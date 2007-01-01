Гнилые балконы нависают над дорогой в детсад Калуги

Городские власти уже 16-й год находят причины не выполнять решение суда, обязавшего их устранить угрозу.

Отчаявшись добиться правды, жильцы дома № 41 по улице Ленина обратились к нам с просьбой предать огласке их многолетнюю проблему.

Во вторник, 8 июня, мы встретились с ними и узнали все подробности их многолетней борьбы.

Как людей много лет тактично посылают куда подальше и почему эта ситуация грозит завершиться трагедией с жертвами, читайте в нашем материале.

Неудобный дом

Пятиэтажку на улице Ленина, 41 построили в 1965 году. Стоит она не на фасадной линии главной улицы областного центра, а чуть в глубине, прикрытая деревьями.

Впрочем, даже с дороги можно разглядеть разбитые в хлам балконы этого дома.

Стоящие рядом пятиэтажки обзавелись уже новенькими балконными блоками, а вот дом № 41 будто оказался в немилости у городских властей.

Ремонт балконов в нем не производился со времен сдачи здания в эксплуатацию. Некоторые жильцы, устав ждать помощи от города, сами обшили сгнившие балконы сайдингом. Визуально красоты это добавило, но проблему не решило. Осыпающиеся плиты нагло вылезают из-под новенькой облицовки.

Более того, куски бетона регулярно падают на дорогу, ведущую к расположенному за домом детскому саду.

Пока, слава Богу, никого не задело.

Руководство Калуги и подведомственных учреждений прекрасно знают активистов этого дома. Как рассказали жители, борьба за замену балконов не первая их попытка заставить власть качественно выполнять свою работу. Не так давно остались позади войны за уборку сгнивших деревьев.

Правда, спилили их только после того, как одно из них упало на припаркованные авто.

Воевали люди и за подъездную дорогу, и за некачественный, по их мнению, ремонт крыши.

И эта активность собственников приводит к результатам, но только не в случае с балконами. Волокита ними длится уже 16-й год.

В сентябре 2009-го люди подали гражданский иск к управлению горхозяйства Калуги и подконтрольному городским властям МУП «Управляющая компания многоквартирными жилыми домами Октябрьского округа».

По завершении разбирательства, он постановил заменить балконные плиты по всему дому.

Но суд калужской горуправе оказался не указ. Выполнять его решение городские власти и подчиненные им коммунальщики не торопятся до сих пор.

А балконы, тем временем, разрушаются. ГЖИ даже опечатала вход на один из них, запретив жильцам пользоваться своим имуществом.

Пишите письма

Четыре года назад к группе активистов, которым не плевать на дом, в котором они живут, подключилась въехавшая в одну из квартир Галина Смык.

Сегодня она является старшей по дому и при общении с чиновниками вынуждена брать на себя весь их негатив. Однако женщина не сдается и продолжает отстаивать право людей пользоваться своим имуществом.

- В управление ЖКХ я хожу уже как на работу, - рассказывает Галина Смык. – В июне только три раза приходила. Когда была последний раз, они со мной вообще перестали разговаривать. Пишите письма, говорят.

До этого старшей по дому чиновники обещали найти подрядчика, но потом что-то пошло не так.

- Они то говорят, что отдали смету на ремонт балконов на проверку, то в Обнинске у них там какой-то подрядчик появился, который готов работать, а потом он вроде как отказался, - рассказывает Галина Ивановна. – Начали, знаете, туда-сюда кидать. Я прошу: «Скажите конкретно куда вы смету относили, я пойду, узнаю все сама». В ответ только грубость и откровенное хамство.

Встаньте в очередь и не шумите

В течение последних 16 лет калужане жаловались во все возможные инстанции.

В 2018 году писали губернатору. В большинстве случаев, в ответ получали стандартные отписки.

На одной из последних планерок, 30 июня, городской голова Калуги прокомментировал ситуацию с ремонтом балконов в доме №41 по улице Ленина. А на планерке 7 июля был продолжен разговор на эту тему.

- Город в местном бюджете ежегодно предусматривает сумму от 250 до 270 миллионов рублей для выполнения решений судов по проведению капитального ремонта общего имущественного квартирных жилых домов, в том числе фасадов, внутренних инженерных систем, в данном случае балконных плит, - заявил городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. - 270 миллионов рублей — это просто огромнейшая сумма для нашего местного бюджета, на всю дорожную деятельность 260 миллионов рублей, на весь город.

Другими словами, городские власти не отказываются от решения о замене балконных плит, но сроки ремонта опять не называют.

При этом официально соглашаются с тем, что управление городского хозяйства города Калуги обязано за счет бюджета провести капитальный ремонт балконных плит по всему дому № 41 по улице Ленина.

В качестве оправдания власти ссылаются на привередливого подрядчика.

- До 2025 года, в связи со спецификой, выполнить данную работу не соглашалась ни одна подрядная организация, мотивируя свой отказ нерентабельностью, - заявили в горуправе.

При этом, о сроках выполнения работ никто никогда не говорит. Вот и на наш запрос, специалисты городской управы прислали очень аккуратный ответ.

- В настоящее время подрядной организацией подготовлена ведомость объема работ и сметная документация, сообщили в горуправе. - Сметная документация прошла проверку в управлении финансов и передана в управляющую организацию для заключения договора с подрядчиком.

После подписания договора подрядчик совместно с управляющей организацией оповестит всех жителей с помощью объявлений, где будут указаны ориентировочные сроки начала работ для допуска работников к балконам и подготовки технологии работ.

И снова ни слова о том, кто заменит балконы и когда.

Закон грома

Жильцы дома устали от такой волокиты и намерены обращаться в прокуратуру и писать жалобу в администрацию Президента России.

Люди справедливо говорят об отношении власти к закону и задают много чувствительных для нее вопросов.

- Послушайте, почему решение суда, вынесенное от имени Российской Федерации, для наших чиновников, по сути, филькина грамота? – задают вопрос жильцы дома. – Они по закону живут или по своим правилам и понятиям? Где служба исполнения решения судов? Почему приставы сразу принимают меры к не исполнившим решение суда обычным гражданам, и ничего не делают, если решение не выполняет чиновник?

Разбираясь в этой ситуации, мы обратили внимание на несколько фактов.

Первый – одна из проблем дома на Ленина, 41 с гнилыми деревьями решилась только после ЧП, когда одно из них упало на автомобили.

Второй - прямо во дворе этого дома расположен детский садик, к воротам которого ведет арка этого дома. И над этой аркой расположены 8 балконов, которые признаны опасными и требующими замены.

Вопрос – неужели и в случае с гнилыми балконами проблема решится только после того, когда они грохнутся на мамочек с детьми?

Как и в случае с деревьями ждем грома?

Можно было бы, конечно, принять объяснения городских властей, что на замену всех балконов нужны гигантские деньги, но, уважаемые чиновники, у вас было более 15-ти (!) лет на то, чтобы решить проблему.

В этом доме, согласно данным ЦИАН, 77 квартир. Простые математические расчеты говорят, что если бы с 2009 года выделялись средства на ремонт пяти балконов в год, то уже в этом все они были бы приведены в порядок. И вопрос, в том числе и с отношением властей к закону, был бы закрыт.

Но кивать на отсутствие средств и ждать грома калужским властям видать привычнее. Традиция.