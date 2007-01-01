На фотофестивале в Калуге рассказали, что можно сделать с домашним фотоархивом

Обычные семейные снимки могут стать основой для творческих проектов.

Как лучше сохранить семейные фото для будущих поколений?

Старым альбомом, где вперемешку напиханы изображения смутно знакомых людей, или как осмысленную историю, оформленную в законченную работу?

Генеалог, историк фотографии, писатель Ольга Межуева на Всероссийском фестивале «Молодая фотография 2025», прошедшем на днях в Калуге поделилась примерами того, как современные фотографы переосмысливают личные архивы.

Сильно цепляет

- Проекты могут быть разными, у каждого из нас есть домашние фотоальбомы, которые могут сильно цеплять, - говорит Ольга

- И человек решает с этим поработать. Есть проекты, где фотохудожник переосмысливает отношения с ближайшими родственниками – родителями, бабушками и дедушками и делает какие-то выводы.

Есть проекты про предков, о которых авторы ничего не знают.

Здесь попытка переосмыслить свои отношения с родовой системой, с корнями, с людьми, которых вы никогда не видели, но к которым имеете непосредственное отношение. И бывают проекты с чужими, найденными архивами.

Встречаются также исследования с целью показать, как что-то менялось: место, люди. Это некая ретроспектива через фото, старые документы, которые нужно сохранить.

Скажу честно, когда я собирала эти проекты для выставки на генеалогическом фестивале, некоторые авторы мне говорили, что им так болезненно было с этим работать, они рады, что закончили и не хотят ничего больше экспонировать, так как уже достаточно пережили.

Поэтому, решив работать с архивом, подумайте, как будете проживать некие состояния, потому что вы можете поднять пласт болезненных переживаний.

Ольга говорит, что все проекты, о которых она рассказала.,можно найти в интернете и более подробно рассмотреть.

Очень личное

- В своем проекте «Анино наследство» фотохудожник Анна Мельникова рассказывает, что носит имя бабушки: мама назвала ее в честь своей мамы. Но с бабушкой она не знакома: она умерла, когда Ане было 4 года.

Бабушка была против замужества мамы. После этого они не общались. Мама говорила, что бабушка никогда не держала внучку на руках.

Их отношения были тяжелыми, они ссорились, обижались друг на друга. Бабушка упрекала маму, что та променяла ее на мужа, не хотела отпускать от себя и называла неблагодарной.

Анна сделала проект в виде сеточки в соцсетях, использовав инструмент мультиэкспозиции.

Она накладывает собственные портреты на портреты, которые нашла у себя в старых альбомах, посвящая это маме и бабушке.

Через женскую ветку, через переходы поколений она понимает, что к ней пришли болезненные отношения между мамой и дочкой, такие же, что она наблюдала между мамой и бабушкой.

И Анна задает себе вопрос, почему теперь мама называет её неблагодарной, хочет контролировать, обижается, и как это всё прервать.

Анна Мельникова «Анино наследство»

Очень личный проект и у Любови Ракшиной. Называется он «Несбывшееся». Автор говорит о том, что в детстве мама все время одевала ее в розовое.

При этом сама Люба розовый цвет не любила, это было навязано мамой, которая настаивала, что девочки должны быть такими.

В проекте автор накладывает собственный портрет взрослой девушки на свои детские фотографии в розовом, говоря о том, что у нее есть собственный выбор и она хочет закрыть эту историю.

Когда что-то навязывают, даже желая лучшего, не факт, что делают лучше.

В память о родных

Раиса Михайлова создала трогательную историю «Письма от мамы». Мамы нет уже 20 лет и это память о ней.

Сделан проект с помощью коллажирования и фотографий. Это не каталог, когда все одинаковое, все примерно в одном ракурсе сделано, планы одной крупности.

Здесь и цветные фото, и черно-белые коллажи. Рядом - фотографии мамы разного времени, подписи, документы: свидетельство о рождения мамы и письмо, которое она написала Раисе.

Когда эта история заканчивается, она оставляет светлую печаль, которая с концентрацией доходит до зрителя. Этот проект в прошлом году я показывала на генеалогической выставке, весь зал плакал.

У Наташи Лозинской есть проект «Яблоко от яблони», в котором она практически знакомится со своим папой. С папой у нее были нормальные отношения.

Но после его смерти она стала изучать пленочный архив, лежавший, что у папы лежавший в шкафу. И стало открытием, что папа был совсем другим в молодости.

Она знала его закрытым человеком, военным, технарем, математиком. Но оказалось, что в молодости он был очень ярким, легким. И пришло переосознание, что она на самом деле такая же, как он.

Наташа Лозинская «Яблоко от яблони».

У Андрея Карпова есть проект «Небыкновенная жизнь Елены Петровны». Елена Петровна – это бабушка Андрея.

Она всю жизнь она преподавала английский. В 2021 году бабушка умерла, и в память о ней Андрей решил сделать ретроспективу её жизни.

Проект состоит из коллажей, на которых использованы бабушкины фотографии разных лет и фото других объектов этих периодов, например, вырезки из газет.

Проект настолько просто и визуально понятно сделан. Например, мы видим карту с рекой Волгой и городом Куйбышевым, поезд и маленькую девочку.

И понимаем, что она переехала, что это происходило в войну, была эвакуация в Куйбышев. Поэтому этого бабушка там осталась жить.

Андрей Карпов «Небыкновенная жизнь Елены Петровны»

Космос и пятна

Алла Мировская сравнивает свою семью с звёздными галактиками, потому каждый человек космос.

Из проекта получилась фотокнига «Старые семейные фотографии и объекты глубокого космоса». Там разные фото, начиная со старинных и заканчивая современными.

Фото 1920-х годов стоят рядом с фото галактик, космических систем. Старые фотографии похожи на погасшие звезды.

Концепт такой, что наша внутренняя наша Вселенная настолько огромна, но мы можем посмотреть в человеческие глаза и увидеть там отблески той самой погасшей звезды.

Алла Мировская «Старые семейные фотографии и объекты глубокого космоса»

Интересный проект получился у Кристины Сырчиковой, называется он «Родные пятна». Однажды Кристина снимала фотоисторию для СМИ. И женщина принесла несколько фотографий, хранившихся в шкафу. Это говорило о том, что их постоянно трогали, пересматривали.

Я сознательно борюсь с тем, что старые снимки лежат россыпью в шкафу, они в очень плохом состоянии: потрескавшиеся, с помятыми уголками.

А ведь мы даже не задумываемся, что эти снимки уникальны: негативы не сохранились, и вторых таких же фотографий не будет. Так что берегите то, что у вас есть.

Кристина начала работать со своим архивом, находить в фото трещинки, царапинки, разрывы и фотографировать их. Несколько портретов она отдала ретушерам, ставя одно и то же техзадание: сделать из черно-белого фото цветное, отретушировать лицо, убрать трещины и царапины.

Восстановлением фотографий занимались разные люди и сделали совершенно разные портреты, вплоть до того, что выражение лица, несмотря на одинаковые исходники, было разным.

Тогда Кристина задумалась, что человек, работая с фотодокументом, влияет на него. Этот фотодокумент становится отражением этого человека.

И можно ли с помощью такого условного восстановления создать новое представление о прошлом.

Креативные вещи

- Для своего диплома Полина Тимофеева придумала проект «Пишу историю». Полина не фотограф, а дизайнер.

Она взяла фотографии своих братьев и решила сделать для них маленькие книжки, чтобы сохранить их историю и показать ее им, когда повзрослеют.

Братья там что-то придумывают, балуются, тусят. Сделала Полина проект с помощью коллажей и рисунков, и получилось очень забавно. Мне он понравился тем, что здорово передается атмосфера.

Полина Тимофеева «Пишу историю».

Необычные коллажи делает и Оксана Афанасьева. Она помещает героев на нейтральный фон и создает для них окружение, добавляя леопардов и бабочек.

Леопард – символ стремления к свободе, а бабочка – образ легкости, беззаботности и тоже стремления к эфемерной свободе.

Оксана не пытается рассказать историю семьи, скорее, это фантазии, которые дополняют воспоминания. Когда я откопала Оксану как автора, решила про неё почитать побольше.

Интересно, что она много работает с фотографиями и керамикой. Делает потрясающие керамические подносы. И каждый – отдельная история. Их хочется разглядывать: находишь много смысла.

Перенос в прошлое

Есть проекты о родственниках и людях, которых авторы лично не знали. Фотохудожник Ксения Федорова нашла бабушкин ридикюль.

При этом бабушку она не знала, та умерла до рождения Ксении. И через бабушкину вещь Ксения прикоснулась к ней.

После этого она решила написать бабушке письмо, в котором знакомится с ней, говоря ей все, что могла бы сказать. И это хороший творческий проект для семейного архива.

Валентин Сидоренко в проекте «Корни сердца вместе растут» использует настоящий документ.

Проект сделан с помощью фотоколлажа на гране фотографического, исторического и геологического.

Близкие умирали, и он не успевал узнать их, поговорить с ними и полюбить. Иногда фотография — это единственный ключ, чтобы мы могли наладить внутри себя эту связь.

Валентин Сидоренко «Корни сердца вместе растут».

У Аллы Мировской проект «Из СССР 1926-28 гг.» начался с того, что она купила на барахолке стеклянные негативы. Там было много разных портретов.

И Алла решила с этим разбираться, выяснить, кто на фото, где все это происходило, составить хронологию изображений.

Она помечала точечками, кто есть кто. И описывала свои чувства при взаимодействии с этим архивом, с этими людьми.

Чтобы завершить проект, почувствовать себя человеком того временем, Алла сходила к другу, который работает в этой старинной аналоговой технике.

И с сестрой сфотографировалась примерно также и в той же одежде, что и две сестры на этих найденных стеклянных негативах. И это было завершением переноса в 1926−1928 года из современного мира.