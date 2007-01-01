Фотограф Ольга Галицкая рассказала в Калуге про путешествие в Монголию, съемки на пленку и отключение логики

Почему фотография должна быть живой, а не идеальной.

Фото автора.

На Всероссийском фестивале «Молодая фотография 2025», прошла творческая встреча «Мне снилось солнце» с фотохудожником Ольгой Галицкой.

Ольга родилась в Мурманске, а сейчас живет в Москве. Фотографией увлекается с детства, а профессионально снимает с 2014 года. Уже 7 лет ее основной инструмент - пленочная фотография.

"Плёнка меня замедляет"

- «Мне снилось солнце» это ещё и название моего фотопроекта: небольшая серия - 7 фото, но она очень хорошо характеризует меня как как автора, - говорит Ольга.

- Эта серия о чем-то очень близком, но все равно непонятным до конца. Очень личный взгляд, субъективный, авторский. Ведь один и тот же сон может сниться одновременно нескольким людям.

И в тоже время каждый может видеть сон в одиночку. Ведь один и тот же сон может сниться разным людям одновременно, а может быть увиденным кем-то в одиночестве.

Я никогда не снимаю заготовки и ничего не планирую заранее — мои работы просто рассказывают о течении жизни.

Много снимаю пленкой и в процессе работы замедляюсь. Я немножко другая, чем работая с цифрой, больше себя отдаешь и становишься очень внимательной к деталям.

Потому что пустяков не бывает, если ты внимательно посмотришь, поймешь: то, что ты казалось пустяком – важная деталь.

Кадры у Ольги рождаются случайно, она лишь наблюдает за жизнью и вовремя успевает нажать на спуск фотоаппарата.

Не снимаю просто экзотику

- Я - из Мурманска, поэтому привыкла много путешествовать. Все, кто живёт за Полярным кругом, часто выбираются куда-то.

Мы путешествуем на машине всей семьёй — четверо детей, плюс собака, поэтому это всегда бурная история. Были в разных городах и странах. каждый выезд превращается в настоящее приключение.

Объездили много городов и стран, поэтому в моём архиве есть кадры и с моря, и из далёкой пустыни Гоби.

Мне всегда интересно не состояние тюленя, а что-то открывать для себя.

Любим исследовать Россию — были в Архангельской области, Иркутске, Красноярске, Нижнем Тагиле (кстати, очень неожиданно интересный город с огромным заводом).

Добирались до Алтая, много раз отдыхали в Крыму, поездили и по Кавказу.

Поездки это не только новые впечатления, но и интересные кадры.

В прошлом году доехали до Монголии, по пути гадая, что нас там ждёт.

Попали в местный кемпинг, где нас угостили традиционным супом и странным солёным чаем. Такие поездки меняют тебя — начинаешь иначе смотреть на вещи.

Видишь кочевников, живущих в юртах, и понимаешь их образ жизни, осознаёшь, зачем сам сюда приехал и что хотел увидеть. Монголы совсем не похожи на китайцев (мы были в Китае год назад) — у них совершенно иное мировоззрение.

Они будто застыли во времени, сохраняя древние традиции, им не нужно ничего лишнего.

Они почти не говорят на других языках, хотя некоторые знали русский, а с остальными мы объяснялись через переводчик в телефоне.

Монгольский язык очень необычный — с щелкающими, цокающими звуками, будто стрекочут кузнечики. Я несколько дней пыталась выучить слово «спасибо» — до сих пор плохо получается.

Мне не слишком нравится снимать просто экзотику в стиле тревел-фото. Важнее запечатлеть, как ты сам воспринимаешь эту необычную реальность, как ты пропустил её через себя. И это здорово.

Ты все время сталкиваешься с тем, что все будет так и через мгновение все будет не так. Этот момент очень важен, но он неуловимый и очень быстро уходит.

Я всегда снимаю свой взгляд на обстоятельства, как я себя там нашла, в чем я стала другой в этой атмосфере, в этой обстановке.

Например, в Монголии, сидя в юрте за ужином, мы смеялись, что теперь и правда похожи на монголов. Мы немножко изменились в этой культуре, но себя, конечно, не потеряли.

Этот кадр Ольга считает одним из самых сильных.

Без логики

- Фотографию можно сравнить с путешествием. Когда ты готовишься к поездке, собираешь вещи, все равно не знаешь, что там будет, что с тобой случится, что ты обретешь, как изменишься.

В фотографии тоже самое - ты находишься в состоянии полусна, полунеожиданности.

Мне нравится иногда брать сложные, неудобные мыльницы и неудобный свет, чтобы почувствовать себя в неудобных обстоятельствах, но это не вызов, а самоирония.

Мои снимки — словно кусочки мозаики, из которых складывается жизнь. Через них я пытаюсь разглядеть что-то важное — и в мире, и в себе.

Много снимаю людей. Это совершенно разные люди: художник, иллюстратор, поэт, актер, писатель.

Я не снимаю людей, как пейзаж. Мне интересно узнать про что-то про них, с ним пообщаться, попробовать какие-то ниточки протянуть, чтобы показать личность.

Это моя попытка посмотреть на человека, попытаться его разгадать, но это все равно мой взгляд.

Я сталкивалась с тем, что один и тот же человек у разных фотографов выглядит совершенно иначе — и в этом есть особая магия.

Многие кадры рождаются неожиданно. Случайный звонок друга, и вот мы уже мы сидим в кафе, он говорит: «Давно не фотографировались, давай сделаем что-нибудь!» — и мы ищем удачный ракурс.

Или приехали с семьей к друзьям, а там - одуванчики, и получились совершенно случайные кадры, а в Дагестане по камням лазили, и я это сняла.

Снимаю интуитивно, отключая логику, иначе фотография становится холодной, бездушной, а в ней всегда должно быть место чуду.

Вот, мои дети во время карантина носятся по комнате, и вдруг у них возникает мешанина, которая становится снимком.

Или девочка, спрятавшаяся за шторой, — мгновение, которое нельзя было предугадать. Именно такие непредсказуемые кадры для меня самые ценные.

Включаются в игру

- Проекты я почти никогда не снимаю. Но фотографии сами складываются в серии.

Например, серия «Трое» — история о моих младших сыновьях. Девять лет я наблюдаю за этими двумя светловолосыми мальчишками, вожу их везде.

А они задают мне неожиданные вопросы. «А что было бы, если бы не было ананасов?» Я даже не знала, что ответить.

Или: «Почему пингвины не доплывут до нас?» Наверное, просто не хотят.

Однажды Коля сказал:

- Мне не очень нравится моё имя. - А какое бы тебе понравилось? -Ну… например, Наполеон. Мы рассмеялись:

-Тогда будешь Наколеоном.

Они никогда не отказываются от съемки — наоборот, включаются в игру с радостью.

Вот Коля вырос из своей виолончели — старой, потертой, покоцанной. А меня всегда интересовала музыка, но как снять её? Не просто же клавиши пианино. Происходит долгий процесс осмысления, рефлексии.

Я смотрела на виолончель и думала: сколько учеников на ней играли, сколько историй она хранит, надо сфотографировать.

И Коля загорелся идеей: помогал выставлять свет, искать фон. Мы сняли её на плёнку. Это совместное творчество очень вдохновляет меня, придает сил.

Ольга часто фотографирует своих младших сыновей

Любопытные люди

- Я не удаляю кадры, но отбираю жёстко. Иногда ты снимаешь в эмоциональном накале, а потом оказывается, что получилось не так, как ты видел. А что-то сразу получается.

И мы, фотографы – любопытные люди, нам нравится открывать мир. А наш инструмент – фотография.

Но важно все время куда-то стремиться, нельзя останавливаться.

Это как готовить каждый день одно и то же блюдо, даже если оно у тебя хорошо получается. Иногда я так делаю в жизни — но в фотографии никогда.

Многим понравилось фото Ольги, где лопатки, как крылья ангела.