Из Третьяковской галереи в Калугу привезли картины Саврасова - зал полон зрителей

Все мы помним его знаменитую работу «Грачи прилетели».

Фото автора.

Посвящена выставка 195-летию художника.

Открылась она во флигеле Калужского музея изобразительных искусств.

И будет работать до 28 сентября.

Вернисаж начался под звуки флейты.

Его подкосило горе

Алексей Кондратьевич Саврасов – один их художников, судьба которого была драматической.

Родился он в Москве, в купеческой семье. Закончил трехклассное училище. В детстве любил перерисовывать журнальные картинки и мечтал стать художником.

Родители это не поощряли, а бабушка удивлялась и хвалила внука.

Отец хотел, чтобы Алексей продолжил его дело, занялся торговлей. Но тот ослушался и поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества.

За это родители лишили сына финансовой поддержки. Саврасов зарабатывал тем, что продавал свои рисунки.

Известен художник стал быстро. Славу ему принесли уже ранние работу, такие как «Вид на Кремль от Крымского моста в ненастную погоду».

А члены царской семьи, великая княгиня Мария Николаевна, приглашали его на свою дачу под Петербургом, чтобы он писал пейзажи в окрестностях Ораниенбаума.

За эти работы Алексей Кондратьевич получил звание академика. В то время Саврасову было всего 24 года.

В 1871 году он написал свою знаменитую картину «Грачи прилетели». Этюды сделал во время его поездки в село Молвитино Костромской губернии. А дописывал картину в Ярославле и в Москве.

Саврасов «Волга близ Городца», 1870 год

В своем творчестве художник отказался от парадных, идеализированных пейзажей, характерных для академического искусства, и обратился к реалистичному изображению природы.

Его работы наполнены светом, воздухом и тонкими переживаниями. Картины Саврасова выставлялись не только в России, но и на выставках в Вене и Париже.

Он также был педагогом, 25 лет преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Среди его учеников — Исаак Левитан, Константин Коровин и другие мастера.

Они вспоминали: «С первыми весенники днями вся мастерская спешила вон из города, и среди тающих снегов любовалась красотой пробуждающейся жизни. Расцветал дуб, и Саврасов, взволнованный, вбегал в мастерскую, возвещая об этом… и уводил с собой молодёжь».

Константин Коровин говорил, что пейзажный класс Саврасова представлял собой «свободнейшее учреждение всей школы».

Саврасов «Лес в инее», конец 1880-х – 1890-е гг.

В 1857 году художник женился на сестре своего приятеля Софье Герц, которая была старше его на 5 лет. Это был светлый период в его жизни. Они с женой ходили на выставки и в театры.

Некоторое время жили за границей, куда Саврасова отправили работать. Однако вскоре на семью обрушились несчастья.

У пары рождаются четыре дочери и сын. Но трое детей умирают в младенчестве.

Художник глубоко переживает горе и сильно пьет.

Жена не выдерживает, забирает дочерей Веру и Евгению и уходит от него.

Но на этом несчастья не заканчиваются. Дочери не дожили до совершеннолетия.

Саврасов окончательно опускается, его выгоняют с работы и влачит нищенское существование.

В 50-летнем возрасте он знакомится с 30-летней Евдокией Моргуновой, у них рождаются сын Алексей и дочь Надежда.

Но алкоголизм прогрессирует, жить не на что, Саврасов даже закладывает костюм, а сам ходит в рубище.

Умер художник в 1897 году в Москве, в больнице для бедных почти всеми забытый. Ему было 67 лет.

Здесь есть душа

Торжественное открытие выставки собрало множество гостей.

В экспозиции представлено 30 работ, среди которых — полотна самого Алексея Саврасова и его учеников: братьев Константина и Сергея Коровиных, Михаила Нестерова, Сергея Светославского, Петра Коровина и других мастеров.

Биографию художника можно почитать на экране.

Под нежные звуки флейты гости вернисажа рассматривали картины, изучали биографию художника с помощью интерактивного экрана. «Грачей» здесь нет, но это не расстраивает: другие полотна Саврасова не менее прекрасны и достойны внимания.

Саврасов «Ранняя весна», 1888 год.

На открытие выставки приехала главный научный сотрудник отдела живописи второй половины XIX — начала XX века Государственной Третьяковской галереи Светлана УСАЧЁВА.

Светлана Усачева рассказала о Саврасове.

- Сейчас в этом уютном зале вы видите целую эпоху развития национальной школы живописи, - сказала Светлана Владимировна.

- Благодаря Саврасову и его ученикам, мы можем говорить о том, что у нас есть своя, особая, ни на что не похожая живопись, поскольку художники обратились к красоте негромкой, неяркой, но такой всем нам понятной и дорогой.

Конечно, у всех в памяти возникает работа Саврасова «Грачи прилетели».

Когда она появилась на первой выставке передвижников, Крамской сказал, что во многих работах есть и вода, и деревья, и даже воздух, но душа есть только в «Грачах».

Как и Саврасов, его ученики увидели романтику во всём: и в бедных деревеньках, и в заболоченных низинах, и в том. как небо перекликается с землёй.

Судьба Саврасова оказалась очень трагической. Художник был практически забыт при жизни, вычеркнут из художественной жизни России.

И первыми, кто вспомнил о нём после смерти, были его ученики. Коровин оставил очень душевные, тонкие воспоминания.

А Исаак Левитан писал, что именно с Саврасовым в живописи появилась лирика в пейзаже. 0+