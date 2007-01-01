Ковид, нелегалы, санкции: на какие вызовы ответила Калужская область за 5 лет

В пятницу, 3 июля, в Калуге состоялся экспертный совет

Фото автора

На нем обсудили особенности региональной экономической модели и ее ожидаемые перспективы.

- Характерная особенность нашего времени в том, что события и изменения, которые раньше занимали 10-15 лет, теперь происходят за год-два, - подметил ректор КГУ им. Циолковского Максим Казак, открывая дискуссию. – Соответственно, и реакция на них должна быть мгновенной. Оценка ситуации и скорость принятия решений стала испытанием для команды губернатора и жителей Калужской области.

Среди всех вызовов, которые пришлось принять региону, Максим Анатольевич выделил три – ковид, наплыв нелегальных мигрантов и санкционный удар 2022-23 года.

При этом, по его словам, невозможно придать какой-то из проблем особую важность – все они были одинаково серьезны и требовали неотложных мер.

Урок ковида

- Система здравоохранения в 2019 году была переведена на мобилизационный режим работы, - констатирует Максим Казак. - Из-за областного бюджета тогда были направлены очень серьезные средства на переоборудование больниц, организацию обсерваторов, дополнительные выплаты медицинским работникам, обеспечение врачей и населения лекарствами, средствами индивидуальной защиты и диагностики. В кратчайшие сроки в Калуге построили инфекционный госпиталь на 140 мест.

Этот госпиталь, как подчеркнул Максим Анатольевич, взял на себя основную эпидемическую нагрузку и позволил не допустить кризиса в отрасли.

Из эпидемии областное правительство вынесло важный урок – максимальные ресурсы нужно вкладывать в профилактику. И за словом последовало дело.

- Факт, который стал для меня неожиданностью – количество жителей области, которые прошли диспансеризацию, - говорит Максим Казак. – В прошлом году она достигла 750 тысяч человек!

Заслон для миграции

Говоря о проблеме мигрантов, спикер рассказал о своем участии в общественном совете при УМВД, куда однажды были приглашены представители Обнинска.

Калужская область приняла решительные меры для борьбы с этой проблемой. Она приостановила участие в программе переселения соотечественников, которые на деле оказывали отнюдь не соотечественниками.

Мигрантам была запрещена работа по 12 направлениям трудовой деятельности. Значительно увеличилась стоимость трудового патента.

В результате в область в прошлом году прибыло на 36% меньше иностранных граждан, чем годом раньше.

На 17 процентов за последний год сократилось количество совершенных ими преступлений.

Что касается вопросов экономики, то кризис 2022-23 годов, по мнению Максима Казака, к сегодняшнему дню полностью преодолен. И сделано это в исторически короткий промежуток времени.

- За последние несколько лет в Калужской области открыто более 100 новых производств, создано более 50 тысяч новых рабочих мест, - констатирует Максим Анатольевич. – В прошлом году наша область получила более 127 миллиардов рублей доходов.

И еще очень важная вещь. Мы покончили с так называемым долговым рабством. У нас нет никаких коммерческих займов. Более того, долговая нагрузка на бюджет снизилась за год на 17%.

Я считаю, что команда нашего губернатора, которая принимала стратегические решения и двигала область вперед в течение последних пяти лет, показала, что она достойна руководить регионом.

Не только машины

Тему экономики продолжил коммерческий директор компании «Листон» Юрий Сапрыгин.

- Пять лет назад 40 процентов промышленного производства в регионе составлял автокластер, - напомнил Юрий Сергеевич участникам беседы. – Когда начали останавливаться автозаводы, выпадающая доходная часть могла по цепочке разрушить все. И с такими вводными Владислав Шапша и команда за три года смогли пересобрать экономику региона. Мы вышли из этого кризиса более крепкими, чем в него входили.

По словам Юрия Сапрыгина, общий объем промышленного производства региона в 2024 году превысил показатели 2022 года.

- Китайский иероглиф «кризис» так же означает «проблема и возможность». И мы воспользовались этой возможностью, - пояснил Юрий Сергеевич. - Иностранные компании, выйдя с российского рынка в большинстве сфер, освободили место для нашего собственного производства.

Наглядным примером стал калужский фармацевтический кластер. Открыть новое производство лекарств – задача крайне сложная, связанная с длительными инвестиционными циклами.

Однако за последние пять лет объем выпускаемых в регионе препаратов вырос в 2,2 раза. Наши заводы производят 240 видов лекарств, замещая импортные аналоги.

Так например до последнего времени даже обычный раствор глюкозы был импортным. Сегодня калужское предприятие выпускает его на всю страну.

Сейчас Росатом строит в Обнинске завод по производству радиофармацевтических препаратов – крупнейший в Европе.

- Другая история, которая меня удивила, это формирование деревообрабатывающего кластера в Калужской области, - признается Юрий Сергеевич. – Казалось бы мы не Сибирь и не Урал, у нас не так много леса. И вот в Людиново при участии Президента запускается крупнейший в мире завод «Ультрадекор» по производству древесно-стружечных плит из некондиционной древесины. Это не только экономика полного цикла, но и использование вторсырья, импортозамещение и огромный экспортный потенциал.

Говоря о региональной экономике, Сапрыгин затронул и такое направление, как туризм.

За прошлый год Калужскую область посетили четыре миллиона туристов, мы вошли в топ самых популярных направлений туризма выходного дня – четвертое место по ЦФО.

И еще один рекорд: Калужская область стала национальным лидером по производству молочной продукции. В прошлом году произведено 580 тысяч тонн молока, а сегодня поставлена амбициозная задача довести эту цифру до миллиона.

В целом же экспорт калужской агропродукции за последнее время вырос в три раза.

Благополучие семьи в приоритете

Тему семьи и демографии затронула Оксана Копылова - директор лицея «Держава», председатель комиссии Общественной палаты Калужской области по образованию, культуре и сохранению духовно-нравственных ценностей.

- Заслуга команды действующего губернатора – это умение определять приоритеты и оперативно реагировать на ситуацию, - отметила Оксана Николаевна. – И очень хорошо, что в число таких приоритетов вошло благополучие каждой семьи нашего региона.

Составляющие благополучия – это минимальная безработица (1,2%), рост заработной платы, среднее значение которой достигло 72 тысяч рублей, десятки мер социальной поддержки семьи, а как следствие – высокой уровень рождаемости, по которому Калужская область занимает третье место в ЦФО.

Хорошо себя зарекомендовала практика социальных контрактов, позволяющая обычной семье завести свое дело. За последние четыре года около 10 тысяч семей заключили социальные договоры, при этом треть из них многодетные.

- Сегодня мы попытались показать общую картину развития региона за последние годы, - подвел итог беседы Максим Казак. – Дороги, медицина, образование, социальная сфера – везде есть место для приложения усилий и решения назревших проблем. И я уверен, что шаг за шагом мы будем их решать.