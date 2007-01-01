В Калуге объявили о масштабных перекрытиях дорог

8 июля городская администрация Калуги сообщила о введении временных ограничений движения транспорта в связи с празднованием Дня города 30 августа.

Первые перекрытия начнутся уже 23 августа: с 8:00 до 19:00 будет закрыта Яченская набережная от улицы Калуга-Бор до улицы Космонавта Волкова. Этот же участок, но от Калуга-Бор до Лаврентьевского переулка, перекроют 29 августа с 14:00 до 21:00.

Вечером 29 августа с 22:30 до 23:50 в центре города введут серию поэтапных перекрытий для проведения ночного велопробега. Под ограничения попадут площадь Старый Торг, улицы Ленина, Кирова, Гагарина, Академика Королева, Пушкина и Баженова, а также площади Победы и Мира.

30 августа с 8:00 до 23:00 закроют Театральную площадь, с 5:00 до 14:00 — участок Яченской набережной от Калуга-Бор до Лаврентьевского переулка, а с 7:00 до 14:00 — улицу Калуга-Бор от Гагарина до автодороги Москва-Бобруйск, включая развязку у моста.

Автомобилистам и пассажирам общественного транспорта рекомендуют заранее ознакомиться с графиком ограничений и спланировать свои маршруты.