классических телефонных звонков от якобы следователя, дознавателя, сотрудника прокуратуры, ФСБ и так далее, то миллион раз говорено: правоохранитель может позвонить вам только с просьбой прийти в подразделение. Все остальное – мошенники.

И голосовые сообщения от руководителя о том, что ждите звонка от полиции\прокуратуры\ФСБ – тоже аферисты. Без вариантов.

Казалось бы, правила просты, но до сих пор фиксируется огромное количество пострадавших от мошенников из сети. С начала года на территории региона зарегистрировано уже 2568 преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

- Доля дистанционных преступлений уже составляет свыше 40%, - приводят цифры в УМВД России по Калужской области. - Средний ежемесячный ущерб составляет свыше 70 млн рублей.

Сегодня чаще всего мошенники звонят под предлогом разблокировки банковской карты, отмены операции по списанию денежных средств с банковской карты или защиты банковского счета, перерасчета пенсии, получения посылки или подарка от близкого человека.

Бывает, что якобы руководитель сообщает об утечке данных и новом кураторе по безопасности.

Не брезгуют мошенники и темой необходимости получения медицинских услуг, выплат страховки, кредитов, компенсаций.

Научились они и подделывать голоса, так что если вам звонит знакомый, но голос его немного непохож, лучше повесить трубку и связаться с человеком самостоятельно. 

Студентам приготовиться

Нынешним летом взоры мошенников обратились к абитуриентам и студентам. В России стали массово фиксировать случаи развода под видом приемной комиссии вуза. Задача мерзавцев – узнать код от Госуслуг.

Неизвестные по телефону представляются сотрудниками приёмной комиссии и сообщают какую-нибудь крайне негативную для молодого человека новость. К примеру, что в заявлении ошибка, пропал аттестат или неправильно оформлена справка.

Для того, чтобы решить проблему, нужно срочно (это самый первый и главный «звоночек» - мошенники!!!) записаться на прием и ввести код из СМС.

А дальше по одной из накатанных схем: блокировка аккаунта, звонок якобы оперативника, необходимость открыть безопасный счет или угрозы, что оказал финпомощь Украине.

Звонят мошенники абитуриентам и от лица деканата вуза. Заявляют, что есть проблема с документами. Например, студент не подписал некий внутренний акт приема диплома.

Молодого человека убеждают, что без подписи диплом не действителен, а все данные уже переданы в профильное министерство.

Помочь может внесение документа об образовании в некий перечень. И далее вновь по известному сценарию: код из СМС и после такого разогрева - одна из прелестей по списку выше.

Резюмируя, хотим сказать, что с каждым месяцем мошенники придумывают все новые и новые способы вовлечения в обман.

Единственное, что может спасти от проблем: прервать разговор, как это, пусть и с некоторым опозданием, сделала Галина Николаевна.

Реперные точки, которые позволят вовремя остановиться, мы привели. И, пожалуй, главная из них – паника.

Чувствуешь ее – бросай трубку, выдыхай, успокаивайся и включай мозг. Ведь у мошенников удается только тогда, когда работает не ум, а паника.

Лента настроения
6 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImMzSEN2WWpORFFYanprTUpRSVJuQVE9PSIsInZhbHVlIjoidStkVjJhLzJKMUMranhuS2lMTm9mYjF4S3ZWYThxdEo3Uld0cGVzSElGYlFjZlZQL1FiRmpISER5emZXN2pwaEZlMXFpVHB5R0dsOFhUdHAzZ3NIOFV6NFFWL0htZng0aHA0M2c5anVsK0Vsa0U4K25lVzdoTHk4MFROcHBRd0djUExVOXBVMnVta2lRcm93SzZ5MjdCcnVDbmhQQ1ZYSWhRM0pWNy9zb09FTFEzSDlnSW5BNnRsbU42MnEzaU5VREJRRHRyYTdoWGlKNGM3NERpSlpoakVITUEyVkpGbWFDZ2x3YmJCc2RFbWdBM1o1OTMrZHd6OUpicENjU1VxR3dkNXByRWJRUTVzZXBGcGIrNTBpZ0w2U0UxRGt4Wm00b2I5KzQ5WjZYSFc5ZCtrT0JlSU5QbW5uTURFVE5ZNU9KTStPOGVZM3k2THNpVHFNVkxoa09WdFZEMHNOdnQ3dDV3NkFsc3ZEQ2pHU09qNzdvakZEUmk4ZjR2eGsvZTRrMStuOG1ZaDlnNmhUTlNBSzZJNXZudWhkTzdtTUNrdUFPaVVmVFVVNm14WXlXMEVFV1JPaTFRbmtrWkRsWmJGaSIsIm1hYyI6IjI0NTVjNGMwNzgwYzljMzYyY2U0ZDBkZjUyZTE2NmQ3ZjRmMzc5YjBkMWFiNzgzNWM4OWRkMDE3OWI1NWM5Y2EiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImRYNGpvZmcxS0R6NDlSNVdncTQvd1E9PSIsInZhbHVlIjoiQjRWdWJKV3JYdnJQakJMSGJ2OVExNkprVlZnamE5NjFrRXJDN1ZUSXIxK2xya3pZR3dTWThnMlJTY2xQbmFoZC9XelVOY0RYMStFbDl4VnFsWnV5QXZWYlJEc0tIdUhIY1FORDNpSmZqeDNvZXRqYjFob1pBbWo5Qm9xaUZJMjdScERGQW02K084Zk85Vjk0L0J4K004Ymx1Y0xGR0dySFlSek5hSnBhVFB6dkYwMExUUjg4VEUwcEY4blpzWkluQWErVElzVWFnU2VQdThpWk5vMkdSZU1mR09Xem5ONDhaQUU3M3VOaGZWTjkvL0svZGozUDNiSTVxR1F4Q2FGLzZkSFlTajU2Z2hWNEhCYlgydUlZQVJlWERSbUN0bDQ0ajNvWjAvZ2ZQM08ybkE0U25NV2p4MUFnMjdZZUhwOHBmZ0EyOUYzVWEySzJKcHZxSk5NQ2RHaHhsbGhZUWdWY1pMSDhYWUdZeitwTitNUXM3cW5BZEdNMG9DS1dpaTJLeDFReDJzWjVLTVJ1bU9HS2lGM1JnTTZNVVY3dDhrN2xjcHF2aWtUUjBRK1FLenJYUFlNVDcyenIvVzNFOU9uSDQxTlJmeDNKUk5aWGZyTkJTY3I3YmpNWmFWQ2JHQVA0TU1KOVlsTWdTK1MzTThOVUJ6VUJrU0pUeGM4MU5tTEIyTmdHK1gydHBub2FsRmtEajhKM0xWRjRaL1M0MEIxUHZ3NE04ZnRoTFl5V3gzTkJUWjcrNS9TWEdjSmZya0RjaWNtZytPK3J3YkV2ME5NdXVDd3FSc0IvOGtKemFUWmJwZndVNzNEazdLKzBPMW9KSnZIa2hCQVpCK1M1M01nWiIsIm1hYyI6IjBjMmU4ODUwMGY4Yjk0MThiZTA0MTFhYjdiZWZiN2EzOGJiM2NjOGZkMDA3YWFhNGMyZDIzNzM0ZDBlNTc2NzAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+