Мошенники закрутили новую схему вокруг кошачьего туалета

Калужанка чуть не лишилась круглой суммы из-за утечки данных от сетевого магазина, а для абитуриентов и студентов разработали новую эксклюзивную схему обмана.

Аферисты покусились на святое: кошачий туалет.

В понедельник, 14 июля, в редакцию обратилась жительница Калуги, Галина Николаевна (фамилию попросила не озвучивать), и рассказала историю о том, как чудом не попалась на очередной развод мошенников.

Из тысяч подобных преступлений это выделяется весьма нестандартным индивидуальным подходом обманщиков к своей жертве.

Аферисты использовали данные ее разговора с дочкой о товарах одного из маркетплейсов. Причем, совершенно непонятно, каким образом они стали известны мошенникам.

Рассказываем об этом случае подробно.

«Никогда не разговаривайте с незнакомцами»

Галина Николаевна свою историю рассказала, еще находясь в стрессовом состоянии. В течение нескольких дней она пребывала в состоянии шока.

Все началось со звонка от абонента «Доставка». Женщина, как и многие, периодически пользуется услугами маркетплейсов, поэтому без всякой задней мысли взяла трубку. Ей сообщили, что на ее имя пришел заказ – 10 килограммов наполнителя для кошачьего туалета. Она ответила, что не заказывала этот товар.

И тут произошло самое интересное. Голос в трубке поведал, что заказ на ее имя сделан… и называет имя-отчество дочери Галины Николаевны.

А за несколько дней до звонка, дочь Галины Николаевны заказала 2 килограмма кошачьего туалета по интернету в магазине, купила его и привезла маме. В беседе с дочерью калужанка обмолвилась, что хорошо бы 10 кило сразу заказать.

Именно поэтому Галина Николаевна и решила, что дочь заказала этот наполнитель ещё и для нее.

- И тут он мне говорит, что вам пришло СМС, скажите номер и мы тогда поставим вас в очередь на доставку в удобное для вас время, - рассказывает калужанка.

Наша собеседница называет цифры. Потом связывается с дочерью и узнает, что та никакой наполнитель для нее не заказывала.

Женщина в ужасе. Снова прилетает СМС, теперь якобы от госуслуг с номером телефона и сообщением, что в ее аккаунт выполнен вход и нужно позвонить, чтобы подтвердить его.

В панике калужанка набирает номер, указанный в СМС, ей говорят, что помогут.

- Я уже плохо что понимаю, человек говорит, что сотрудник, который помогает сейчас занят, и мне выслали номер очереди, - вспоминает те минуты ужаса Галина Николаевна. - Мол, перезвонит этот сотрудник и нужно назвать ему этот номер очереди и тогда мне помогут.

Спасло калужанку то, что мошенники в ходе общения вдруг назвали ее абсолютно другим именем.

- И тут с меня пелена спала, я все поняла, повесила трубку, тут же поменяла везде все пароли, - выдохнула Галина Николаевна. - В общем, не успели они добраться до меня.

В этой ситуации, к счастью, никто не пострадал – ни сама калужанка (если не считать эмоциональной встряски), ни кот, довольно подгребающий свой наполнитель в лотке.

Осталось загадкой, как мошенники узнали суть разговора мамы с дочкой об этих злополучных 10 килограммах наполнителя? Ведь, как утверждает Галина Николаевна, говорила она об этом с дочкой даже не по телефону, а живьем.

Спокойствие и трезвость ума

Несмотря на хэппи энд, стоит особо остановиться на тех ошибках, которые совершила наша собеседница.

Она поддалась панике и аж два раза назвала цифры из СМС.

- Мошенники в настоящее время изменили содержание диалога с жертвой, более основательно подошли к его подготовке, научились создавать вредоносные приложения для мобильных телефонов и использовать возможности мессенджеров с целью обхода ограничений государства на звонки и финансовые операции, - пояснили нам в УМВД России по Калужской области. - Поэтому никогда не надо поддаваться панике, а тем более называть какие-либо цифры из СМС. Молча кладите трубку и все.

Для собственной защиты и спокойствия правоохранители советуют помимо двухфакторной аутентификацию на Госуслугах активировать контрольный вопрос, а также проверить подключенные к аккаунту устройства и исключить неиспользуемые.

- Также в Госуслугах можно настроить вид «самозапрета на кредиты» во избежание оформления их на вас преступниками, а также проверить оформленные на себя сим-карты, и исключить неиспользуемые, - добавили в региональном УМВД.

К этому можно добавить, что неплохо бы для оплаты товаров в онлайн сервисах завести в банке специальную банковскую карту исключительно для этого.

И, конечно же, правила кибергигиены никто не отменял, отмечают полицейские. Главное – всегда относиться критически ко всему, что прилетает вам с просторов интернета. Даже если от вашего знакомого пришла ссылка, не стоит ее тут же открывать. Лучше перезвонить ему и выяснить, он ли ее отправлял и что там по ссылке находится.

А что касается классических телефонных звонков от якобы следователя, дознавателя, сотрудника прокуратуры, ФСБ и так далее, то миллион раз говорено: правоохранитель может позвонить вам только с просьбой прийти в подразделение. Все остальное – мошенники.

И голосовые сообщения от руководителя о том, что ждите звонка от полиции\прокуратуры\ФСБ – тоже аферисты. Без вариантов.

Казалось бы, правила просты, но до сих пор фиксируется огромное количество пострадавших от мошенников из сети. С начала года на территории региона зарегистрировано уже 2568 преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

- Доля дистанционных преступлений уже составляет свыше 40%, - приводят цифры в УМВД России по Калужской области. - Средний ежемесячный ущерб составляет свыше 70 млн рублей.

Сегодня чаще всего мошенники звонят под предлогом разблокировки банковской карты, отмены операции по списанию денежных средств с банковской карты или защиты банковского счета, перерасчета пенсии, получения посылки или подарка от близкого человека.

Бывает, что якобы руководитель сообщает об утечке данных и новом кураторе по безопасности.

Не брезгуют мошенники и темой необходимости получения медицинских услуг, выплат страховки, кредитов, компенсаций.

Научились они и подделывать голоса, так что если вам звонит знакомый, но голос его немного непохож, лучше повесить трубку и связаться с человеком самостоятельно.

Студентам приготовиться

Нынешним летом взоры мошенников обратились к абитуриентам и студентам. В России стали массово фиксировать случаи развода под видом приемной комиссии вуза. Задача мерзавцев – узнать код от Госуслуг.

Неизвестные по телефону представляются сотрудниками приёмной комиссии и сообщают какую-нибудь крайне негативную для молодого человека новость. К примеру, что в заявлении ошибка, пропал аттестат или неправильно оформлена справка.

Для того, чтобы решить проблему, нужно срочно (это самый первый и главный «звоночек» - мошенники!!!) записаться на прием и ввести код из СМС.

А дальше по одной из накатанных схем: блокировка аккаунта, звонок якобы оперативника, необходимость открыть безопасный счет или угрозы, что оказал финпомощь Украине.

Звонят мошенники абитуриентам и от лица деканата вуза. Заявляют, что есть проблема с документами. Например, студент не подписал некий внутренний акт приема диплома.

Молодого человека убеждают, что без подписи диплом не действителен, а все данные уже переданы в профильное министерство.

Помочь может внесение документа об образовании в некий перечень. И далее вновь по известному сценарию: код из СМС и после такого разогрева - одна из прелестей по списку выше.

Резюмируя, хотим сказать, что с каждым месяцем мошенники придумывают все новые и новые способы вовлечения в обман.

Единственное, что может спасти от проблем: прервать разговор, как это, пусть и с некоторым опозданием, сделала Галина Николаевна.

Реперные точки, которые позволят вовремя остановиться, мы привели. И, пожалуй, главная из них – паника.

Чувствуешь ее – бросай трубку, выдыхай, успокаивайся и включай мозг. Ведь у мошенников удается только тогда, когда работает не ум, а паника.