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Резиденты ОЭЗ «Калуга» включились в борьбу с борщевиком в регионе

Согласно информации телеграм-канала Mash от 7 июля, резиденты особой экономической зоны «Калуга» приступили к ликвидации борщевика на территории в 400 гектаров
Ольга Володина
07.07, 17:04
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Работы ведутся в Боровском районе, граничащем с Московской областью, с участием в том числе турецких и вьетнамских компаний.

Как сообщает источник, трехметровые заросли опасного растения уничтожают комплексно - вручную, с применением спецтехники и химической обработки. Все работы планируется завершить в течение 10 дней.

Отметим, что в 2024 году в Калужской области очистили от борщевика 651 гектар.

А на всероссийскую борьбу с сорняком в прошлом году было выделено около 400 миллионов рублей.

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